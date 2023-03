¿Qué tal una videoconferencia en la que solo se muestren los ojos o la boca?

Noticias

Las reuniones a distancia (videoconferencias) son cada vez más habituales, y en ellas muchas personas dudan entre dejar encendida o no la cámara.

A veces es difícil decidir, aunque si la cámara está apagada, es difícil que el hablante entienda las reacciones de quienes le escuchan. Esta situación condujo a un experimento poco habitual que consistió en comprobar el efecto de mostrar solo una parte de la cara, los ojos o la boca, en lugar de toda la cara durante una videoconferencia.

Mostar solo los ojos o la boca de los participantes, una opción para las reuniones a distancia

El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio Tsukamoto-Terada de la Escuela de Postgrado de Ingeniería de la Universidad de Kobe. Este centro desarrolló un “sistema de apoyo a las reuniones a distancia con visualización parcial de la cara” que solo muestra los ojos o la boca de los participantes. Los resultados de este experimento fueron publicados en un artículo el pasado 7 de diciembre de 2022.

En el mismo, los participantes mantuvieron un debate utilizando dicho sistema. Se les pidió que probaran por separado cuatro modelos diferentes: “mostrar solo los ojos”, “mostrar solo la boca”, “mostrar avatares” y “mostrar el rostro” y, tras la discusión, se les pidió que rellenaran un cuestionario para sondear aspectos como el nivel de “vergüenza” o la “positividad”.

Mostrar “solo los ojos” y “solo la boca” causó un gran impacto, pero el estudio concluyó lo siguiente:

Es fácil sentirse avergonzado al “mostrar solo la boca”.

Es difícil sentirse avergonzado al “mostrar solo los ojos” o “mostrar el avatar”.

Es relativamente difícil saber quién es quién al “mostrar solo la boca” en lugar de “mostrar solo los ojos”.

En un experimento comparado con “cámara apagada”, la visualización parcial de la cara (“mostrar solo la boca”, “mostrar solo los ojos”) transmitió mejor las reacciones de los participantes, como el movimiento afirmativo que indica que se está prestando atención.

Con la visualización parcial (“mostrar solo los ojos”, “mostrar solo la boca”) es más fácil de transmitir el movimiento que al “mostrar el avatar”.

La visualización parcial de la cara, entre tener la cámara encendida y apagada

Una característica distintiva de este sistema es la visualización parcial, que muestra “solo los ojos” o “solo la boca”. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? ¿Existe alguna posibilidad de que este sistema se aplique en la práctica?

Hablamos con el profesor Terada Tsutomu, de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Kobe.

—¿Qué es el “sistema de apoyo a la videoconferencia con visualización parcial de la cara”?

Aunque las videoconferencias poseen ventajas, como no tener que reunirse in situ, también presentan inconvenientes, como la sensación de que todo el mundo te está mirando a la cara y que quizá no te sientas cómodo mostrando tu rostro.

Así pues, este sistema pretende reducir la resistencia a mostrarse enseñando únicamente los ojos o la boca. Aunque no quiera mostrar toda la cara, si solo enseña los ojos y la boca, puede que se sienta menos “incómodo”.

Es una propuesta para mostrar solo una parte de la cara siempre que los sentimientos se transmitan correctamente así.



Videoconferencia mostrando solo la boca. (Cortesía del profesor Terada Tsutomu, Escuela de Postgrado de la Universidad de Kobe)

—¿Por qué llevó a cabo una investigación con este sistema?

El impulso surgió de la idea de que, ahora que la videoconferencia está tan extendida, a lo mejor se necesita un nuevo estilo de comunicación. La idea de mostrar parte de la cara se me ocurrió por casualidad, pero cuando lo probé, me produjo una sensación inusual, incluso me dio asco.

También nos dimos cuenta de que mostrar una cara parcialmente podía ser un estado intermedio entre la cámara encendida y apagada.

