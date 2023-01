La tenista Ōsaka Naomi anuncia su embarazo

La estrella del tenis Ōsaka Naomi anunció que está embarazada y compartió un mensaje en Twitter en el que escribió: “Aunque estoy impaciente por volver a la pista, aquí hay una pequeña actualización sobre mi vida en 2023”, junto a la imagen de una ecografía.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I