Personajes ilustres que nos dejaron en 2023

Noticias

El músico Sakamoto Ryūichi, de fama mundial, el ganador del Premio Nobel de Literatura Ōe Kenzaburō, el dibujante de manga Matsumoto Leiji... Recordamos a quienes fallecieron en 2023.

11 de enero

Takahashi Yukihiro (70 años), músico

Takahashi era famoso por tocar la batería en la Yellow Magic Orchestra, una banda pionera del tecno japonés que fundó junto con Hosono Haruomi y Sakamoto Ryūichi en 1978. El grupo grabó grandes éxitos como “Rydeen”, “Behind the mask” o “Technopolis”.



Sakamoto Ryūichi, Hosono Haruomi y Takahashi Yukihiro, integrantes del grupo de electropop japonés Yellow Magic Orchestra, posan en Gijón, en el norte de España, el 18 de junio de 2008. (REUTERS/Eloy Alonso)

29 de enero

Ishihara Nobuo (96 años), ex secretario jefe adjunto del Gabinete

Entre 1987 y 1995 Ishihara fue subsecretario jefe de gabinete en la oficina del primer ministro, que reunía a burócratas de varios ministerios. Como número uno de la administración, se enfrentó a la adopción del impuesto sobre el consumo, al fallecimiento del emperador Shōwa y a la elección de un nuevo nombre para la nueva era; recibió también los apodos de Misutā Kanryō (Señor Burócrata) y de Kage no Sōri (“Primer Ministro en la Sombra”). Nació en la prefectura de Gunma en 1926. Tras graduarse en la Universidad de Tokio, se incorporó en 1957 a la Agencia de Gobiernos Locales (el actual Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones). Después de jubilarse en 1986 como viceministro administrativo para su gobierno local, se convirtió en el subsecretario jefe del gabinete de Takeshita Noboru al año siguiente. Se desplazaba en tren a la oficina del primer ministro, y cada mañana lo rodeaban unos diez “reporteros de vigilancia” de los principales medios de comunicación, tanto en la estación más cercana a su casa como en Nagatachō, el barrio de los ministerios. Tras dejar el cargo, se presentó a las elecciones a gobernador de Tokio en 1995, pero perdió frente a Aoshima Yukio.

13 de febrero

Matsumoto Leiji (85 años), autor de manga

Creador de populares sagas espaciales como Ginga tetsudō 999 (Galaxy Express 999) y Uchū senkan Yamato (Space Battleship Yamato), fue uno de los impulsores del auge del anime. Es también conocido por su peculiar obra Otoko oidon, sobre la paupérrima vida de un joven que pasa sus días en una habitación minúscula, obra con la que el artista cosechó un gran éxito. Matsumoto nació en 1938 en Kurume, en la prefectura de Fukuoka. Su nombre real era Matsumoto Akira. Empezó a aprender y dibujar manga por su cuenta a los nueve años, tras conocer las obras de Tezuka Osamu. Publicó sus primeras obras en revistas de manga para chicas, y más tarde en otras para chicos y jóvenes. Participó en la producción de la serie de animación para televisión Space Battleship Yamato (1974), basada en su manga. Posteriormente, sus obras Galaxy Express 999 y Space Pirate Captain Harlock se adaptaron también a la televisión como series de animación, y obtuvieron un gran éxito. Las series de anime “marca Matsumoto” se convirtieron en un verdadero fenómeno en la segunda mitad de 1970.



Matsumoto Leiji, fotografiado en febrero de 2013. (AFP, Jiji Press)

14 de febrero

Toyoda Shōichirō (97 años), presidente honorífico de Toyota

Toyoda era el hijo mayor del fundador de Toyota, Toyoda Kiichirō. Como presidente, supervisó la ascensión de la empresa, que se convirtió en uno de los mayores fabricantes de automóviles de todo el mundo. Trabajó también como presidente del Keidanren, el mayor lobby de negocios de Japón, entre 1994 y 1998.

