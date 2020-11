Pasar la noche en un tren: una nueva propuesta de ocio de Gakunan

Noticias

La compañía de ferrocarril Gakunan ha planeado un evento donde los participantes podrán pasar la noche en la estación después del último tren y dormir dentro de un vagón o en un banco del andén. El responsable del evento comentó que “al dormir así, uno se siente un poco culpable porque parece que estuviera haciendo algo malo”.

Un evento que ofrece pasar la noche en un tren

¿Alguna vez se ha quedado dormido en el tren y al despertarse se ha encontrado en la última estación de la línea? ¿Y, por si fuera poco, era tan tarde que el último tren ya había salido? Quizás pensó entonces: “Ojalá pudiera quedarme en el tren o en el andén hasta que salga el primer tren...”. O tal vez haya deseado alguna vez pasar la noche en su tren favorito. Pues bien, la compañía de ferrocarril Gakunan ha organizado un evento que hará realidad estos sueños. La línea Gakunan circula en la prefectura de Shizuoka y desde todas sus estaciones se divisa el monte Fuji.

[“Night Stay Home” en Yoshiwara]

Gakunan hace realidad el sueño

de pasar una noche en el tren.

Este evento permite a los visitantes pasar la noche en el andén de la estación de Yoshiwara, en la ciudad de Fuji, que suele estar cerrada al público después que el último tren ha finalizado su trayecto, así como dormir en los dos vagones del tren estacionado de clase 8000. También habrá un pequeño evento a medianoche llamado “Guía para los merodeadores noctámbulos”, y es posible que se sirva un refrigerio nocturno. La inscripción comienza a las 23:00, y el participante puede quedarse hasta las 5:30 de la mañana siguiente. El número máximo de participantes es de 15 (los menores de 18 años deben ir acompañados de un padre o tutor), y el precio es de 10.000 yenes (impuestos incluidos). El evento de los días 13 y 14 de noviembre ya está completo, pero se ha programado uno nuevo para el 22 y 23 de noviembre. Entrevistamos al responsable de la compañía de ferrocarril Gakunan para que nos explique cómo surgió el proyecto y qué tan cómodo es dormir en los vagones, entre otras preguntas.

Además de en el suelo del vagón, está permitido dormir en los bancos y suelo del andén

— ¿Cómo se les ocurrió esta idea?

Cuando vi que los acuarios y los zoológicos celebraban eventos nocturnos, pensé que si realizábamos uno en la compañía satisfaríamos el deseo de los amantes de los trenes de probar esa experiencia al menos una vez, así que decidimos planearlo.

— ¿Puede contarnos más detalles sobre el evento?

Colocaremos el tren en el andén de la estación de Yoshiwara al finalizar el servicio del último tren, apagaremos las luces del andén y del tren, y les pediremos a los participantes que se acuesten en un banco o asiento del vagón. A aquellos que no vayan a dormir los llevaremos a dar un paseo por los alrededores con la “Guía para los merodeadores noctámbulos”, de tal manera que puedan disfrutar del paisaje nocturno de la línea Tōkaidō adyacente.

— ¿Cómo es el tren de clase 8000?

Este es un tren normal que siempre está en servicio y que anteriormente solía circular con la compañía Keiō Dentetsu en Tokio.



Por cortesía de Gakunan Electric Train Co.,Ltd.

— Además de en el tren, ¿se puede dormir en cualquier lugar de la estación?

No se permite dormir en los portaequipajes con redecilla, en el techo del tren o en las vías porque es peligroso, pero aparte de estos, básicamente no hay ningún lugar en el que no se pueda dormir, lo pueden hacer en los bancos y suelo del andén o en el suelo de los vagones.



Se puede dormir en un banco del andén, así como en los asientos del tren (Fotografía cortesía de Gakunan Electric Train Co., Ltd.)

La sorprendente comodidad de los asientos de tren japoneses

— ¿Apagan las luces a una hora concreta?

El apagado de luces está programado alrededor de la medianoche, después de despedir el tren Sunrise Express de la línea Tōkaidō.

— ¿Qué tan cómodo es dormir en el tren?

Originalmente, los asientos son para desplazamientos, así que son demasiado estrechos para dormir, pero nuestros asientos son suaves y mullidos, por lo que resultan ser más cómodos de lo que parecen a simple vista. Por otro lado, al dormir así, uno se siente un poco culpable porque parece que estuviera haciendo algo malo.

— ¿Hay algo que dificulte el sueño?

Apenas, tan solo que uno no puede darse la vuelta en el asiento.



Este es el aspecto que uno tiene cuando se acuesta en un tren. (Fotografía cortesía de Gakunan Electric Train Co., Ltd.)

Convirtiendo lo ordinario en lo extraordinario

— ¿Cuál fue la parte más difícil del proyecto?

Nunca habíamos hecho esto antes ni existían ejemplos similares en otras empresas, así que tuvimos que empezar de cero. La seguridad fue la parte más difícil del proyecto porque es un ferrocarril.

— ¿Qué aspecto han cuidado más? ¿Cuál es el atractivo de este proyecto?

Nuestro objetivo es convertir un paisaje cotidiano como la estación en algo extraordinario y lograr hacer con dignidad y confianza algo que otras empresas no han hecho nunca.



Vista del andén de noche. (Fotografía cortesía de Gakunan Electric Train Co., Ltd.)

— ¿Puede el visitante traer consigo equipaje?

Son libres de traer lo que quieran, pero les pedimos que se abstengan de traer artículos grandes como tiendas de campaña. Tenemos recuerdos y artículos contra el frío disponibles para su uso. Para prevenir infecciones, les pedimos a los participantes que traigan unicamente la comida y bebida que puedan consumir del todo.

— ¿Qué otras medidas han implantado para hacer frente a la COVID-19?

Para prevenir infecciones por la COVID-19, desinfectaremos los pasamanos de las barandillas y tomaremos lecturas de temperatura. Los baños estarán equipados con toallas de papel, desinfectante y jabón de manos. Además, se abrirán todas las puertas del lado del andén, aunque se encenderá la calefacción de los vagones y se distribuirán mantas isotérmicas a los participantes.

— ¿Qué opina de que el primer evento ya esté completo y que haya tenido tanto éxito?

Algunos de nuestros planes fueron cancelados debido a las consecuencias del nuevo coronavirus, y hemos tenido menos oportunidades de que nuestros invitados disfruten del evento, así que es genial ver a la gente respondiendo a nuestros planes.

Todas las plazas del “Night Stay Home” están reservadas y el evento ha atraído tanta atención que pensamos celebrar otros. No solo se puede dormir en el tren, también se puede dar un paseo por la estación de modo que los visitantes disfruten de la estación por la noche a su gusto

Además, Gakunan planea realizar varios eventos a partir de noviembre como parte del “Mes del festival de otoño del tren Gakunan”. Sería una buena idea usar GoTo Travel para visitarlo.



Fuente: Gakunan Electric Train Co., Ltd.

(Traducción al español de un original en japonés publicado por FNN Prime online el 24 de octubre de 2020.)