Como suele decirse que la información no verbal, como la visual, también es importante en la comunicación, no mostrar las caras puede causar problemas a la hora de facilitar la comunicación.

Sin embargo, existe una gran resistencia a mostrar la cara ante un gran número de personas. Por tanto lo que se me ocurre es que hay que intentar conciliar ambas posturas.

Para ello, decidimos que teníamos que averiguar qué efecto tendría mostrar solo la boca o los ojos en el hablante y en otros participantes respectivamente, y así empezamos nuestra investigación.



Imagen (conferencia a distancia).

—¿Cómo experimentó con este sistema?

Reunimos a los sujetos y les pedimos que mantuvieran conversaciones reales mediante el sistema de videoconferencia.

Se les pidió que probaran por separado cuatro modelos diferentes: “mostrar solo la boca”, “mostrar solo los ojos”, “mostrar el avatar” y “mostrar todo el rostro”. Tras el debate, se les pidió que rellenaran un cuestionario para investigar aspectos tales como si se sentían avergonzados y si eran capaces de hablar de forma más activa.

También se midieron y analizaron a partir de los datos la frecuencia y la duración de los comentarios y se llevaron a cabo otros experimentos, incluida una comparación con la “cámara apagada” y un experimento similar con sujetos que nunca se habían visto antes, analizando las diferencias en la forma de visualización y la familiaridad de los participantes entre sí.

—¿Qué revelaron estos experimentos?

Descubrimos que el hecho de “mostrar solo la boca” era más probable que se percibiera como vergonzoso. Por otro lado, se reveló que los usuarios al “mostrar solo los ojos” y “mostrar el avatar” tenían menos probabilidades de sentirse avergonzados.

También observamos que era relativamente más difícil saber quién era la persona al “mostrar solo la boca” que al “mostrar solo los ojos”.

Además, los experimentos en los que se comparó la videoconferencia con la cámara apagada revelaron, como es lógico, que la visualización de la parte facial (“mostrar solo la boca” o “mostrar solo los ojos”) transmitía mejor las reacciones de los participantes, como el movimiento afirmativo.



Visualización de los avatares. (Cortesía del profesor Terada Tsutomu, Escuela de Posgrado de la Universidad de Kobe)

Y cuando se les preguntó si eran capaces de imaginarse la cara viendo solo los ojos o la boca entre las personas que se habían conocido por primera vez, casi todos dijeron que no eran capaces de imaginársela y que pronto olvidaban la forma de los ojos y la boca.

Por lo tanto, el experimento demostró que las visualizaciones parciales (“solo los ojos” y “solo la boca”) tienen más probabilidades de transmitir gestos que las visualizaciones de avatares, mientras que aquellas visualizaciones pueden no tener información que permita identificar a los individuos.

Ventajas y desventajas de las visualizaciones parciales

—¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las visualizaciones parciales?

Las ventajas y desventajas de “mostrar solo los ojos” son las siguientes:

Ventajas Es menos vergonzoso que mostrar toda la cara.

Los gestos que indican que se está prestando atención son más fáciles de entender en comparación con “mostrar solo la boca”.

Es más fácil entender quién es quién en comparación con “mostrar solo la boca”. Desventajas Es difícil saber quién está hablando.

Es fácil revelar si uno está concentrando o no.

Por otra parte, las ventajas y desventajas de “mostrar solo la boca” son las siguientes:

Ventajas Es fácil saber de un vistazo quién está hablando.

Es fácil entender los movimientos de hablar, reír y callarse.

No hay que preocuparse por los ojos de los demás.

No se revela aunque uno no esté concentrado.

Se percibe la sensación de ser escuchado de forma afirmativa al verse los dientes. Desventajas Es vergonzoso porque se enfatizan la alineación de los dientes y la forma de los labios.

A veces uno no puede concentrarse por una sensación de que la boca acapara la mirada de los demás.

Aunque se sabe quién está hablando, es difícil saber de quién se trata.

