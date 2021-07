ʻYell for one’: ¡Entonemos 204 himnos nacionales para apoyar a los deportistas olímpicos!

Noticias

El Centro de Apoyo a Voluntarios de la Fundación Nippon creó el proyecto virtual Yell for one, en cuyo sitio de internet se pueden encontrar los himnos nacionales de un gran número de países para animar a los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, así como al público de fuera de Japón que no pudo asistir para apoyarlos.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский