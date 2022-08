Inoue Kōsei y Haga Ryūnosuke enseñan judo a menores evacuados de Ucrania

Noticias

Los miembros de un club de judo en Odesa, Ucrania, evacuados a causa de la invasión rusa, pudieron entrenar con los miembros de los clubes de judo de una escuela secundaria y un instituto privados en Yokohama bajo la tutela de Inoue Kōsei, exentrenador del equipo nacional de judo masculino de Japón, y Haga Ryūnosuke, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

El 24 de agosto, Día de la Independencia de Ucrania, varios jóvenes judocas ucranianos participaron en un entrenamiento de la escuela privada secundaria e instituto Asano en Yokohama. Inoue Kōsei, medallista de oro olímpico de Sídney y exentrenador del equipo nacional de judo masculino de Japón, y Haga Ryūnosuke, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se desempeñaron como entrenadores.

Los participantes fueron 12 menores de entre 10 y 16 años y dos entrenadores que pertenecen a un club de judo en la ciudad de Odesa. En el lado japonés, además de la escuela secundaria e instituto Asano, también participaron miembros de los clubes de judo del instituto Keiō Gijuku y del instituto Zushi Kaisei. Después de calentar con la práctica básica bajo la dirección de Inoue, Haga demostró su especialidad, la técnica de lanzamiento conocida como uchimata. Tras las detalladas explicaciones sobre cómo mover los brazos, las piernas y cómo mirar al adversario, los niños ucranianos y los estudiantes de instituto japoneses formaron parejas y practicaron las técnicas entre sí.



Haga enseña claves de la técnica uchimata. Inoue observa desde atrás.



Los chicos ucranianos intentaban desesperadamente aprender a entrar en el lanzamiento ōuchigari con las instrucciones de Inoue.

En el randori o práctica libre, los chicos ucranianos acudieron valientemente a probar sus técnicas contra Inoue y Haga. Yuri (16 años), quien se enfrentó con Haga, dijo: “Mi nivel de destreza es demasiado bajo para un judoca muy hábil, pero me tomó con calma y me orientó de forma práctica. Me ha dado un buen estímulo para continuar mi futura vida como judoca”.



Yuri desafió audazmente al medallista del bronce olímpico.



Un estudiante de escuela primaria le marca un ippon a Inoue.

La ciudad de Yokohama y la ciudad de Odesa tienen una relación de ciudades hermanas y han estado manteniendo un intercambio cultural de forma remota incluso durante la crisis del coronavirus. A principios de este año, Odesa solicitó que el club de judo fuera aceptado, y gracias al apoyo financiero de la Fundación Nippon se pudo hacer realidad la visita a Japón. El entrenador Inoue, que sirve como embajador del proyecto “HEROs” de la Fundación, que promueve las actividades de contribución social de los atletas, cooperó en la enseñanza.



Los miembros del club de judo de Ordesa con los estudiantes de la ciudad de Yokohama que participaron en el entrenamiento.

Fotografías del Departamento Editorial Nippon.com.

Fotografía del encabezado: Miembros del club ucraniano de judo e Inoue Kōsei.

(Traducido al español del original en japonés.)