Un día como hoy en Japón: 5 de julio

Un día como hoy en Japón

1947, el Cuartel General de las Potencias Aliadas ordena la disolución de Mitsui & Co. y Mitsubishi Corporation

El Cuartel General de las Potencias Aliadas da órdenes para disolver Mitsui & Co. y Mitsubishi Corporation como paso final en la disolución de los zaibatsu. En septiembre de 1945, Estados Unidos, que lidera las Potencias Aliadas, anuncia su política de promover la disolución de “el gran conglomerado industrial y financiero que ha controlado la mayor parte del comercio y la industria de Japón” para democratizar la economía japonesa. El Cuartel General de las Potencias Aliadas obliga a vender las acciones que tienen las 56 familias en 10 zaibatsu. También obliga a Mitsui y Mitsubishi a: (1) solicitar la disolución inmediata de las empresas y el inicio de la liquidación, (2) prohibir a quienes hayan ocupado el cargo de gerente general o superior en los 10 años anteriores la creación conjunta de nuevas empresas, (3) prohibir la organización de nuevas empresas con más de 100 empleados, y (4) prohibir el uso de nombres comerciales.

Otros hechos históricos

1886, se funda Tokyo Electric Light Company: la primera compañía eléctrica de Japón

Fujioka Ichisuke renuncia a su puesto de profesor asistente en la Universidad Imperial de Ingeniería (actual Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio) para fundar Tokyo Electric Light (una de las predecesoras de la actual Tokyo Electric Power Company) como primera empresa de energía eléctrica de Japón. Yamao Yōzō, que contribuyó también a la fundación del alma mater de Fujioka, la Universidad de Ingeniería, y Ōkura Kihachirō, fundador de Ōkura Zaibatsu, fueron algunos de los fundadores que lograron lanzar la empresa de energía eléctrica. Fujioka es nombrado ingeniero jefe, y mientras trabaja en el negocio de la energía eléctrica, comienza la producción de prueba y la investigación de la bombilla incandescente, un sueño suyo desde sus días de universidad. En 1911, lanza la Lámpara Mazda, una bombilla de tungsteno barata y duradera, y logra la producción en masa de bombillas de fabricación nacional.

1950, se funda Bandai-ya, la empresa de juguetes predecesora de la actual Bandai

Se funda Bandai-ya (actual Bandai). Al principio, Bandai fabricaba y vendía juguetes para la exportación, pero amplió su negocio nacional con juguetes de personajes famosos de la televisión como “Kamen Rider” y “Space Battleship Yamato”. Las maquetas de plástico de la serie “Mobile Suit Gundam” (comúnmente conocido como “Gunpla”) fueron un éxito y se convirtieron en productos que se vendieron durante mucho tiempo y que aún hoy gozan de gran popularidad. En 2005, la empresa se fusiona con el fabricante de videojuegos Namco y amplia sus negocios de juguetes y modelos de plástico bajo BANDAI NAMCO Holdings Inc.

2011, dimite Matsumoto Ryū, ministro de Reconstrucción

Matsumoto Ryū (1951-2018), miembro del Gobierno del Partido Democrático de Japón criticado por sus comentarios, presenta su dimisión como ministro de Reconstrucción y de Prevención de Desastres al primer ministro Kan Naoto. Cuando Matsumoto visitó las zonas afectadas por el Gran Terremoto del Este de Japón en calidad de ministro de Reconstrucción el 3 de marzo, hizo unas polémicas declaraciones al gobernador de Iwate, Tasso Takuya, diciendo: “No ayudaremos a los que no muestren sabiduría”, y al gobernador de Miyagi, Murai Yoshihiro, “Debería conseguir un consenso en la prefectura (sobre la consolidación de los puertos pesqueros dañados). Si no lo hace, no haremos nada”. Recibió numerosas críticas por estas declaraciones.

2017, las lluvias torrenciales en el norte de Kyūshū dejan 43 víctimas mortales

Una corriente de aire cálido y muy húmedo se dirige hacia un frente de lluvias que se estanca cerca del estrecho de Tsushima, lo que provoca fuertes lluvias en el oeste de Japón, principalmente en las prefecturas de Fukuoka y Ōita, el 6 de abril. La crecida de los ríos y los deslizamientos de tierra dejan 39 víctimas mortales y 4 desaparecidos. Asimismo, 309 casas quedan completamente destruidas y 1.103 parcialmente destruidas.