Monster Wolf, un novedoso dispositivo con forma de lobo para ahuyentar osos

Monster Wolf es un dispositivo que amedrenta osos y que está ganando popularidad en Japón. Sus sensores hacen que parpadeen las luces en sus ojos, mueva la cabeza y emita aullidos de lobo, entre otros sonidos, para ahuyentarlos.

En 2020 se ha registrado un número importante de incidentes con osos en todo Japón. En la ciudad de Shibata (prefectura de Niigata) el número de casos de avistamiento de osos se ha sextuplicado con respecto al mismo periodo del año anterior. En la ciudad de Kaga (prefectura de Ishikawa), el 19 de octubre un oso entró en un centro comercial y tardaron cerca de 14 horas en sacarlo del lugar.



Un oso que entró a Zōrokuen (ciudad de Kaga), edificio designado como patrimonio cultural material de Japón.

En fechas recientes, el avistamiento de osos no solo se reduce a lugares remotos como las montañas, sino que han empezado a aparecer también en zonas urbanas. Esta es una de las razones por las que el dispositivo antiosos Monster Wolf está llamando la atención cada vez más.

Ohta Seiki, una empresa de Hokkaidō especializada en la fabricación de piezas para maquinaria, desarrolló este dispositivo con forma de lobo y unas dimensiones de 120 cm de longitud, 75 cm de ancho y 70 cm de altura. En la actualidad hay cerca de 60 Monster Wolf instalados en todo el país, desde Hokkaidō, al norte, hasta Okinawa, al sur.



(Fotografías por cortesía de Ohta Seiki.)

A primera vista podría parecer un juguete para asustar a los niños, pero hay pruebas de que los daños causados por animales salvajes han disminuido en los lugares donde se ha instalado un Monster Wolf.

El Monster Wolf funciona gracias a un sensor infrarrojo que se activa cuando algún animal salvaje, como un oso, se acerca y hace que las luces LED que tiene instaladas en los ojos comiencen a prenderse intermitentemente mientras mueve la cabeza y emite ruidos, como aullidos de lobo, para amedrentarlo. Cuando los animales salvajes lo notan, huyen despavoridos.

Además, el Monster Wolf cuenta con otros 60 tipos de sonidos entre los que se encuentran voces humanas, balazos, etc. Está diseñado también para poder ser usado como un altavoz para emitir anuncios durante el día y como dispositivo para ahuyentar animales salvajes por la noche.

Ōta Yūji, presidente de Ohta Seiki, explica a continuación cómo surgió la idea del Monster Wolf y qué expectativas debemos tener de este producto, entre otros detalles.

El lobo es el enemigo natural de los animales salvajes

— ¿Nota un mayor interés por su producto como consecuencia del incremento de los avistamientos de osos?

Sí, creo que está aumentando mucho.

— ¿De dónde surgió la idea del Monster Wolf?

En Hokkaidō es habitual que se registren muchos daños por animales salvajes, como ciervos u osos, por eso pensamos que siendo un fabricante local podríamos aprovechar las características de la región y desarrollar algo para ahuyentar a los animales salvajes.

— ¿Por qué tiene forma de lobo?

Un zoólogo profesor de universidad nos dijo que el lobo es el enemigo natural de los animales salvajes, por esa razón pensamos que era buena idea ponerle dicha forma y parece que ha dado buenos resultados.



(Fotografía por cortesía de Ohta Seiki.)

Los osos huyen al ver sus enemigos naturales o seres desconocidos

— ¿Cómo ahuyenta a los osos?

Primero, el Monster Wolf emite aullidos de lobo, enemigo natural del oso, entre otros ruidos estruendosos y amenazantes. Además, su forma, el movimiento de su cabeza y las luces LED que parpadean en sus ojos, hacen que el oso crea que se trata de su enemigo natural o de un ser desconocido y su instinto de supervivencia lo hace huir despavorido.

— Existen opiniones que afirman que los animales llegan a acostumbrarse a los estímulos y que el dispositivo perdería su eficacia. ¿Qué piensa al respecto?

Nuestro dispositivo parte de la premisa de que los animales cuentan con una inteligencia superior que les permite aprender y acostumbrarse. Por esta razón, el Monster Wolf tiene más de 60 sonidos amenazantes que se emiten de forma aleatoria. Por ejemplo, aullidos de sus enemigos naturales como el lobo o el perro; también incluye ruidos como balazos, voces humanas, etc. Ya que estos ruidos no siguen un patrón, los osos, entre otros animales, creen que están frente a un ser desconocido. Esto dificulta que los animales puedan predecir lo que hará el dispositivo y, hasta el momento, no hemos recibido quejas relacionadas con que algún animal se haya acostumbrado a la presencia del Monster Wolf.

— ¿Qué tan eficaz es para ahuyentar osos?

Ha demostrado excelentes resultados. En los lugares donde han sido instalados los Monster Wolf no se ha informado de nuevos avistamientos de osos hasta el momento.



Un oso huyendo del Monster Wolf (Fotografía por cortesía de Ohta Seiki)

— ¿También funciona con otros animales?

Tenemos conocimiento de que ha dado ciertos resultados con jabalíes y ciervos. Incluso con algunos monos, pero sus capacidades son diferentes y pueden moverse trepando por los árboles, por lo que no podemos garantizar que realmente dé resultados con ellos.



Un ciervo huyendo del Monster Wolf (en la parte inferior izquierda) (Fotografía por cortesía de Ohta Seiki.)

En un futuro el Monster Wolf podría moverse automáticamente

— ¿Cuál es el precio del Monster Wolf?

Hay varios diseños, pero está aproximadamente entre los 450.000 y 550.000 yenes, esto incluye el costo de instalación.

— ¿Hay planes para mejorarlo en el futuro?

Actualmente estamos desarrollando un sistema inalámbrico de sensores y en unos años esperamos poder usar el sistema GPS o la red 5G para que el dispositivo se mueva por sí mismo. Dentro del equipo de producción lo llamamos el “Rumba de los campos”, en referencia al robot aspiradora, y buscamos que se convierta en el mejor dispositivo para ahuyentar animales salvajes.

— Por último, ¿qué nos recomienda hacer si nos topamos con uno oso?

Los osos son conocidos por ser animales asustadizos y hay casos en los que huyen con solo el ruido de un cascabel o de la radio. Por eso, de ser posible, hay que llevar consigo algo que haga un ruido fuerte y amenazante. Si el oso se asusta, es muy probable que huya. Lamentablemente, en años recientes, algunos osos parecen haberse acostumbrado a los humanos, por lo que estos consejos pueden no ser 100 % fiables. Tengan cuidado.

En este 2020 en particular hemos visto, una tras otra, noticias de avistamientos de osos. Es necesario mejorar su hábitat en las montañas para evitar la falta de alimento que los hace acercarse a zonas urbanas, pero también se pueden tener expectativas en dispositivos ahuyentadores como el Monster Wolf.

(Traducción al español de un original en japonés publicado por FNN Prime online el 24 de octubre de 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]