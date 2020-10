El nuevo protocolo de Japón para los ovnis: informar y registrar

Noticias

Japón continúa vigilando los cielos. En septiembre, el Gobierno anunció nuevos protocolos relativos a los ovnis para las Fuerzas de Autodefensa.

En abril de 2020 el Pentágono publicó unos vídeos procedentes de unas aeronaves de combate del ejército estadounidense en los que se pueden ver unos objetos misteriosos en el cielo. Estos vídeos fueron objeto de discusiones en todo el mundo, algunas de ellas de relevancia, sobre la manera de proceder si se observa un ovni.



Una captura del video publicado por el Pentágono en la que se puede ver un objeto no identificado volando contra el viento a gran velocidad.

El pasado 14 de septiembre el ministro de Defensa Kōno Tarō (hoy ministro para la Reforma Administrativa y ministro de Estado para la Reforma Regulatoria) anunció nuevos protocolos para los miembros de las Fuerzas de Autodefensa. Kōno afirmó que deben hacer todo lo posible para informar sobre los encuentros con ovnis, registrándolo en una grabación y realizando los análisis necesarios. El ministro ofreció estas declaraciones a pesar de que en abril confesó que él realmente no cree en los ovnis.

Contactamos con el profesor Kuwahara Toshinori, del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Tōhoku, que advierte que ver algo inesperado en el cielo puede ser una señal de peligro. “No hace falta decirlo, pero es mejor no acercarse”, afirma. “Si algo cae del cielo, no lo toques. Podría haber también instrumentos de observación en un objeto volante no identificado para labores de reconocimiento. Dependiendo de las circunstancias, agitar los brazos o tratar por todos los medios de mostrar tu ubicación puede tener unos resultados no deseados”.

(Publicado originalmente en japonés en FNN’s Live News It! el 9 de octubre de 2020. Traducido y editado por Nippon.com.)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]