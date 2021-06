El helado con sabor a hierro de Tsubame Sanjō, una región productora de artículos metálicos

Noticias

El nuevo helado de hierro de Tsubame Sanjō, en la prefectura de Niigata, ha sido creado mediante ensayo y error para lograr un sabor único y delicioso.

Tsubame Sanjō (prefectura de Niigata), región productora de artículos metálicos, tiene un nuevo producto estrella.



Se trata del helado de hierro de Tsubame Sanjō, fabricado por ChillFull, marca de alimentos de la empresa PLUSYS, con sede en la ciudad de Sanjō.



Helado de hierro de Tsubame Sanjō.

Al abrir la tapa, que tiene un diseño con ilustraciones de cuchillos, tijeras, cucharas y muchos otros objetos de metal, nos encontramos con algo que a primera vista no parece un helado. Su color es gris y está cubierto por un polvo parecido a arena ferrífera. Su apariencia evoca exactamente el “hierro” que se menciona en el envase.



Este helado, creado bajo el concepto de una “visita comestible a la fábrica”, es un nuevo producto de Tsubame Sanjō. El helado recrea el sabor que, según los empleados de la fábrica de hierro, tiene este metal. Está hecho de un helado con base de leche mezclado con bambú carbonizado para representar el color gris y cubierto con polvo de hierro.



El helado cubierto de polvo de hierro.

Este producto fue creado después de estudiar los resultados de una encuesta de turismo que hizo la prefectura de Niigata, según los cuales, el flujo de turistas en la prefectura se redujo entre un 40 % y un 70 % a causa de la pandemia. La empresa y los estudiantes en prácticas idearon este helado con la intención de devolver la vitalidad a la región tan pronto como termine la pandemia.



Tsubame Sanjō es una región famosa por la fabricación de artículos metálicos, así que existen pocos productos típicos relacionados con los alimentos. Ya que la zona se llena de turistas en el verano, se consideró buena idea la propuesta de un helado de hierro. Pero no bastaba con que tuviera un sabor metálico, el helado de hierro de Sanjō tenía que ser delicioso. Para conseguir un resultado convincente hizo falta una serie de ensayos y errores.



Un estudiante durante las pruebas.

Este helado salió a la venta el 24 de abril de 2021 en la Heladería COCO, que se encuentra dentro de la tienda de venta directa de los productores JA Niigata Nankan, con un precio de 400 yenes, impuestos incluidos. Se está estudiando la posibilidad de venderlo, a partir de junio, a través de internet o en las estaciones de servicio en carreteras, dependiendo del avance de la producción.

Es probable que la idea de cubrir el helado con polvo de hierro busque darle una apariencia semejante al metal, que ayude a transmitir con más fuerza la imagen de la “ciudad del hierro”.

Pero, ¿cómo es un helado cubierto de polvo de hierro? Es probable que muchas personas incluso se pregunten cuál es el sabor de los objetos de hierro que se recreó en este producto.



Para resolver las interrogantes sobre el sabor y la textura en boca del helado, nos acercamos a Haga Satoshi, director general del departamento de alimentos de PLUSYS.

“Sabe como una mano después de tocar un tubo de metal”

- ¿Cuál es el sabor a objetos de hierro que recrearon en su helado?



Es el sabor que queda en la mano después de tocar un tubo de metal. Además, tiene una textura arenosa. En otras palabras, recreamos el sabor que percibimos cuando acercamos nuestra mano a la boca después de un día de trabajo en la fábrica de hierro.



Conseguimos el sabor metálico cubriendo el helado con polvo de hierro (el sabor a mano después de tocar un tubo de metal), añadiendo bambú carbonizado y con la textura crujiente del hielo raspado finamente. El helado tiene una base de leche.



- ¿Cómo se les ocurrió la idea de cubrir el helado con polvo de hierro de verdad?



Queremos que los turistas que nos visitan buscando productos metálicos también conozcan las delicias del lugar. La mayoría de ellos solo compra objetos de metal. Además, teníamos la ilusión de crear un alimento con sabor a hierro.



En el diseño de la tapa hay muchos artículos de metal.

- ¿El polvo de hierro es comestible?



Para este helado utilizamos hierro comestible, que se usa como suplemento alimenticio, así que no tienen nada que temer. Además, el que espolvoreamos en la parte superior del helado está mezclado con bambú carbonizado.



- ¿Qué fue lo más difícil en el proceso de creación de este helado?



Durante el periodo de pruebas, recibimos muchas opiniones de que no se distinguía el sabor a hierro. Teniendo en cuenta que había un límite en la cantidad que podíamos añadir, padecimos mucho pensando cómo conseguir el sabor metálico sin que este fuera desagradable.



Por ejemplo, al aumentar la cantidad de agua en el producto, el sabor a hierro se acentúa, pero no sabe bien. Después de varios intentos, fuimos ajustando delicadamente el sabor con hielo raspado fino. Al añadir color gris al helado, conseguimos una apariencia todavía más ferrosa.



Productos en la etapa de pruebas.

- ¿Cuál fue el elemento al que le dieron más importancia?



Definitivamente, el buen sabor. No queríamos un producto que no supiera bien, así que trabajamos de la mano con un maestro de heladería italiana certificado para conseguir un helado de hierro con un sabor agradable. Creo que con el resultado que obtuvimos, este helado se convertirá en un buen regalo de la región de Tsubame Sanjō.

Sabe a hierro, pero también a leche

- ¿Háblenos de su opinión después de probarlo? ¿Qué tal el sabor y la textura?



Es un helado con base de leche espolvoreado con hierro. El polvo de hierro es crujiente y deja un delicado gusto metálico. En el helado de leche se mezcló hielo raspado finamente, lo que le da una textura crujiente, y permite apreciar el sabor de la leche fresca de la prefectura de Niigata. Si solo tuviera sabor a hierro, no sería tan rico, pero la base de leche nos deja un regusto bueno y agradable.



-¿Cuál ha sido la reacción de la gente?



Hemos recibido opiniones positivas. Algunos nos dicen que lo quieren probar, que parece bueno para la anemia o que les gustaría consumir hierro. Otros nos preguntan incrédulos si realmente es comestible. Los empleados de las fábricas de hierro que ya tuvieron la oportunidad de probarlo nos han dicho que el sabor les recuerda a su trabajo. El helado es crujiente, fresco y rico. Incluso hay quienes nos han dicho que tiene un sabor nostálgico a



Se hizo una encuesta de degustación durante un evento regional.

- ¿Cómo le gustaría que la gente consumiera este helado?



El helado fue creado bajo el concepto de una “visita comestible a la fábrica”. Me gustaría que las personas que visiten Tsubame Sanjō vayan a las fábricas y posteriormente comparen el sabor del helado de hierro. Confío en que se convertirá en un buen recuerdo.



Por otra parte, las personas que lo pidan por internet, me gustaría que cerraran los ojos u observaran el panfleto del producto mientras prueban el helado para que puedan imaginar el ambiente de la región. Si les gusta, me encantaría que vinieran a visitarnos.



El concepto del helado es una “visita comestible a la fábrica”.

Tsubame Sanjō busca mantener su imagen como ciudad productora de artículos de metal y, al mismo tiempo, se arriesga a crear lo que parece ser un nuevo producto estrella: el helado de hierro. Con este helado podrá disfrutar de Tsubame Sanjō también con el sentido del gusto.

(Traducción al español de un artículo en japonés publicado originalmente el 24 de abril de 2021 en FNN Prime Online.)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]