Un día como hoy en Japón: 29 de junio

Un día como hoy en Japón

1966, los Beatles llegan a Japón por primera vez y ofrecen cinco conciertos en el pabellón Budōkan

Los Beatles llegan por primera vez a Japón para ofrecer conciertos en el pabellón Nippon Budōkan de la zona de Kita-no-maru, en el distrito de Chiyoda de Tokio. Durante tres días, el popular conjunto de Liverpool ofrece cinco conciertos cortos de 35 minutos en los que tocan 11 canciones en la noche del 30 de junio, y el mediodía y la noche de los días 1 y 2 de julio. Varios cantantes y grupos japoneses hacen de teloneros antes de estos conciertos. Nihon TV graba asimismo el concierto que se celebra el 1 de julio al mediodía y lo emite esa misma noche. Para evitar posibles disturbios provocados por los fanáticos de los Beatles, numerosos agentes de policía son enviados como refuerzo a las inmediaciones del Budōkan y al Hotel Hilton Tokyo (hoy Capitol Hotel Tōkyū), donde se aloja el grupo.

Otros hechos históricos

1990, el príncipe Akishino y la princesa Kiko celebran su ceremonia de boda

Fumihito, el segundo hijo del Emperador Akihito (hoy Emperador Emérito), celebra en el Palacio Imperial su ceremonia de boda con Kiko, la hija mayor del profesor de la Universidad Gakushuin Kawashima Tatsuhiko, a quien conoce en la misma universidad. De esta forma Fumihito crea su propia rama familiar, la Akishinomiya. Tras la ceremonia de boda, el matrimonio Akishinomiya visita al matrimonio imperial durante la ceremonia del Chōken no gi. Después de la ascensión al trono de su hermano mayor Naruhito, el 126.º emperador de Japón, el 1 de mayo de 2019, el príncipe Akishino se convirtió en el príncipe heredero.

1993, los fiscales de Tokio arrestan al alcalde de Sendai por corrupción

La Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Tokio arrestan al alcalde de Sendai Ishii Tōru, sospechoso de haber recibido sobornos de grandes constructoras. Este es el comienzo de una serie de casos relacionados con la corrupción de las grandes empresas de construcción. Para finales del mismo año detienen a otros ocho políticos por recibir sobornos, entre ellos al gobernador de Ibaraki Takeuchi Fujio y al de Miyagi Honma Shuntarō, y, por entregar sobornos, al presidente de la empresa Shimizu Corporation, Yoshino Teruzō, así como a otras 25 personas de las principales constructoras del país. En todos estos casos la empresa constructora sobornó a los gobernadores y alcaldes de distintas localidades para conseguir las licitaciones de las obras públicas, que luego fueron adjudicadas a ellos con la “voz del cielo” por estos políticos.

2018, la Dieta promulga la ley para la reforma del estilo de trabajo

La Cámara Alta aprueba y promulga la ley para la reforma del estilo de trabajo. El Gobierno explica que esta reforma busca que las personas puedan elegir sus propios estilos de trabajo flexibles y diversos según sus circunstancias. Entre las medidas concretas que introduce esta nueva legislación están: 1) el establecimiento del límite de horas extraordinarias; 2) la obtención obligatoria de días de vacaciones pagadas cada año; y 3) la introducción de “un mismo salario por el mismo trabajo” para eliminar la brecha de ingresos entre los trabajadores fijos y los irregulares. No obstante, los partidos de la oposición critican al Gobierno por la debilidad de sus medidas contra el exceso de horas extra y por la ineficacia de sus propuestas para los trabajadores no regulares, como los empleados temporales. El Partido Democrático Constitucional, el Partido Demócrata y el Partido Comunista se oponen a la ley y censuran que el límite de horas extra no afecte a las profesiones altamente cualificadas, lo que se traduciría en largas jornadas laborales y la persistencia de problemas como la muerte por exceso de trabajo. Las leyes relacionadas con la reforma del estilo de trabajo entran en vigor sucesivamente a partir de abril de 2019.

2019, Japón y Rusia celebran una cumbre pero no logran avances en el litigio sobre los Territorios del Norte

El primer ministro Abe Shinzō se reúne con el presidente ruso Vladímir Putin en una cumbre en la ciudad de Osaka. En esta reunión no se producen avances en la cuestión más importante para el líder japonés, la de la soberanía de los Territorios del Norte, pero se confirma que ambos países continuarán las conversaciones para alcanzar un tratado de paz. En el primer punto, Rusia mantiene su postura de otorgar más importancia a la ampliación de las relaciones bilaterales en diferentes campos como el de la cooperación económica. Este encuentro tiene lugar durante la cumbre del G20 que se celebra en Osaka.