3 de marzo

Ōe Kenzaburō (88 años), escritor, Premio Nobel de Literatura



Ōe Kenzaburō en una rueda de prensa frente a su casa tras conocer la decisión del Premio Nobel de Literatura, 13 de octubre de 1994. (Jiji Press)

A través de sus actividades creativas, arraigadas en la democracia de posguerra, publicó novelas como Man’en gan’nen no futtobōru (El grito silencioso, 1967) y Dōjidai gēmu (Juegos contemporáneos, 1979).

En 1994 se convirtió en el segundo japonés en recibir el Premio Nobel de Literatura. El galardón le fue concedido por “utilizar un lenguaje poético para crear un mundo en el que la realidad y el mito se entremezclan”, y por “retratar a la gente moderna en apuros de forma desconcertante para el lector”. A través de obras como Hiroshima nōto (Cuadernos de Hiroshima, 1965), y durante toda su vida, abogó por una política antinuclear y por la paz. En 2004 desempeñó un papel central en la formación del grupo Kyūjō no Kai por la defensa del artículo 9 de la Constitución de Japón.

Nació en Ehime en 1935. Mientras estudiaba literatura francesa en la Universidad de Tokio, su relato Shisha no ogori (La delicadeza del muerto), publicado en 1957, fue nominado para el Premio Akutagawa. Ganó ese premio el año siguiente con Shiiku (La Presa), a la edad de 23 años. La convivencia con su hijo mayor, Hikari, nacido con una discapacidad mental, fue también un tema importante en su obra, reflejado en títulos como Kojin teki na taiken (Una Cuestión personal, 1964).

10 de marzo

Itō Masatoshi (98 años), fundador de Itō-Yōkadō y presidente de Seven-Eleven Japan

En 1958 Itō se hizo cargo del negocio familiar, la tienda de ropa Yōkadō en Kitasenju, Tokio, y fundó Yōkadō Co. Ltd. (ahora Ito-Yōkadō) en 1958. La expandió añadiendo una red de supermercados y logró convertirla en la empresa minorista con mayor beneficio de Japón en los ochenta. En 1973 consiguió firmar un contrato de licencia con la empresa estadounidense que gestionaba Seven Eleven. En 1992 dimitió como presidente tras un escándalo de posible malversación de fondos, y pasó a figurar como asesor de la empresa. Esta pasó a adoptar una estructura de holding en 2005; se convirtió en un gigantesco grupo empresarial que comprendía también los grandes almacenes Sogō y Seibu, el restaurante familiar Denny’s y Seven Bank, el banco con mayor número de cajeros automáticos de tiendas de conveniencia.

28 de marzo

Sakamoto Ryūichi (71 años), músico

Sakamoto ganó un Oscar a la Mejor Banda Sonora Original en 1987 por su música para la película The Last Emperor (El Último emperador), y fue miembro de la Yellow Magic Orchestra (YMO), grupo elogiado en todo el mundo. Compuso la música de la película Merry Christmas, Mr. Lawrence (Feliz Navidad, Mr. Lawrence, dirigida por Oshima Nagisa), estrenada en 1983, donde también daba vida al capitán Yonoi. Su actuación, junto a David Bowie y Kitano Takeshi, dejó una fuerte impresión en el público.

Nacido en Tokio en 1952, comenzó a estudiar composición a los diez años. Cursó un máster en la Universidad de Artes de Tokio, y tras trabajar como pianista de estudio formó Yellow Magic Orchestra en 1978 con Hosono Haruomi y Takahashi Yukihiro (fallecido el 11 de enero). Su segundo disco, Solid State Survivor, publicado en 1979, fue un tremendo éxito que llevó a los músicos a una gira internacional, en ciudades como Londres, París y Nueva York.

Mientras estudiaba en el Instituto Metropolitano de Shinjuku participó en el movimiento estudiantil. Incluso en sus últimos años expresaba su oposición a la energía nuclear y a la revisión del artículo 9 de la Constitución, y apoyaba ese movimiento participando en manifestaciones, enviando mensajes y realizando actividades similares. En 2023 envió una carta a Koike Yuriko, la gobernadora de Tokio, y otros políticos, pidiéndoles que se replantearan los planes de reurbanización de la zona de Meiji Jingū Gaien.



