5 de octubre de 1980, Yamaguchi Momoe ofrece su último concierto

Un día como hoy en Japón

El 5 de octubre de 1980 la popular cantante Yamaguchi Momoe puso un punto final a su carrera con un concierto de despedida en el Nippon Budōkan. Al terminar de cantar Sayonara no Mukōgawa, la canción interpretada en el bis, dejó silenciosamente el micrófono sobre el escenario.

Tras su participación en el programa de audiciones Star Tanjō (“El nacimiento de una estrella”), debutó como cantante en 1973. Junto con Mori Masako y Sakurada Junko, lideró el auge de las idols en la década de 1970. En marzo de 1980, al anunciar su compromiso con el actor Miura Tomokazu, declaró que abandonaría el mundo del espectáculo. En los ocho años transcurridos desde su debut, dejó numerosos éxitos como Hitonatsu no keiken, Imitation Gold, Playback Part 2, Kosumos e Ii hi tabidachi.



Yamaguchi Momoe en su concierto de despedida. (Jiji)

Imagen del encabezado: Yamaguchi Momoe en su concierto de despedida, celebrado en el Nippon Budōkan. (Jiji)

(Traducido al español del original en japonés.)