Un día como hoy en Japón: 23 de julio

Un día como hoy en Japón

1982, las lluvias torrenciales provocan grandes daños en la ciudad de Nagasaki

Las lluvias torrenciales en el norte de Kyūshū provocan una gran catástrofe en la ciudad de Nagasaki y otras zonas, con un total de 299 personas muertas o desaparecidas. La Agencia Meteorológica de Japón lo denominó “lluvias torrenciales de julio de 1982”; también se conoce como “el desastre de las lluvias torrenciales de Nagasaki”. La cantidad de lluvia fue la más alta jamás registrada en Japón, con 187 milímetros (Ayuntamiento de Nagayo-chō) en una hora desde las 19:00 horas. Al estar Nagasaki construida sobre una pendiente, los desprendimientos de tierras simultáneos provocaron muchas muertes y desaparecidos.

Otros hechos históricos

1836, Nace Yamaoka Tesshū: de vasallo del shogunato a chambelán del emperador

Yamaoka Tesshū nace como cuarto hijo de un vasallo del shogunato. Estuvo activo como espadachín desde finales del periodo Edo hasta el periodo Meiji. Tras trabajar como ayudante de un maestro de espada en la academia militar del shogunato, se convirtió en el jefe de una unidad de élite para proteger al 15.º shōgun, Tokugawa Yoshinobu. En Sunpu, se reunió con Saigō Takamori, miembro de la expedición militar para conquistar el este, para asegurar la supervivencia del clan Tokugawa. Organizó un encuentro entre Saigō y Katsu Kaishū, que dirigió como resultado la apertura incruenta del castillo de Edo. Tras la Restauración Meiji, fue gran consejero del dominio de Shizuoka y gobernador de la prefectura de Imari, antes de convertirse en un chambelán del Emperador Meiji.

1867, los feudos de Satsuma y Tosa se alían para devolver al emperador al centro del poder

Saigō Takamori y Ōkubo Toshimichi, del feudo de Satsuma, y Gotō Shōjirō y Sakamoto Ryōma, del de Tosa, se reúnen en Kioto para formar una alianza política (el Pacto de Satsuto) con el objetivo de devolver el poder político al emperador en lugar de derrocar por fuerza al shogunato de Tokugawa. Sin embargo, el pacto se rompió cuando Iwakura Tomomi entregó a Ōkubo un decreto imperial secreto para el señor feudal de Satsuma ordenando el derrocamiento del shogunato, lo que dio al feudo de Satsuma una buena razón para hacer campaña militar contra el shogunato.

1946, fundan la Asociación de Periódicos de Japón

Se crea la Nihon Shinbun Kyōkai (Asociación de Periódicos de Japón), una asociación de empresarios que abarca las empresas de la prensa, las comunicaciones y la radiodifusión. Se forma con el objetivo de “elevar el nivel ético de los periódicos, las agencias de noticias y las emisoras de todo el país y defender el bien común”, y establece el “Código de Ética de los Periódicos” para la recopilación y la publicación de información. En 1957, la Asociación de Periódicos de Japón establece el Premio de la Asociación de Periódicos de Japón, que se entrega cada otoño durante la Semana del Periódico.

1973, un grupo del Ejército Rojo secuestra un avión de Japan Airlines y lo incendia

Un Boeing 747 de Japan Airlines (JAL), que fue secuestrado por miembros del grupo armado Ejército Rojo Japonés y que estaba estacionado en el aeropuerto de Bengasi (Libia), es volado con explosivos colocados por los secuestradores. Los pasajeros y la tripulación escaparon sanos y salvos antes de la detonación. Los secuestradores, cinco miembros del Ejército Rojo y cuatro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, secuestraron un vuelo de JAL de París a Haneda vía Ámsterdam. Volaron a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y a Damasco, en Siria, antes de llegar al aeropuerto de Bengasi, en Libia. Los secuestradores se rindieron y huyeron a través de un país amigo de Libia.

1982, la CBI adopta la prohibición de la caza comercial de ballenas

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) adopta la Moratoria sobre la Caza Comercial de Ballenas, una resolución para prohibir toda la caza comercial de ballenas a partir de 1986. La resolución sobre la moratoria no se remitió al Comité Científico de la CBI antes de someterse a la votación en el pleno. Japón argumentó que no era legalmente válida, ya que estaba en contra de la decisión del Comité Científico de que no había base científica para una prohibición total, pero fue desestimada por la mayoría de las naciones contrarias a la caza de ballenas.

2018, 41,1 grados centígrados en la ciudad de Kumagaya, un nuevo récord de calor

La temperatura asciende a 41,1 grados centígrados en la ciudad de Kumagaya, en la prefectura de Saitama, estableciendo un récord de la temperatura más alta jamás registrada en Japón por la Agencia Meteorológica de Japón. El récord anterior era de 41,0 grados, establecido en Ekawasaki, prefectura de Kōchi, el 12 de agosto de 2013, por lo que se rompió el récord por primera vez en cinco años.

