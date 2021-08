Un día como hoy en Japón: 26 de agosto

Un día como hoy en Japón

1970, Uemura Naomi conquista el pico más alto de los cinco continentes

El aventurero Uemura Naomi (1941-1984) se convierte en el primer japonés en escalar el pico más alto de los cinco continentes cuando alcanzó la cumbre del McKinley (6194 m, rebautizada como Denali por el Gobierno estadounidense en 2015) en Alaska, Estados Unidos. En 1984, logró ser la primera persona del mundo en escalar el McKinley en solitario en invierno, pero desapareció y quedó en paradero desconocido durante el descenso.

Otros hechos históricos

1950, se estrena Rashōmon

Se estrena la película Rashōmon, dirigida por Kurosawa Akira (1910-1998). La película se basó en la novela de Akutagawa Ryūnosuke Yabu no Naka (En la maleza de un bosque). Kurosawa se retiró del sindicato debido a la intensificación de la disputa laboral en la productora Tōhō, a la que pertenecía, y vendió la película al presidente Nagata Masaichi para que la realizara en su productora Daiei. La reputación nacional de la película no era tan buena como la de sus obras anteriores y los resultados en taquilla no fueron buenos. Al año siguiente, la película ganó el León de Oro (Gran Premio) en el Festival Internacional de Cine de Venecia y el director pasó a ser conocido como “el Kurosawa internacional”.

1993, se inaugura el Rainbow Bridge en la bahía de Tokio

Se inaugura el Rainbow Bridge en el distrito de Minato, Tokio. Es un puente colgante que conecta la zona de Shibaura con la de Odaiba, y su nombre oficial es “Puente de comunicación del puerto”. La estructura del puente es de dos pisos con la autopista metropolitana en la sección superior y el nuevo sistema de transporte Yurikamome, la carretera del paseo marítimo y el paseo peatonal en la sección inferior. El puente tiene 798 metros de longitud y la longitud de 570 metros entre las dos torres principales. Las vigas se colocaron a una altura de 52 metros sobre el nivel del mar para permitir el paso de grandes buques de pasajeros. Por otra parte, debido a la escasa elevación del terreno ganado en ambas orillas, se ha construido una larga carretera de aproximación de más de 1 km. Se ilumina por la noche, creando una hermosa armonía con la vista nocturna de la ciudad, y se ha convertido en un nuevo punto de referencia en el centro de Tokio.

2010, grave accidente en el reactor reproductor rápido Monju

Se produce un grave accidente en el reactor reproductor rápido Monju de la Agencia de Energía Atómica de Japón (ciudad de Tsuruga, prefectura de Fukui) cuando un dispositivo de relevo de 3,3 toneladas cayó en la vasija del reactor. Fue difícil retirar el aparato caído y el reactor quedó suspendido durante mucho tiempo. En diciembre de 2016, se tomó la decisión de desmantelar el reactor tras una serie de problemas, entre ellos falta de inspección.

2016, la película Your Name se convierte en un éxito

El estreno de la película de animación de Shinkai Makoto Your Name se convierte en un gran éxito. Una chica de instituto que vive en las montañas y un chico de instituto que vive en Tokio son guiados por un extraño sueño. Tras el estreno de la película, se hizo popular que los fans visitaran los lugares en los que se modeló la película, lo que se conoce como “peregrinaciones a los lugares sagrados” del anime. La película recaudó 25.000 millones de yenes en la taquilla nacional. Su recaudación mundial de 363 millones de dólares es la más alta de la historia para una película japonesa, incluyendo el anime.

2017, eligen por votación los “88 lugares sagrados del anime”

La Asociación de Turismo de Anime anuncia la edición 2018 de los “88 lugares sagrados del anime en Japón que deberías visitar”. La lista de 88 lugares se elaboró a partir de la votación en línea de los aficionados, siguiendo el estilo de los 88 lugares de peregrinación de Shikoku. Presenta instalaciones, eventos y centros de información turística relacionados con el anime. La lista se vota cada año.

