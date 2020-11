Un día como hoy en Japón: 4 de noviembre

Un día como hoy en Japón

1921, el primer ministro Hara Takashi es asesinado en la estación de Tokio

Sobre las 19:20 horas, un empleado del ferrocarril apuñala y acaba con la vida del primer ministro Hara Takashi cuando este se dirigía a la entrada sur de Marunouchi de la estación de Tokio para tomar un tren con destino a Kioto, donde tenía planeado asistir a unas elecciones en la sede de su partido, el Rikken Seiyūkai, en esa prefectura.

1980, el legendario jugador de béisbol Oh Sadaharu pone fin a su carrera deportiva

El jugador de béisbol profesional de los Gigantes de Yomiuri Oh Sadaharu anuncia su retirada. Tras 22 años como profesional, Oh mantiene el récord mundial de 868 cuadrangulares en el béisbol profesional. En su última temporada logra alcanzar 100 hits en 21 años consecutivos y 30 cuadrangulares en 19 años consecutivos, lo que hace pensar a muchos que aún no debería poner punto final a su carrera.

Otros hechos históricos

1962, explota un paquete bomba que llega por correo a la oficina de la asociación de admiradores de la cantante de enka Shimakura Chiyoko, hiriendo a un empleado. Se trata del primer suceso de la serie de actos criminales conocido como “el caso Kusaka Jirō”, que dura hasta septiembre de 1963.

2015, Japan Post Holdings y sus subsidiarias Japan Post Bank y Japan Post Insurance se estrenan en la Bolsa de Tokio. Después de la privatización el valor de mercado combinado de las tres empresas supera los 15 billones de yenes, convirtiéndola en la segunda mayor oferta pública de venta (OPV) después de la de 25 billones de yenes registrada por NTT en 1987.

2018, el escritor Murakami Haruki anuncia que donará sus manuscritos, libros y otros materiales a su alma mater, la Universidad de Waseda de Tokio. Para marzo de 2020 la universidad planea establecer un nuevo centro para estudiar la obra de Murakami, que ha sido traducida a más de 50 idiomas.

