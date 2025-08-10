Flotadores de alta durabilidad: la nueva arma de los ostricultores de Hiroshima contra la basura marina

Noticias

En la prefectura de Hiroshima, donde la cría de ostras es una actividad muy importante, los flotadores para las balsas representan cerca de la mitad de los residuos marinos.

El reto de “cero residuos marinos”

Con el fin de reducir los residuos plásticos en Setouchi, el mar interior de Seto, las cuatro prefecturas de Hiroshima, Okayama, Ehime y Kagawa, junto con la Fundación Nippon (con sede en Tokio), crearon en diciembre de 2020 el Consejo de Promoción Setouchi Oceans X. En las aguas de estas cuatro prefecturas se generan 388 toneladas de basura al año, de las cuales 302 toneladas son gestionadas por organismos públicos, pero Oceans X pretende recoger las 86 toneladas restantes y, al mismo tiempo, crear un sistema para reducir la generación de basura.

El 5 de julio se llevó a cabo la “Gran Operación de Limpieza Simultánea de las Cuatro Prefecturas de Setouchi”. Participaron mil personas, principalmente pescadores y voluntarios, las cuales recogieron unas 26 toneladas de residuos en las costas y riberas de los ríos.



Imagen de la limpieza en la prefectura de Hiroshima. Destacan los flotadores de gran tamaño que no caben en las bolsas de basura. (Fotografías cortesía de la Fundación Nippon)

En la costa de Arajiro (ciudad de Etajima), en Hiroshima, se encontraron numerosos flotadores de espuma de poliestireno utilizados para las balsas de acuicultura.

La prefectura se ha fijado como objetivo la eliminación total de los residuos plásticos que se vierten al mar interior de Seto para 2050, pero los flotadores, que representan casi la mitad del peso de los residuos que llegan a la costa, suponen un gran obstáculo. La bahía de Hiroshima es la mayor productora de ostras de Japón y utiliza más de 300.000 flotadores, el mayor número del país, para el cultivo con balsas. Los flotadores y sus fragmentos deteriorados se esparcen por todas partes y se acumulan en acantilados de difícil acceso, donde son muy difíciles de recoger.



Flotadores que llegan a la costa de Ujina, en la ciudad de Hiroshima. Si se convierten en microplásticos, el impacto en el ecosistema será enorme.

Transición a una acuicultura que no genere residuos marinos

Dado que la recolección manual tiene sus límites, la mejor solución es reducir los vertidos. Por ello, Oceans X ha desarrollado flotadores y cubiertas más resistentes.



Los dos modelos de la derecha son flotadores de alta densidad con una nueva cubierta; el blanco del centro es el flotador en sí, y el de su derecha es el producto anterior. El de la izquierda es basura que ha llegado a la costa.

Los flotadores convencionales se contraen con la presión del agua y a menudo se desprenden de las correas que los fijan a las balsas. Los nuevos flotadores reforzados tienen el mismo tamaño, pero su densidad es 1,2 veces mayor, lo que los hace más resistentes a la contracción en el agua. Por otra parte, las cubiertas protectoras, que evitan el deterioro por los rayos ultravioleta, son tres veces más resistentes a las roturas que los productos sencillos más habituales. Se espera que su uso combinado prolongue la vida útil de los flotadores de tres años a entre cinco y ocho.



Balsa con boyas flotando en la superficie del agua. En las balsas de acuicultura, el peso de las ostras hace que los flotadores se hundan y se contraigan fácilmente debido a la presión del agua.

Además, se ha introducido un sistema de gestión individual que utiliza la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia, por sus siglas en inglés) para leer la información de las etiquetas IC mediante ondas de radio. Si se inserta una etiqueta metálica en el flotador, basta con pasar un lector por encima para obtener instantáneamente información sobre ese flotador concreto, lo que permite identificar al propietario y la causa de la generación de residuos, así como evitar el uso prolongado más allá de la vida útil del producto, y su abandono.



Al acercar un lector especial a los flotadores con etiquetas IC, la información se muestra en una terminal.

En julio se inició un proyecto piloto con la colaboración de los productores de ostras de la prefectura. Se instalarán progresivamente mil flotadores nuevos en 30 balsas para comprobar su durabilidad, con el objetivo de poner el sistema en práctica dentro de un año.



En los criaderos también se observaron flotadores sin cubierta.

El 15 de julio se convocó a la prensa y se le mostró la instalación de los nuevos flotadores en un criadero de ostras de la bahía de Hiroshima. El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la prefectura de Hiroshima, Yoneda Terutaka, afirmó con entusiasmo: “Si los pescadores no cambiamos nuestra mentalidad, los consumidores no nos aceptarán. Trabajaremos con ahínco para que las deliciosas ostras del mar interior de Seto puedan disfrutarse también en la siguiente generación”. Unno Mitsuyuki, director ejecutivo de la Fundación Nippon, expresó su visión: “El problema de los residuos marinos es una preocupación mundial. Queremos que este proyecto sea un éxito y se extienda a otras regiones que sufren el mismo problema”.



Trabajos de sustitución por los nuevos flotadores. Se utilizarán más de 30 flotadores por cada balsa.

¿Se conseguirá derrotar al “monstruo de la basura” que contamina el mar interior de Seto? Ojalá esta medida sirva de modelo para otras zonas de Japón y del mundo que se dedican a la acuicultura.



El presidente de la asociación de pescadores, Yoneda (derecha), promete “comprometerse con la misión” de reducir los flotadores de basura.

Reportaje, texto y fotografía: redacción de nippon.com.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: cambio de flotadores en un criadero de ostras; 15 de julio, Hiroshima.)