Sakamoto Ryūichi, ganador del Oscar a la Mejor Banda Sonora Original por la película El último emperador, junto a sus colaboradores Cong Su (derecha) y David Byrne (centro), en Hollywood, Estados Unidos, el 12 de abril de 1988. (AFP)

11 de mayo

Nakanishi Futoshi (90 años), jugador profesional de béisbol



Nakanishi Futoshi durante su época en los Nishitetsu Lions, julio de 1964. (Jiji Press)

Nakanishi era famoso como potente bateador de campo desde sus días en el instituto Takamatsu I, por lo que lo apodaban Kaidō (“niño monstruo”). Fue miembro de los Nishitetsu Lions (1952-69) durante su época dorada, bajo la dirección de Mihara Osamu, y campeón de jonrones (homeruns) en cinco ocasiones, de carreras anotadas en tres ocasiones, mejor bateador en dos ocasiones, y figuró entre los mejores nueve (siete veces como tercera base) de la liga. Era un corredor rápido capaz de robar muchas bases, y en 1953 se convirtió en el tercer jugador de la historia en lograr el “triple tres” (tasa de bateo del 30 %, 30 jonrones y 30 bases robadas). Fue entrenador de los equipos Nishitetsu Lions, Hokkaidō Nippon-Ham Fighters y Hanshin Tigers, y entrenador de bateo de los Osaka Kintetsu Buffaloes y los Tokyo Yakult Swallows. Fue famoso por su habilidad como entrenador de bateo, y entrenó a muchos grandes jugadores, como Okada Akinobu y Kakefu Masayuki (ambos de Hanshin), y a Wakamatsu Tsutomu (de Yakult). Ingresó en 1999 en el Salón de la Fama del Béisbol.

13 de junio

Ushio Jirō (92 años), director representante de la Keizai Dōyūkai y fundador de Ushio Electric Co.

Importante miembro del mundo empresarial, Ushio fue director representante de la Keizai Dōyūkai (Asociación Japonesa de Ejecutivos de Empresa) y presidente de la Organización Japonesa para la Productividad. De 2001 a 2006, fue miembro privado del Consejo de Política Económica y Fiscal, y el principal pensador para el primer ministro Koizumi Jun’ichirō en su promoción de la reforma estructural. Nacido en 1931 en la prefectura de Hyōgo. Su abuelo fue el fundador del Banco Himeji y su padre se dedicaba al negocio de la generación de electricidad y la maquinaria eléctrica. Tras graduarse en la Universidad de Tokio comenzó a trabajar en el Banco de Tokio. Estudió en EE.UU., y posteriormente decidió hacerse cargo del negocio familiar; fundó Ushio Electric Co. en 1964. Alcanzó un gran éxito con la fabricación de lámparas halógenas para fotocopiadoras, y en 1995 fue nombrado director representante de la Keizai Dōyūkai. Defendió la desregulación y la gestión económica dirigida por el sector privado. También ayudó a lanzar Daini-Denden (la actual KDDI) con Inamori Kazuo (fallecido) y otros; fue nombrado presidente del directorio en 2000.

22 de junio

Nomiyama Gyōji (102 años), pintor de estilo occidental y ensayista

Conocido por sus llamativas pinturas abstractas de colores vivos y sus pinceladas audaces, Nomiyama siguió pintando incluso tras cumplir cien años; fue durante mucho tiempo una de las figuras principales del mundo artístico japonés. En 2014 se le concedió la Orden del Mérito Cultural. Nació en la prefectura de Fukuoka en 1920. Fue también un destacado ensayista, y ganó el Premio del Club de Ensayistas de Japón en 1978 por Yonhyaku ji no dessan (Esbozo de cuatrocientas letras). Durante su estancia en la Escuela de Bellas Artes de Tokio utilizó las minas de carbón de su ciudad natal como motivo principal de su obra, y durante sus doce años en París se decantó por la pintura abstracta, por la que recibió grandes elogios. Tras regresar a Japón, trabajó como profesor adjunto y luego como catedrático en la Universidad de Artes de Tokio, donde enseñó y expuso sus obras. Contribuyó decisivamente a la creación del Mugenkan (“museo sin voces”, en la ciudad de Ueda, prefectura de Nagano), un museo conmemorativo dedicado a las obras póstumas de los estudiantes de pintura que murieron en la guerra. Fue galardonado con el Premio Kikuchi Kan en 2005.

