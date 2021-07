Durant, Rubio, Campazzo, Doncic, Gobert y Mills pelearán el podio en básquet

Noticias

Tokio, Japón | AFP

Una leyenda como Kevin Durant, el mejor jugador del último Mundial Ricky Rubio, el gigante Rudy Gobert, la sensación Luka Doncic, el ‘Mago’ Facundo Campazzo y el abanderado australiano Patty Mills. Seis estrellas de las seis grandes candidatas al podio en el torneo olímpico de básquet que empieza el domingo:

Durant, la madurez

Única leyenda del actual ‘Team USA’, Kevin Durant asume el papel que tuvieron en anteriores Juegos Kobe Bryant o Lebron James.

Considerado el mejor anotador puro de su generación, el alero de los Brooklyn Nets de 32 años llega a Tokio tras su temporada de regreso a la NBA después de superar una rotura del tendón de Aquiles.

Finalizó a lo grande con unos ‘play offs’ en los que se fue a los 34,3 puntos, 9,3 rebotes y 4,4 asistencias, quedándose a unos centímetros -los que su bota pisó la línea de triple- de eliminar al posterior campeón Milwaukee Bucks en un tiro ganador que entró.

Rubio, el regreso

Después de un año de penurias en Minnesota Timberwolves, Ricky Rubio (30 años) estuvo a punto de renunciar a los Juegos para pasar tiempo con su mujer y su hijo.

“Le dije a Scariolo (seleccionador) que tirasen sin mí. Pero me costaba mucho incluso dormir. Mi mujer, que me conoce mejor que nadie, me convenció”, desveló el base en los últimos días.

Fue ponerse la ‘Roja’ y al niño prodigio del básquet español le cambió la cara. Recuperó la versión arrolladora que le llevó a conquistar el MVP del Mundial que España ganó hace dos años, dejando un recital ante Francia, con 17 puntos en los últimos cuatro minutos del amistoso que España ganó en París.

Gobert, el gigante ambicioso

“Buscamos claramente la medalla de oro. Tenemos un grupo que a un partido puede ganar a cualquiera”, avisó en la previa de los Juegos Gobert, de 29 años.

El gigante de 2,16 metros de los Utah Jazz es uno de los ‘centers’ más respetados de la liga, sobre todo en la parcela defensiva. Hace dos años en la histórica victoria de su selección sobre el ‘Team USA’ en los cuartos del Mundial de China se exhibió con 21 puntos, 16 rebotes y 3 tapones.

Tendrá una nueva oportunidad el domingo, cuando ambos equipos nacionales abran el fuego en Saitama. Será la gran baza de Francia ante un equipo norteamericano cuyo juego interior no será uno de sus puntos fuertes.

Doncic, la sensación

El ‘fenómeno Doncic’ aterriza en los Juegos tras haber firmado un preolímpico histórico que sirvió para clasificar a Eslovenia en Kaunas ante el anfitrión Lituania.

El base de los Dallas Mavericks, instalado en la élite de la NBA en solo tres temporadas, está acostumbrado a arrasar allí por donde pasa.

A los 22 años ganó todo con el Real Madrid en Europa, conquistó el Eurobasket con Eslovenia en 2017 sorprendiendo a todas las favoritas y ahora amenaza con asaltar las medallas.

Campazzo, el mago

Compañero de Doncic varios años en el Real Madrid, el ‘Facu’ se atrevió con la aventura en la NBA esta última temporada, en un candidato al título como Denver Nuggets en el que acabó jugando de titular.

“Cuando hace algo en cualquier parte del mundo el público hace ‘Ohh’. Es el chiquitito que juega con gigantes, nos representa”, le definió hace unos meses su antiguo seleccionador Julio Lamas, hoy al frente de Japón.

A los 30 años el base que no alcanza el 1,80 metros lleva la manija de la Albiceleste, flamante subcampeona mundial con ambiciones de medalla.

Mills, el abanderado

El base de San Antonio Spurs entró en la historia el viernes al convertirse en el primer abanderado aborigen del equipo australiano en la ceremonia de inauguración.

En la cancha el veterano jugador de casi 33 años es la clave de un equipo australiano que siempre está en las quinielas de favoritos y que sueña con dar por fin el gran golpe.

Mills, suplente habitual en los Spurs desde hace una década, se crece en el baloncesto internacional, multiplicando sus números y su protagonismo. Fue clave, con 22 puntos, en el triunfo de Australia ante Estados Unidos hace unas semanas en la preparación.

pm/psr

© Agence France-Presse