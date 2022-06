La Fundación Nippon crea un fondo de 1.000 millones de yenes para apoyar a las personas refugiadas de Ucrania

Noticias

La Fundación Nippon ha creado un fondo de 1.000 millones de yenes para apoyar a los desplazados de Ucrania en Japón. Además de proporcionar ayuda como becas para aprender japonés, el fondo también proporcionará oportunidades para aprender sobre Japón y familiarizarse con las comunidades locales.

El 13 de junio, la Fundación Nippon anunció la creación de un fondo para apoyar la vida de los refugiados de Ucrania en Japón. El objetivo es recaudar 1.000 millones de yenes en forma de un amplio llamamiento a las donaciones. La Fundación Nippon cubrirá los costes de funcionamiento del fondo y todas las donaciones se destinarán a apoyar a los refugiados.

Los usos específicos del fondo incluyen becas para el estudio del idioma japonés y la distribución de tarjetas IC de transporte y otros suministros esenciales para la vida diaria. La Fundación también planea ofrecer oportunidades para interactuar con los residentes locales a través de fiestas, festivales de fuegos artificiales y eventos deportivos celebrados en diversas partes del país, así como organizar eventos en los que los evacuados repartidos por el país puedan reunirse y conocer a otros evacuados. En la rueda de prensa, el Director Permanente, Sasakawa Junpei, declaró: “Queremos que la gente de Ucrania también tenga experiencias agradables mientras vive en Japón con sus raíces bien plantadas. Espero que todo el mundo en Japón de la bienvenida a los evacuados de Ucrania a través de este fondo” y pidió donaciones.

Sergiy Korsunsky, embajador de Ucrania en Japón, dijo: “Espero que consideren esto como una inversión en un país que considera a Japón un amigo importante. Ucrania es una potencia agrícola y de tecnologías de la información. Las personas que se refugian ahora en Japón serán un puente entre Japón y Ucrania en el futuro”, pidiendo una amplia cooperación con el fondo.



El Fondo se gestionará en colaboración con el embajador de Estados Unidos en Japón, Rahm Emanuel (izquierda), y el embajador Korsunsky (derecha). En el centro, el director Sasakawa.

En la rueda de prensa estuvieron presentes tres miembros de la familia refugiada de Járkov. Yelenets Mark, de 22 años, regresó una vez a Ucrania desde Noruega, donde estaba estudiando, e intentó alistarse como voluntario en la milicia, pero desistió porque no podía cumplir los requisitos. Ahora disfruta aprendiendo japonés y experimentando su historia y cultura, y dice de sus ambiciones: “En el futuro, me gustaría entrar en una escuela de posgrado japonesa y, si puedo aprovechar mi especialidad, me gustaría considerar un empleo en Japón.

Yelenets-Memor Rimma, de 18 años y estudiante de diseño en una universidad polaca, asiste a clases a distancia desde que se refugió en Japón. Al igual que su hermano, tiene la esperanza de estudiar en una universidad japonesa “una vez domine el idioma”.



Mark estudiaba Derecho Internacional en una universidad noruega. En principio, estaba previsto que se graduara este mes de junio.

El sitio web Fondo de Asistencia a los Refugiados de Ucrania de la Fundación Nippon permite contribuir al fondo en unidades de 1.000 yenes mediante un pago en línea u otras formas. Las solicitudes se aceptan desde el 13 de junio hasta finales de septiembre. Para más información, póngase en contacto con la recepción general de donaciones de la Fundación Nippon.

Teléfono: 0120-533-236 (días laborables de 9 a 17 horas)

Email: kifu@ps.nippon-foundation.or.jp

Fotografía del encabezado: primera fila, a la izquierda la madre Bila Oksana, a la derecha su hija Yelenets-Memor Rimma (fotografía del Departamento Editorial de Nippon.com).