24 de julio

Morimura Seiichi (90 años), escritor



Morimura Seiichi, fotografiado en junio de 2004. (Jiji Press)

El thriller de misterio social Ningen no shōmei (Prueba de humanidad, 1976), ambientado en Tokio y Nueva York, en el que se pone de relieve el lado más oscuro del Japón de posguerra, fue llevado al cine (y distribuido en inglés como Proof of the Man), y se convirtió en un enorme éxito de ventas; el libro llegó a vender 7,7 millones de ejemplares. Akuma no hōshoku, publicada por entregas en el periódico del Partido Comunista de Japón, obra en la que se describe la realidad del escuadrón 731 del ejército japonés encargado de desarrollar armas biológicas, causó gran impresión. Morimura nació en la prefectura de Saitama en 1933. Después de graduarse en la universidad, los ensayos que escribió mientras trabajaba en un hotel ganaron gran popularidad, y gracias a ello el autor se estrenó como ensayista publicado a los 32 años. En 1969 ganó el premio Edogawa Ranpo por Kōsō no shikaku (Muerte en el rascacielos), sobre un asesinato en un hotel, y el premio de la Asociación Japonesa de Escritores de Misterio en 1973 por Fushoku no kōzō (Estructura de corrosión). Durante sus estudios universitarios lo apasionaba el montañismo. Sus experiencias aparecieron en muchas de sus obras, incluidas novelas de montaña como Seishun no genryū (La fuente de la juventud, 1983).

13 de septiembre

Ichikawa Enʼō II (83), Actor de kabuki

En 1986, cuando aún era conocido como Ichikawa Ennosuke III, el actor puso en escena Yamato Takeru (con guion de Umehara Takeshi), un “superkabuki” de producción espectacular que utilizaba cambios rápidos y movimientos flotantes en el aire. Trabajó enérgicamente para crear una forma moderna y creativa de kabuki. Nació en Tokio en 1939. Su nombre real era Kinoshi Masahiko. Su padre era Ichikawa Danshirō III, y su abuelo era Ennosuke II; él debutó sobre el escenario a los siete años como Ichikawa Danko III, y adoptó el nombre de Ennosuke III en 1963. Ese mismo año perdió sucesivamente a su padre y a su abuelo, por lo que recibió el apodo de “huérfano del Rien” (Rien, o Liyuan, fue la primera academia teatral de China; en Japón el nombre se usa para referirse al mundo del kabuki). En 1968 realizó una versión flotante de Yoshitsune senbon zakura (Yoshitsune y los mil cerezos), con una extravagante dirección que denominó Keren, obra que captó una gran atención y se convirtió en sinónimo del nombre mismo de Ennosuke. El actor Kagawa Teruyuki (Ichikawa Chūsha IX) es su hijo biológico; en 2012 cedió el nombre de Ennosuke a su sobrino Ichikawa Kamejirō II y adoptó el nombre de Enʼō II.



La primera dama estadounidense, Hillary Clinton, de visita en Japón con motivo de la Cumbre de Tokio, asiste a una representación de kabuki. Después, Ichikawa Enʼō (entonces Ennosuke III) y la Sra. Clinton charlan en el escenario del teatro Kabuki-za de Tokio el 9 de julio de 1993. (Jiji Press)

