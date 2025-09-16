16 de septiembre de 1975, Calbee lanza en el mercado sus populares patatas fritas

Un día como hoy en Japón

La empresa fabricante de aperitivos líder en Japón, Calbee, puso a la venta su línea original de patatas fritas ligeramente sazonadas con sal un día como hoy de 1975.

El nacimiento de un producto estrella

El 16 de septiembre de 1975, el fabricante de aperitivos Calbee lanzó su primera línea de patatas fritas, una variedad ligeramente salada que sigue siendo popular en la actualidad. La empresa atrajo a los consumidores a su nuevo producto con una divertida campaña publicitaria en televisión que destacaba el bajo precio y el gran valor de las patatas, lo que ayudó a convertirlas en un producto estrella. Calbee acertó de nuevo en 1978 con el lanzamiento de unas patatas fritas con sabor a consomé, cuya originalidad sacudió el mundo de los aperitivos y le valió a la empresa unas ventas explosivas.

Hoy, Calbee ha asegurado una cuota del 70 % en el mercado japonés de las patatas fritas gracias a una estrategia que pone énfasis en la frescura de sus productos y en la introducción frecuente de nuevos sabores, incluidos los de edición limitada o de carácter regional. Cada año lanza más de 100 nuevos productos y, al mismo tiempo, ajusta cada cierto tiempo sus sabores clásicos (ligeramente saladas, sal con alga nori y consomé) para mantenerse al día con los gustos cambiantes de los consumidores.

(Imagen del encabezado: las patatas ligeramente saladas que Calbee puso a la venta en 1975, a la izquierda, junto al mismo producto en la actualidad. Por cortesía de Calbee. © Jiji.)