Un día como hoy en Japón: 18 de junio

Un día como hoy en Japón

1993, prospera la moción de censura contra el Gobierno de Miyazawa Kiichi

Una moción de censura promovida por las fuerzas de la oposición contra el Gobierno de Miyazawa Kiichi prospera en una sesión plenaria de la Cámara Baja de la Dieta con el apoyo de varios miembros rebeldes del Partido Liberal Democrático. Después de que Miyazawa disolviera la Cámara Baja, el PLD no pudo asegurar una mayoría en las elecciones generales de julio debido a la escisión de la facción del partido liderada por el diputado Hata Tsutomu, lo que obligó al ex primer ministro a renunciar a su cargo. El siguiente Gobierno se inaugura en agosto con una coalición de fuerzas liderada por el presidente del Nuevo Partido de Japón Hosokawa Morihiro, de la que no forman parte ni el PLD ni el Partido Comunista de Japón. Es la primera vez que el Partido Liberal Democrático, que se había hecho con el poder desde 1955, es desalojado del Gobierno.

Otros hechos históricos

1897, fundan la Universidad Imperial de Kioto, el segundo centro universitario de Japón

Tras tomarse una decisión sobre la fundación de la Universidad Imperial de Kioto (actual Universidad de Kioto), el que se convertirá en el segundo centro universitario de Japón, el Gobierno establece ese mismo día un Decreto Imperial para la creación de dicha institución. A partir de entonces la anteriormente conocida como “Universidad Imperial” pasa a denominarse “Universidad Imperial de Tokio”. La nueva universidad comienza con una facultad de Ciencia y Tecnología, y más tarde introduce las facultades de Derecho, Medicina y Literatura. La creación de esta universidad en Kioto vino motivada por el creciente número de estudiantes que solicitaban acceder a la Universidad Imperial, la necesidad de formar recursos humanos para la industria tras la primera guerra sinojaponesa y el interés de la propia ciudad por contar con un centro universitario. En esta época las universidades privadas son consideradas aún escuelas vocacionales. Es a partir de 1920, mediante la introducción de un decreto sobre las universidades, que las instituciones privadas son finalmente reconocidas como centros reglados de enseñanza universitaria.

Artículo relacionado

1908, los primeros inmigrantes japoneses llegan a Brasil

781 japoneses llegan al puerto de Santos en Brasil a bordo del Kasato-maru. Es el primer grupo de inmigrantes japoneses contratados que llegan a este país. Al tratarse de trabajadores agrícolas, estos inmigrantes son enviados a seis destinos para dedicarse al cultivo de café. A pesar de haber llegado a Brasil pagando un alto coste por el viaje con el sueño de alcanzar la prosperidad, las malas condiciones de vida y la dureza del trabajo hacen que terminen rebelándose. Protestan a la agencia japonesa y la embajada de su país que actúan de intermediarias para traer trabajadores inmigrantes, y los japoneses son trasladados a otras tierras o a los trabajos de construcción del ferrocarril. Finalmente muchos de los japoneses que habían llegado a Brasil como inmigrantes terminan alejándose de trabajos agrícolas.

1951, se promulga la Ley de Competiciones con Barcas Motoras

Se promulga la Ley de Competiciones con Barcas Motoras que introduce en el mundo de las competiciones públicas este tipo de evento conocido en japonés como kyōtei. Esta ley regula varios aspectos como el lugar de celebración de las competiciones, el número de veces que pueden celebrarse, el precio de las entradas, los boletos de las apuestas deportivas y el dinero que puede recibirse con los premios, entre otras cosas. El 75 % del dinero recaudado con la venta de los boletos de apuesta es utilizado en los premios de las apuestas. El 7 % del 25 % restante es recibido a modo de ganancias por los Gobiernos locales, y el otro 18 % se utiliza para los premios de los competidores, el salario de los empleados y las subvenciones de la Fundación Nippon. En abril de 1952 la prefectura de Nagasaki celebra su primera competición de barcas motoras en el estadio de Ōmura.

1985, el presidente de Toyota Shōji Nagano Kazuo es asesinado

El presidente de Toyota Shōji Nagano Kazuo, que había recaudado nada menos que 200.000 millones de yenes mediante prácticas fraudulentas que afectaron a 30.000 personas, es asesinado en su casa del distrito de Kita en la ciudad de Osaka. Este suceso fue aún más impactante debido al hecho de que, en el momento en el que sucedía el asesinato, estaban presentes en el lugar numerosos periodistas y fotógrafos que se habían acercado para cubrir los movimientos de Nagano Kazuo en su casa. La prensa se limitó a capturar los hechos tal como sucedían. Toyota Shōji afirmaba falsamente vender lingotes de oro y reunió dinero de numerosas personas mayores y amas de casa a los que entregaba un certificado sin ningún tipo de valor.