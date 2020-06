Un día como hoy en Japón: 25 de junio

Un día como hoy en Japón

1978, el grupo Southern All Stars debuta con Katte ni Shinbaddo

El grupo Southern All Stars, formado por estudiantes de la Universidad Aoyama Gakuin, debuta con el single Katte ni Shinbaddo. Gracias al enorme éxito de su tema Itoshi no Erī en 1979, el grupo alcanza una gran popularidad. La banda ha dejado a lo largo de su trayectoria numerosos trabajos memorables y ha ido adaptando su enfoque con el paso del tiempo, convirtiéndose en líder en el mundo de la música japonesa y en un grupo de rock “del pueblo”. Con el tema TSUNAMI lanzado en enero de 2000, Southern All Stars alcanza un récord de ventas y obtiene el máximo galardón en el 42.º Japan Record Award.

Otros hechos históricos

1959, Nagashima Shigeo logra un walk-off home run en el primer partido de béisbol en presencia del Emperador

Los Gigantes de Yomiuri y los Tigres de Hanshin disputan un partido en el estadio Kōrakuen ante la presencia del Emperador Shōwa y la Emperatriz. Es la primera vez que se celebra un partido de béisbol profesional con la asistencia del monarca, un tipo de evento que en adelante será conocido como Tenran-jiai en japonés. Cuando el partido parecía que iba a finalizar con un empate a 4 puntos en la novena entrada, el principal bateador de los Gigantes, Nagashima Shigeo, golpea una bola lanzada por el pítcher de los Tigres de Hanshin Murayama Minoru y logra un walk-off home run (un cuadrangular que finaliza el partido) logrando la victoria para su equipo. Esta hazaña de Nagashima deja una profunda impresión en el público japonés, que descubre así la auténtica destreza de Nagashima. El jugador atrae a una legión de seguidores entre la afición del béisbol profesional a partir de entonces.

1972, Yara Chōbyō es elegido primer gobernador de Okinawa tras la devolución de las islas por parte de los Estados Unidos

Se celebran las primeras elecciones a gobernador de la prefectura de Okinawa y para la elección de los representantes parlamentarios en 1972 tras la devolución de las islas por parte de los Estados Unidos. En ellas Yara Chōbyō (1902-1997) es elegido primer gobernador de la prefectura. Yara fue elegido democráticamente por primera vez como jefe del Gobierno de las Islas Ryūkyū en 1968 presentándose como candidato unificado de las fuerzas innovadoras en estas elecciones y logrando superar a otros candidatos conservadores. Estas fuerzas continúan apoyando a Yara en las elecciones a gobernador de la prefectura, en las que Yara supera al candidato del Partido Liberal Democrático por 70.000 votos. Durante su mandato se tuvo que enfrentar a las críticas de los sindicatos que lo apoyaron al principio y a otras formaciones políticas por cuestiones como el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa en Okinawa o la celebración de la Exposición Oceánica Internacional (entre julio de 1975 y enero de 1976). En 1976 se le pidió que volviera a presentarse a las elecciones a gobernador, pero se negó, anunciando su retirada.

2019, las Nadeshiko Japan no logran pasar a cuartos de final en el mundial de Francia

La selección femenina de fútbol de Japón, conocida como Nadeshiko Japan, cae derrotada en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino de Francia 2019. Con esta derrota pierde la oportunidad de pasar a cuartos de final por primera vez en los tres últimos campeonatos mundiales. En este partido, la selección de Países Bajos se adelanta en el marcador en el minuto 17 de la primera parte, pero la delantera Iwabuchi Mana consigue conectar un pase con la centrocampista Hasegawa Yui, que logra el empate en el minuto 43. No obstante, poco antes de finalizar el partido un disparo de una rival golpea en el brazo de la defensa Kumagai Saki y el árbitro pita mano y penalti, una oportunidad que la selección rival no desaprovecha. Después de haber ganado un mundial y haber quedado subcampeona en otro, este resultado resulta un jarro de agua fría para una selección que apuntaba alto.

