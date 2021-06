Un día como hoy en Japón: 5 de junio

Un día como hoy en Japón

1973, se inaugura la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio, propuesta por Suecia, se inaugura en Estocolmo y se celebra durante 12 días. En la conferencia se adopta la Declaración sobre el Medio, que estipula que las personas tienen el derecho a disfrutar del medio ambiente y la obligación de protegerlo y mejorarlo. También se identifican cuestiones específicas, como la protección de los recursos naturales, la prevención de la contaminación marina y la coordinación entre el desarrollo y la protección del medioambiente. También se decide designar el 5 de junio, día de la inauguración de la conferencia, como Día Mundial del Medioambiente. A partir de los debates de la conferencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide crear el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) en diciembre de ese mismo año.

Otros hechos históricos

1940, se estrena Una noche en China, protagonizada por Li Hsiang-lan.

Se estrena la película Shina no yoru (Una noche en China) protagonizada por Hasegawa Kazuo y Li Hsiang-lan. La película es producida por Tōhō Eiga (actual Tōhō), que se fijó en la exitosa canción Shina no yoru cantada por Watanabe Hamako. Ambientada en Shanghái, la historia trata del amor que surge entre un marinero japonés de un carguero interpretado por Hasegawa Kazuo y una chica china interpretada por Li Hsiang-lan. La película es un éxito de taquilla gracias a su música, las escenas de acción y la presentación de atracciones turísticas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la actriz principal, Yamaguchi Yoshiko, conocida como Li Hsiang-lan, fue detenida por el Gobierno de la República de China bajo la sospecha de ser una traidora a la patria, pero fue absuelta y deportada después de que el juicio demostrara que no era china.

1943, se celebra el funeral de Estado del comandante en jefe de la Flota Combinada Yamamoto

El funeral de Estado del comandante en jefe de la Flota Combinada Yamamoto Isoroku se celebra en el Parque Hibiya. El jefe del comité funerario fue Yonai Mitsumasa, su superior en la Marina (más tarde primer ministro y luego ministro de la Marina al final de la guerra). Yamamoto fue el primer plebeyo que recibe un funeral de Estado, un honor del que solo disfrutaban hasta entonces los miembros de la familia imperial y la nobleza. El funeral es retransmitido en directo por la NHK. El 18 de abril de ese mismo año, el comandante en jefe Yamamoto murió en acto de servicio cuando su avión fue derribado por las fuerzas estadounidenses mientras realizaba una gira de inspección por el frente sur. La muerte del comandante en jefe, que había participado en el ataque a Pearl Harbor, se mantuvo en secreto porque habría sido una conmoción demasiado grande para el pueblo, y se anunció el 21 de mayo.

1963, se estrena la canción Kōkō sannensei de Funaki Kazuo

El single de debut de Funaki Kazuo Kōkō sannensei (Estudiante de tercero de instituto), compuesto por Endō Minoru y con letra de Oka Toshio, es lanzado por Nippon Columbia. Se convierte en un gran éxito y vende más de un millón de copias en un año. Aunque ya se había graduado en el instituto, cantó la canción con el uniforme escolar. Basándose en esta canción, el estudio Daiei rodó una película con el mismo título. Funaki interpretó a un compañero de clase en la película, que también fue un éxito. Junto con Hashi Yukio y Saigō Teruhiko, quienes hicieron su debut como cantantes en esta época, fueron llamados Gosanke (Los tres grandes).

1971, abre por completo el Hotel Keiō Plaza

El Hotel Keiō Plaza se inaugura por completo como el primer rascacielos del subcentro metropolitano de Shinjuku. Con 47 pisos sobre el suelo y 179 metros de altura, se convierte en el hotel más alto del mundo en ese momento. El subcentro metropolitano de Shinjuku, que se creó allanando el emplazamiento de la antigua depuradora de agua de Yodobashi, alberga ahora un bosque de rascacielos, pero en 1968, cuando se empezó a construir el hotel, no había absolutamente nada. Cuando Keiō Teito Corporation (actual Keiō Electric Railway Co., Ltd.), que era ajena a la gestión hotelera, anunció su plan de construir un enorme hotel, se extendió la preocupación sobre el futuro de la empresa tanto dentro como fuera de ella. Sin embargo, el rendimiento del hotel creció de forma constante y, en 1980, se inauguró el ala sur.