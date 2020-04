Tatamis de diseño de un comercio con 151 años de historia

Noticias

Yamada Ichi es una tienda en la que elaboran tatamis poco convencionales: curvos, hexagonales, con diseños como el de un dragón... Su propietario, la quinta persona de la familia en tomar las riendas del negocio, cree que aún queda mucho por explotar en el sector.

Una tienda de tatamis de Gifu con pedidos de todo Japón

Cada vez se construyen menos viviendas tradicionales en Japón. Además, en las principales urbes del país, abundan los rascacielos residenciales; es posible que haya disminuido el número de hogares que cuentan con una habitación de estilo japonés.

Consecuentemente, la demanda de tatamis, uno de los elementos característicos de estas estancias, es menor. Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, en 2019 se fabricaron 2.500.000 unidades en las principales prefecturas donde se producen —Fukuoka y Kumamoto—, un 4 % menos que en 2018. Si nos fijamos en datos de otros años, vemos una tendencia a la baja: en 2013, 3.430.000; cinco años después, 2.610.000.

A pesar de esta realidad, hay una tienda de tatamis de Hashima (Gifu) que no deja de recibir pedidos de todo el país. Se llama Yamada Ichi y lleva abierta desde 1869. La popularidad de este establecimiento se debe al diseño de sus productos. Tradicionalmente, los tatamis son rectangulares. Sin embargo, en Yamada Ichi los hacen hexagonales, curvos... e incluso con dibujos como el de un dragón.



La figura de un dragón enfurecido decora los tatamis de esta habitación tradicional reservada al altar budista de una familia.

Estos tatamis son obra de Yamada Kenji, de 36 años y quinta persona de su familia en ocuparse del negocio. Antes trabajaba en una constructora en Tokio, pero hace tres años heredó la tienda familiar, oportunidad que aprovechó para revolucionar el diseño de tatamis.

Sus creaciones son tan modernas que no solo sirven para decorar las habitaciones tradicionales, sino que también se pueden incorporar en las de estilo occidental. Así pues, es comprensible que haya crecido la demanda de sus productos.

Hemos entrevistado a Yamada para que nos cuente cómo se le ocurrieron este tipo de diseños y las perspectivas de futuro de una industria en peligro de extinción.

Todo empezó con un encargo de un amigo

―¿Podría contarnos por qué decidió hacer tatamis de diseño?

Cuando dejé el trabajo, en 2017, un amigo que sabía que mi familia tenía una tienda de tatamis me pidió que le hiciera uno para revestir la parte trasera de su furgoneta, una Hiace. Así fue como empecé a diseñar tatamis de diferentes formas. Esto me sirvió para darme cuenta de las posibilidades de los tatamis; en 2018 me metí de lleno en la producción de tatamis versátiles.



Tatami en la parte trasera de la furgoneta del amigo de Yamada. Así fue como empezó a diseñar tatamis de diferentes formas.

―¿Es cierto que cada vez hay una menor demanda de tatamis?

En dos décadas ha disminuido hasta un tercio aproximadamente. Ahora se prefiere el parqué, de ahí que toda la industria del tatami se haya visto gravemente afectada. Es algo imparable.

―¿Qué tipo de tatamis le suelen encargar?

El 70 % de nuestros pedidos corresponden a viviendas de particulares; el 30 % restante, a ryokan y restaurantes. Creo que nuestra clientela está formada por personas con un interés particular en el diseño.

―¿Es difícil hacer un tatami curvo? ¿Qué partes del proceso resultan más complicadas?

Desde el principio, utilizo esta técnica, así que no hay nada que me parezca especialmente difícil. No obstante, se tarda cinco veces más que en hacer un tatami convencional.

