26 de septiembre de 1978, anuncian el primer procesador de textos en japonés de la historia

Un día como hoy en Japón

Toshiba presenta el primer procesador de textos en japonés del mundo, el JW-10.

A diferencia del alfabeto, lograr que se pudieran introducir de forma sencilla y rápida más de 2.000 caracteres kanji (sumando los jōyō kanji, de uso común, y los jinmeiyō kanji, para nombres propios) fue el mayor obstáculo durante el desarrollo. Tras intensificar las investigaciones sobre el análisis sintáctico de la lengua japonesa, lograron completar un sistema práctico de conversión de kana a kanji. La presentación de demostración tuvo lugar el 26 de septiembre, mientras que las entregas comenzaron en febrero de 1979. Su precio era de 6,3 millones de yenes por unidad. En una época en la que el sueldo inicial de un graduado universitario era de 100.000 yenes, se trataba de una máquina de gran lujo.

Posteriormente, los fabricantes de electrodomésticos siguieron sus pasos y los procesadores de textos en japonés se extendieron no solo por las oficinas, sino también por los hogares particulares. Sin embargo, a mediados de la década de 1990 fueron reemplazados por las computadoras u ordenadores personales, y los procesadores de textos dedicados desaparecieron.

Imagen del encabezado: el JW-10, el primer procesador de textos en japonés con conversión automática de kana a kanji comercializado en Japón. (Cortesía de Toshiba / Jiji Press)