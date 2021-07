Un día como hoy en Japón: 27 de julio

Un día como hoy en Japón

1976, el ex primer ministro Tanaka Kakuei es detenido por el caso Lockheed

La Fiscalía del Distrito de Tokio detiene al ex primer ministro Tanaka Kakuei, que estaba siendo investigado por el caso Lockheed, del que se decía que era el mayor caso de corrupción desde el final de la guerra. En este escándalo, la empresa estadounidense Lockheed habría entregado más de 3.000 millones de yenes a la parte japonesa para vender aviones de pasajeros a All Nippon Airways y aviones de patrulla antisubmarina a las Fuerzas de Autodefensa. El dinero se canalizó a través de tres vías hacia líderes políticos y burocráticos, y el ex primer ministro Tanaka fue acusado el 16 de agosto de aceptar 500 millones de yenes a través de Marubeni Corporation. El Tribunal del Distrito de Tokio le condenó a cuatro años de prisión y a pagar 500 millones de yenes adicionales en 1983. El Tribunal Superior de Tokio confirmó la decisión de primera instancia y desestimó el recurso del ex primer ministro. Tanaka falleció en 1993, tras un recurso ante el Tribunal Supremo, y el caso fue desestimado.

1992, Iwasaki Kyōko gana la medalla de oro en la braza femenina de 200 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona

Iwasaki Kyōko, de 14 años y estudiante de secundaria, gana la medalla de oro en la braza de 200 metros de la natación femenina en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Se convierte en la medallista de oro más joven de la historia olímpica de Japón en el momento. Antes del comienzo de los Juegos Olímpicos estaba a seis segundos del récord mundial. Tras clasificarse en segundo lugar, ganó la final con un récord olímpico de 2 minutos y 26,65 segundos, superando a la plusmarquista mundial Noor (EE. UU.) justo antes de la meta. Después de la carrera, dijo: “Este es el momento más feliz de toda mi vida”.

Otros hechos históricos

1916, un paciente con cólera es descubierto en el “Hawai Maru” por la estación de cuarentena de Yokohama

Un pasajero del barco de la Marina Mercante de Osaka “Hawai Maru”, que entró en el puerto de Yokohama, contrae el cólera. El barco zarpó de Hong Kong con destino a Tacoma (Estado de Washington, EE. UU.). Se descubrió que un pasajero que había embarcado en Kobe había vomitado varias veces cuando el barco entró en Yokohama. La Estación de Cuarentena de Nagahama (ahora Estación de Cuarentena de Yokohama) envió a un oficial de cuarentena para que lo revisara, y descubrió que había sido infectado con cólera y murió dos días después. Como resultado, el barco fue enviado a la estación de cuarentena para alojar a toda la tripulación y los pasajeros, y fue desinfectado. Diez personas murieron antes de que el barco fuera liberado el 9 de agosto.

1965, salida de la primera misión de visita de tumbas de la guerra en Sajalín

Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de personas parte de Japón con destino a la isla de Sajalín, en la Unión Soviética, para visitar las tumbas de sus familiares. Como resultado de la guerra ruso-japonesa, el sur de Sajalín (al sur de los 50º N) pasó a ser territorio japonés, y hay muchas tumbas de antiguos colonos japoneses en Sajalín. Después de la guerra, toda la isla pasó a ser territorio soviético y a los repatriados no se les permitió visitar las tumbas. A partir de ese año se les permitió visitar las tumbas.

1970, comienza la observación del smog fotoquímico en Tokio

El Gobierno metropolitano de Tokio establece un sistema para controlar el smog fotoquímico y comienza a emitir alertas y avisos. Once días antes de esta fecha, el día 18, los estudiantes que asistían a una clase de educación física en los terrenos del instituto Risshō de Tokio, en el distrito de Suginami, se quejaron repentinamente de dolor de ojos y de cabeza, y más de cuarenta personas fueron trasladadas al hospital en ambulancia. El óxido de nitrógeno contenido en los gases de escape de las fábricas y los automóviles se expone a rayos ultravioleta de la atmósfera, produciendo sustancias oxidantes llamadas oxidantes fotoquímicos. Cuando la concentración de oxidantes fotoquímicos es alta, dependiendo de las condiciones meteorológicas, el aire se vuelve blanco y brumoso. Esto se llama smog fotoquímico y se observó por primera vez en Japón. No se han registrado daños en los centros de salud pública de Tokio desde 2014.