Por ejemplo, me lleva entre uno y dos días hacer los tatamis cuadrados necesarios para revestir el suelo de una habitación de cuatro tatamis y medio. Sin embargo, si son curvos, necesito dos semanas. Para hacer un tatami que tenga una forma diferente, primero hago un patrón de papel de la sala en cuestión. Como no se puede utilizar la máquina con la que se hacen los tatamis cuadrados, tengo que trabajar el junco con las manos, poco a poco.



Los tatamis de esta sala recuerdan a las escamas del pescado.

Cambiar la posición de los juncos para obtener diferentes colores

―¿Cuál es su fuente de inspiración?

Se me ocurrieron varias cosas cuando hice el tatami para la furgoneta. Hasta entonces, pensaba que solo se podían hacer tatamis cuadrados, pero me di cuenta de que había más posibilidades. Una habitación es como un lienzo de gran tamaño, así que pienso los diseños teniendo eso en cuenta.

Se cree que los primeros tatamis datan del año 700; o sea, que hemos estado haciendo tatamis cuadrados en exclusividad durante 1.300 años. Ahora que soy consciente de que hay más vida allá de esa forma, se me van ocurriendo más cosas.

―¿Cómo hace los tatamis de colores diferentes?

Por ejemplo, en este tatami todos los juncos son del mismo color. Pero, si los colocamos en una posición ligeramente distinta, el efecto de la luz hace que se vean de tonos diferentes.



Todos los juncos son iguales, pero basta con colocarlos en posiciones diferentes para hacer que parezcan de distinto color.

Ahora estoy pensando un diseño con tatamis hexagonales. Si los giro, cambian de color; las posibilidades son infinitas. Hay tatamis azules y negros, porque, en ese caso, utilizo esteras que se venden ya hechas.



Tatamis hexagonales de la próxima creación de Yamada.

Con este diseño, haré un dibujo de Marilyn Monroe y tapices.



Diseño del tatami con un dibujo de Marilyn Monroe.

Diseños para exportar en 2021

―En 2021 tiene previsto exportar sus tatamis. ¿A qué se debe esto?

Cuando tomé las riendas de la tienda, ya tenía en mente otros mercados. Hice inmediatamente una página web en inglés, pero me parecía que, aunque tuviera pedidos de otros países, no podría mantener el negocio mucho tiempo si no disponía de una amplia gama de diseños. Por eso, preferí centrarme primero en Japón y ampliar las posibilidades del tatami en el plano nacional.

Como empecé sin ayuda en torno a 2018, he tardado mucho tiempo, pero he terminado un tatami de ángulo agudo, otro redondo, uno con un diseño del cielo nocturno y el del dragón. Cuando acabe el de Marilyn Monroe (para el otoño o el invierno de 2020), habré llevado a la práctica casi todos los diseños que tenía en mente en mis comienzos.

Una vez que esté listo, tengo intención de montar un espectáculo en el que el diseño vaya cambiando conforme a la música, entre otras actividades, y dar el salto a otros mercados.

―¿Cómo cree que deberían ser las tiendas de tatamis del futuro?

No queda más remedio que deshacerse de aquello que ya no sea necesario. No obstante, considero que aún queda mucho por explotar, así que me dedico a ensalzar ese potencial.

El tatami es un artículo muy peculiar en todo el mundo, de ahí que me parezca interesante hacerlo llegar a otros mercados. Pero eso no significa que considere que otras tiendas del sector deben obrar igual.



Yamada trabajando en su taller.

Aunque el precio varía en función del diseño, el propietario de Yamada Ichi nos ha contado que los suyos suelen costar hasta tres veces más que los convencionales. Sin embargo, eso no impide que reciba constantemente pedidos de todo el territorio nacional. Sin duda, tal y como cree, el tatami tiene mucho potencial. Ahora está por ver cómo acogerán en otros países la llegada de este producto que refleja las técnicas tradicionales de Japón.

Imágenes cortesía de Yamada Kenji, propietario de Yamada Ichi.

(Traducción al español de un original en japonés publicado por FNN Prime online el 14 de abril de 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]