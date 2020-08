Un día como hoy en Japón: 27 de agosto

Un día como hoy en Japón

1896, nace el escritor Miyazawa Kenji

El escritor y poeta Miyazawa Kenji nace en el pueblo de Hanamaki de la prefectura de Iwate. Es el hijo primogénito de una familia que regenta una casa de empeños y de ropa de segunda mano, y será criado en la fe budista de la rama Jōdo Shinshū. No obstante se convertirá al budismo de la escuela Nichiren tras leer el Sutra del Loto durante su época de estudiante en la escuela superior agrícola de Morioka (hoy el departamento de Agricultura de la Universidad de Iwate). Durante cuatro años trabajará como profesor del Instituto de Agricultura Prefectural de Iwate en Hanamaki. En 1924 autopublica el libro de poemas Haru to Shura (La primavera y el pandemónium) y la colección de cuentos Chūmon no ōi ryōriten (El mesón con muchos pedidos). Miyazawa enseña a muchos jóvenes sobre la agronomía y las bellas artes, pero se ve obligado a abandonar esta labor poco después debido a las sospechas que las autoridades tenían sobre él y al deterioro de su estado de salud. Aunque fue un autor prolífico que dejó numerosos cuentos, poemas, poemas tanka y ensayos, apenas alcanza reconocimiento en vida y finalmente fallece en 1933, con solo 37 años. Tras su muerte, su singular estilo en el que refleja la fraternidad entre los seres humanos y una visión científica del universo atrajo a un gran número de lectores.

1957, se pone en marcha el primer reactor nuclear de Japón para la investigación

Después de superar con éxito la prueba de criticidad, se pone en funcionamiento para la investigación el primer reactor nuclear de Japón (de agua en ebullición) instalado en el Centro de Investigación de la Energía Nuclear de Japón en Tōkaimura, en la prefectura de Ibaraki. Durante más de once años el reactor funciona adecuadamente y es utilizado para la investigación de base y la capacitación de los ingenieros que trabajarán en otros reactores nucleares. Las instalaciones son compartidas también con otras entidades externas.

1969, se estrena la primera película de la serie Otoko wa tsurai yo

Se estrena el filme Otoko wa tsurai yo del director Yamada Yōji. Se trata de una adaptación a la gran pantalla de una popular serie del canal Fuji TV, cuyo último episodio causa una gran conmoción entre los espectadores al terminar con la muerte de su protagonista, Kuruma Torajirō, interpretado por el actor Atsumi Kiyoshi. Yamada Yōji, que era guionista en la televisión, es responsable de llevarla a la gran pantalla. Aunque otro director se encarga de la tercera y la cuarta entrega de la serie, Yamada cree que él debe encargarse del resto, por lo que dirigirá sin excepción los siguientes filmes desde la quinta entrega.

1992, el vicepresidente del Partido Liberal Democrático Kanemaru Shin dimite tras admitir que aceptó 500 millones de yenes de la empresa Sagawa

El vicepresidente del Partido Liberal Democrático (PLD) Kanemaru Shin anuncia su dimisión durante una rueda de prensa en la que reconoce que antes de las elecciones generales de 1990 aceptó 500 millones de yenes de la empresa de mensajería de Tokio Sagawa Kyūbin. La Oficina de Fiscales de Tokio acusa a Kanemaru de haber violado la Ley de Control de Fondos Políticos al haber excedido una cantidad concreta de dinero. El 28 de septiembre la justicia impone a Kanemaru una multa de 200.000 yenes. Esta pena tan laxa provoca duras críticas hacia los fiscales. En 1993 es arrestado de nuevo bajo la sospecha de haber evadido impuestos. Poco después de comenzar el juicio contra él en el Tribunal del Distrito de Tokio, su salud se deteriora debido a la diabetes que sufre, e incluso llega a perder la visión. El 21 de marzo de 1996 el tribunal decide suspender el proceso contra Kanemaru debido a su pobre estado de salud. Una semana más tarde, el 28 de marzo, fallece en su casa de la prefectura de Yamanashi a los 81 años.

2002, Sony deja de fabricar los videograbadores del formato Betamax

Sony anuncia que dejará de fabricar el videograbador Betamax. Este formato de vídeo vivió en sus inicios una dura competencia con su rival, el VHS desarrollado por la empresa japonesa Victor, y terminó claudicando ante la supremacía en el mercado de Matsushita Electric (Panasonic), empresa matriz de Victor, y otras del mismo formato.. En marzo de 2016 se dejaron de vender asimismo las cintas de formato Betamax. Junto a la retirada de los televisores de plasma de Panasonic, la derrota del Betamax se convirtió en uno de los ejemplos de la batalla por los formatos estándares de facto en el mundo de los electrodomésticos.

2007, el primer ministro Abe Shinzō inaugura la primera reforma de su Gabinete

Abe Shinzō inaugura un nuevo Gabinete reformado. En julio la coalición gobernante del PLD y el Kōmeitō sufre una derrota histórica en las elecciones a la Cámara Alta. Abe decide reformar su Gabinete al encontrarse con una mayoría de fuerzas de la oposición en esta cámara y una Dieta ingobernable. Además, suceden una serie de escándalos en los que se ven envueltos sus ministros. A pesar de que el 10 de septiembre Abe asegura en una sesión extraordinaria de la Dieta que cumplirá con su labor como primer ministro “con todas sus fuerzas”, finalmente termina presentando su dimisión el 12 de ese mismo mes. Los medios nacionales e internacionales califican esta decisión como una “huida” o un “abandono del Gobierno”, pero Abe asegura que son sus problemas de salud los que le han llevado a renunciar a su cargo.