Los atractivos del nuevo museo permanente de teamLab en Kioto

teamLab inaugurará en octubre un nuevo museo permanente a pocos minutos a pie de la estación de Kioto. Será la mayor instalación del colectivo artístico en Japón, con más de 50 obras previstas.

Un espacio artístico “vivo” que se transforma con los visitantes

El 7 de octubre de 2025, el grupo innovador de arte digital teamLab (con sede en el distrito de Chiyoda, Tokio) inaugurará teamLab Biovortex Kyoto, un nuevo museo permanente en el distrito de Minami, en Kioto. Las entradas ya están a la venta, y parte de las instalaciones se mostraron a la prensa en un preestreno.

Además de sus museos en Japón, teamLab también cuenta con instalaciones en China, Shanghái, Macao, Singapur y Arabia Saudí, y goza de una gran popularidad en el extranjero. En el ejercicio fiscal 2023, el museo teamLab Planets TOKYO DMM (Toyosu, Tokio) recibió a más de dos millones y medio de visitantes, y el grupo fue galardonado con el Premio Guinness Mundial por ser el museo de arte de un único grupo que ha atraído a más personas a sus instalaciones. Cerca de un 70 % de los visitantes son extranjeros. Se augura que en Kioto, que ya goza de una gran afluencia extranjera, se repetirá este fenómeno.

Este nuevo museo se encuentra a unos 8 minutos a pie de la salida Hachijō de la estación de Kioto, una distancia perfecta para visitarlo antes o después de un viaje en tren bala Shinkansen. Es la instalación de teamLab más grande de Japón, con más de una hectárea de extensión. En ella se tiene previsto exponer más de 50 obras, de las cuales siete fueron preestrenadas para la prensa.

Una de las obras más llamativas es Massless Amorphous Sculpture, una obra que parte del concepto de que el clima crea fenómenos que dan forma a las cosas. Se trata de una enorme escultura flotante de espuma que se transforma según el movimiento de los visitantes o las condiciones del espacio. Ya ha sido expuesta en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y en Miami (Estados Unidos), pero es la primera vez que se presenta en Japón. Además de esta, otras obras también utilizan la presencia o los movimientos de los visitantes como parte de las obras, lo que convierte estas instalaciones en un espacio artístico vivo que va más allá de un simple museo.



Massless Amorphous Sculpture, una escultura flotante de espuma en un gran espacio.

Este museo forma parte del Proyecto del Área Sureste de la Estación de Kioto. En el área colindante también se tiene previsto inaugurar un centro interactivo de arte, y un estudio de producción de Kaikai Kiki, empresa que lidera el artista contemporáneo Murakami Takashi, a orillas del río Kamo, cerca de la estación JR Tōfukuji.

Matsui Kōji, alcalde de la ciudad de Kioto, expresó sus esperanzas de que la inauguración de un museo permanente de teamLab, grupo que ha creado experiencias emocionantes e innovadoras dentro y fuera de Japón, atraiga la atención del mundo como nuevo paraje artístico en la ciudad, aunando los atractivos históricos y culturales de los que está repleta Kioto, la antigua capital de Japón.



El edificio de cinco plantas del museo teamLab Biovortex Kyoto, a unos 15 minutos a pie de la estación Tōfukuji de la línea JR Nara.



Morphing Continuum, una estructura fluida que se transforma más allá del tiempo y el espacio.



The Eternal Universe of Words, una obra en la cual las letras y el sonido resuenan en un espacio infinito.



The Way of Birds, una representación mística de una enorme bandada de cientos de miles de aves.



El bosque de las lámparas que se responden, una obra inspirada en las cuatro estaciones y las llamas, que cambia de color con el movimiento de las personas.

teamLab Biovortex Kyoto

Dirección: 21-5, Higashi Iwamoto-chō, Higashikujō, distrito de Minami, Kioto.

21-5, Higashi Iwamoto-chō, Higashikujō, distrito de Minami, Kioto. Inauguración: martes 7 de octubre de 2025.

martes 7 de octubre de 2025. Horario: de 9 a. m. a 9 p. m. (entrada hasta las 7:30 p. m.). Es necesario reservar.

de 9 a. m. a 9 p. m. (entrada hasta las 7:30 p. m.). Es necesario reservar. Entrada: de 3.600 yenes en adelante para personas de 18 años o más (el precio depende del día y la hora).

de 3.600 yenes en adelante para personas de 18 años o más (el precio depende del día y la hora). Página web oficial (en japonés): https://www.teamlab.art/jp/e/kyoto/

Texto, fotografías y video: Fujii Kazuyuki (96 BOX).

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: El bosque de las lámparas que se responden, obra de teamLab Biovortex Kyoto.)