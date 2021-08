El polaco Tomala logra el último oro olímpico de los 50 km marcha

Noticias



El polaco Dawid Tomala cruza la meta de los 50 kilómetros marcha de los Juegos de Tokio-2020, el 6 de agosto de 2021 en Sapporo. AFP

Sapporo, Japón | AFP

El polaco Dawid Tomala, destacado durante gran parte de la prueba, se impuso en solitario en los 50 kilómetros marcha de los Juegos de Tokio-2020, este viernes en Sapporo, en una distancia que decía así adiós al programa olímpico.

Tomala, de 31 años, no había subido hasta ahora al podio en ninguna gran competición internacional. Acabó la prueba con un crono de 3 horas, 50 minutos y 8 segundos, mientras que el alemán Jonathan Hilbert (3h50:44) fue plata y el canadiense Evan Dunfee (3h50:59) se quedó con el bronce, arrebatando el tercer puesto al español Marc Tur (3h51:08) cuando faltaba algo más de un centenar de metros para el final.

Tur lideró a menudo el grupo perseguidor de Tomala, que mediada la carrera tenía una ventaja de entre dos y tres minutos, lo que le permitió gestionar fuerzas.

El marchista ibicenco de 26 años, que ha completado estudios de Medicina, se quedó luego en solitario junto al alemán Hilbert y parecía tener asegurada la plata o el bronce, pero en los últimos dos kilómetros se hundió físicamente y terminó viendo esfumarse la medalla de una manera cruel y dolorosa, cuando estaba muy cerca del objetivo.

“En el último kilómetro me he encontrado con un muro que no he sabido sortear. Estaba totalmente al límite de mis fuerzas”, admitió Tur.

Fue en cualquier caso el mejor resultado para Tur en una gran competición internacional, tras haber sido 22º en el Europeo de Berlín-2018 y 19º en el Mundial de Doha. Sapporo suponía su debut olímpico.

España se quedó por lo tanto de nuevo con la miel en los labios, tras el cuarto puesto el jueves de Álvaro Martín en los 20 kilómetros marcha

Dawid Tomala, que procede de los 20 kilómetros marcha, pasará a la historia como el último campeón olímpico de los 50 kilómetros marcha, una prueba que desaparece del programa para ser sustituida en los Juegos de París-2024 por una competencia de marcha por equipos mixtos.

El marchista polaco, cuando competía en 20 kilómetros marcha, fue decimonoveno en los Juegos de Londres-2012. En esa distancia fue 32º en el Mundial de Doha en 2019.

Es apenas la segunda carrera de 50 kilómetros marcha que termina.

“Es una locura, ¿no?”, sonrió tras la prueba al referirse a esa circunstancia.

“He trabajado duro toda mi vida, desde que tenía 15 años, cuando pensé por primera vez en un entrenamiento que quería ser campeón olímpico”, apuntó.



El polaco Dawid Tomala (C) compite en los 50 kilómetros marcha de los Juegos de Tokio-2020, el 6 de agosto de 2021 en Sapporo. AFP



El polaco Dawid Tomala (I) celebra la llegada de su escolta, el alemán Jonathan Hilbert, medalla de plata de los 50 kilómetros marcha de los Juegos de Tokio-2020, el 6 de agosto de 2021 en Sapporo. AFP

Los octavos Juegos de ‘Chuso’

La prueba de este viernes se recordará también porque en ella el español Jesús Ángel García Bragado (51 años) disputó sus octavos Juegos y quedó en solitario en cabeza de número de participaciones olímpicas en el atletismo, dejando atrás la igualdad a siete que mantenía hasta ahora con la jamaicana-eslovena Merlene Ottey.

‘Chuso’ García Bragado, campeón mundial en 1993 y que nunca pudo subir a un podio olímpico, quedó 35º entre los 47 competidores que terminaron la carrera, con un tiempo de 4 horas, 10 minutos y 34 segundos, en la carrera que supone su retirada definitiva.

Por su parte, el francés Yohann Diniz (43 años), campeón mundial de 2017 y plusmarquista mundial desde 2014, abandonó en el kilómetro 29, en el día también de su despedida.

Como en los 20 kilómetros marcha masculinos del jueves, Latinoamérica quedó fuera del ‘Top 10’ en esta prueba. Los mejores clasificados de la región en los 50 kilómetros fueron los colombianos José Montaña (3h53:50), undécimo, y Jorge Ruiz (3h55:30), decimotercero.

El guatemalteco Erick Barrondo (30 años), plata olímpica de 20 kilómetros marcha en Londres-2012, acabó descalificado por acumulación de penalizaciones pasado el kilómetro 32 en el Parque Odori de Sapporo.

“Llegamos hasta aquí con nuestros propios recursos y luchamos con todo lo que teníamos hasta donde nos dejaron. Poco a poco encontraremos la forma de volver a estar entre los número 1”, escribió poco después en Twitter el único medallista olímpico de la historia de Guatemala.

dr/psr

© Agence France-Presse