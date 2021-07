Un día como hoy en Japón: 19 de julio

Un día como hoy en Japón

1960, se pone en marcha el Gabinete Ikeda con el objetivo de duplicar los ingresos

Ikeda Hayato (1899-1965) es nombrado primer ministro y forma su primer Gabinete. Nakayama Masa se incorpora al gabinete como la primera mujer ministra de Sanidad de Japón. El primer ministro Ikeda anuncia el “Plan de Duplicación de la Renta Nacional” como pilar de su política y declara que duplicará el producto nacional bruto de 13 billones de yenes en 1961 a 26 billones en 1970. Ikeda puso a la economía japonesa en una senda de rápido crecimiento, duplicando el PIB nominal en sólo cuatro años. El rápido crecimiento continuó incluso después de que Ikeda dejara el cargo y superó con holgura su objetivo cuadruplicándolo en 10 años.

Artículo relacionado

2002, nace en Aichi Fujii Sōta, el jugador de shōgi más joven en ganar un título

El jugador de shōgi y séptimo dan Fujii Sōta nace en la ciudad de Seto, en la prefectura de Aichi. En 2016, a la edad de 14 años y 2 meses, ascendió a cuarto dan (liga profesional). Se convirtió en el jugador profesional más joven de la historia, superando el ascenso a cuarto dan de Katō Hifumi a la edad de 14 años y 7 meses. Tras convertirse en profesional, estableció el récord de victorias consecutivas en partidas oficiales (29 victorias consecutivas). El 16 de julio de 2020, ganó el 91.º título Kisei al derrotar a Watanabe Akira en la 4.ª ronda del torneo. Se convirtió en el jugador más joven en ganar un título a la edad de 17 años y 11 meses, justo antes de su cumpleaños.

Otros hechos históricos

1964, comienza la serie de Cyborg 009

El manga Cyborg 009 (Zero Zero Nine) de Ishinomori Shōtarō empieza a serializarse en Weekly Shōnen King (Ed. Shōnengahōsha). Se trata de un manga de ciencia ficción protagonizado por nueve guerreros cibernéticos con habilidades especiales. Se publicó en varias revistas, como Weekly Shōnen Magazine, Monthly Shōnen Jump y Weekly Shōnen Sunday, en diversas formas, incluyendo historias completas y cortas.

1995, crean el Fondo de Mujeres Asiáticas bajo las protestas en Corea del Sur

Se crea el Fondo de Mujeres Asiáticas, con donaciones de dentro y fuera de Japón, con el fin de indemnizar a las antiguas “mujeres de solaz” y resolver los problemas relacionados con el honor y la dignidad de las mujeres. En agosto de ese mismo año, el Gabinete de Murayama Tomiichi, formado por varios partidos en coalición, decidió aportar los fondos necesarios para los proyectos de la fundación. El proyecto se desarrolló sin problemas en Filipinas, Taiwán, Indonesia y otros países, pero en Corea del Sur provocó un movimiento de grupos antijaponeses.

2000, emiten el nuevo billete de 2.000 yenes

El Banco de Japón emite un billete de 2.000 yenes decorado con Shureimon (la puerta principal del castillo de Shuri en Naha) en el anverso para hacerlo coincidir con la Cumbre del G8 en Okinawa. Es la primera vez después del fin de la guerra que se emite un billete o moneda con un “2” en su valor facial. En Europa y Estados Unidos circulan billetes con valor facial de “2”, como el de 20 dólares estadounidenses, el de 20 libras esterlinas y el de 20 euros de la UE, pero el de 2.000 yenes no se vuelve popular por alguna razón y se utiliza muy poco.