Además, también se expresaron las siguientes opiniones como ventajas e inconvenientes comunes de la visualización parcial, no solo de la boca y los ojos.

Ventajas No hay que preocuparse por la apariencia, como el maquillaje y el peinado.

No hay que preocuparse por el estado de ánimo de las otras personas.

No hay que prestar atención a las partes del cuerpo que no se ven.

Se siente menos resistencia de lo habitual a iniciar una conversación. Desventajas No se ven los gestos de las manos y el cuerpo.



Imagen (conferencia a distancia).

—¿Hay algún uso para el que “mostrar solo la boca” o “mostrar solo los ojos” sean especialmente adecuados?

En la actualidad estamos investigando la eficacia de los métodos de visualización y aún no estamos en la etapa de pruebas prácticas de uso.

Sin embargo, de acuerdo con los resultados, es concebible que mostrar solo la boca pueda ser útil para comunicar expresiones faciales y emociones que identifiquen al hablante, ya que es fácil transmitir el movimiento de hablar.

La opción “solo los ojos” genera relativamente menos resistencia, y las reacciones como estar de acuerdo con el hablante pueden transmitirse fácilmente, lo que la hace apropiada para su uso ante el hablante.

A continuación se ofrecen algunos ejemplo de su uso.

El presentador “solo muestra la boca”, y los demás participantes “solo muestran los ojos” con relativamente poca resistencia.

Cuando se aprende otro idioma, se puede hacer que el conferenciante “muestre solo la boca” para que el público se fije en los movimientos detallados durante la pronunciación.

Permitir a los espectadores de espectáculos cómicos en directo “mostrar sólo la boca” para que puedan compartir el momento de su risa sin revelar sus rostros.

—¿Es seguro suponer que “mostrar solo los ojos” es eficaz en las reuniones a distancia?

No podemos concluir que “mostrar solo los ojos” sea eficaz en la actualidad, ya que el número de sujetos que participaron en el experimento es reducido y creemos que el método y los ítems de evaluación deben mejorarse en el futuro.

Sin embargo, en este experimento, “mostrar solo los ojos” provocó menos resistencia que “mostrar la cara entera”.

Por lo tanto, dependiendo del contenido y de la situación, creemos que hay muchas posibilidades de que “mostrar solo los ojos” tenga cierto efecto, como facilitar la comprensión de las reacciones de los participantes.

Posibilidades de aplicación práctica y retos

—¿Se podría dar un uso práctico a este sistema en el futuro?

Actualmente es posible utilizar herramientas de videoconferencia como Zoom para mostrar solo la boca y los ojos, por lo que podría tener un uso práctico en cuanto se distribuya este tipo de software.

Por otra parte, el uso y la finalidad de los sistemas más eficaces en el mundo real aún no están claros. Seguiremos investigando y, una vez aclaradas estas cuestiones, nos gustaría distribuir el sistema.

—¿Qué tipo de experimentos tiene en mente para su uso práctico en el futuro?

Hasta ahora, hemos investigado los efectos de la “visualización parcial de la cara” y si puede reducir la vergüenza.

Por otro lado, si lo utiliza un gran número de personas, puede tener desventajas, como no dejar una impresión duradera de los participantes en la reunión o no poder recordar las caras.

Nos gustaría llevar a cabo experimentos para aclarar los problemas que puedan surgir cuando se utilice realmente el sistema y, al mismo tiempo, aclarar qué tipo de aplicaciones son adecuadas para el mismo.



Imagen (conferencia a distancia).

Este sistema permite ver solo los ojos o la boca de los participantes en reuniones a distancia. Se trata de un experimento impactante, y será interesante ver qué ocurre en el futuro, aunque el proyecto está actualmente en proceso de identificación de problemas.

(Publicado originalmente el 29 de enero de 2023 en FNN’s Prime Online. Traducido y editado por nippon.com.)