8 de octubre

Tanimura Shinji (74 años), cantautor

Como líder del grupo de música folclórica moderna Alice, Tanimura tuvo una serie de éxitos en la década de 1970, como “Tōkude kiteki wo kikinagara” (Mientras escucho el silbato de un tren lejano), “Fuyu no inazuma” (Relámpago de invierno) o “Champion” (Campeón). Su canción “Subaru” (1980), que publicó como solista, fue un gran éxito internacional, y especialmente popular en los países asiáticos, como China. Nació en Osaka en 1948. Formó el grupo Rock Candies, que se hizo popular en Osaka y Kobe, cuando aún estaba en el instituto. Fundó Alice en 1971, banda que logró una gran popularidad tras constantes actuaciones en directo y el éxito de “Ima wa mō daremo” (Ahora ya no hay nadie) en 1975. Realizó muchos trabajos como personalidad radiofónica en la década de los setenta. En 1978, compuso y escribió la letra de la canción “Ii hi tabidachi” (Salir de viaje un buen día), de Yamaguchi Momoe, y en 2004 fue nombrado profesor de la Academia de Música de Shanghai (China).



Tanimura Shinji, fotografiado en diciembre de 1999. (Jiji Press)

2 de noviembre

Asashio - Nagaoka Suehiro (67 años), ex luchador de sumo ōzeki

Figura muy popular en el mundo del sumo, de físico bien desarrollado y carácter jovial. Aunque solo ganó un campeonato, era conocido como el “asesino de yokozunas”, con un total de trece victorias y siete derrotas (incluida una victoria sin combate) sobre el yokozuna (el título más alto del sumo) Kitanoumi. Tras retirarse, entrenó al yokozuna Asashōryū y al ōzeki (el segundo rango, tras el yokozuna) Asanoyama como maestro del prestigioso establo de Takasago, y fue también director de relaciones públicas de la Asociación Japonesa de Sumo. Obtuvo los títulos de yokozuna estudiantil y yokozuna amateur en la Universidad de Kinki dos años seguidos, y debutó en el círculo sagrado en el torneo de primavera de 1978 como makushita tsukedashi (en la tercera división del sumo). Fue ascendido a ōzeki en 1983, y ganó su primer campeonato en el torneo de primavera de 1985. Fue ōzeki durante 36 torneos, antes de retirarse en 1989.

15 de noviembre

Ikeda Daisaku (95 años), Presidente honorario de Sōka Gakkai



Ikeda Daisaku, fotografiado en mayo de 2008. (Jiji Press)

Dirigió durante muchos años la Sōka Gakkai, nuevo grupo religioso que propugna las enseñanzas budistas de Nichiren, y lo convirtió en la mayor organización religiosa de Japón. Fundó el Partido Kōmei en 1964. Nacido en Tokio en 1928, ingresó en Sōka Gakkai en 1947 y se convirtió en su tercer presidente en 1960. A medida que avanzaba el traslado de ciudadanos de las zonas rurales a las urbanas, el grupo acogía a la gente, que había perdido sus lazos regionales, y les daba fuerzas. En 1975 fundó una versión internacional de la Sōka Gakkai, y pasó a ser su presidente. Al mismo tiempo que promocionaba las actividades misioneras de la asociación, llevó a cabo incesantes intercambios con líderes y personalidades culturales de todo el mundo. En 1979 se retiró de su cargo como presidente de Sōka Gakkai, pero continuó ostentando el poder real al frente de la organización incluso después de convertirse en presidente honorario.

29 de noviembre

Yamada Taichi (89 años), guionista

Creador de obras maestras de la televisión, como Kishibe no arubamu (Álbum junto a la orilla, 1977, TBS), Otoko tachi no tabiji (Los viajes de los hombres, 1976, NHK) o Fuzoroi no ringo tachi (Las manzanas desordenadas, 1983, TBS). Escribió también novelas y guiones de largometraje, y ganó el premio Yamamoto Shūgorō con la novela Ijintachi no natsu (El verano de los extraños, 1987), que fue llevada también a la gran pantalla, y distribuida en inglés como The Discarnates. Nació en Tokio en 1934. Su nombre real era Ishizaka Taichi. Se incorporó a los estudios de cine Shōchiku tras graduarse en la Universidad de Waseda. Tras trabajar como ayudante del director Kinoshita Keisuke, se hizo guionista independiente en 1965. Otoko tachi no tabiji, ambientada en una empresa de seguridad, retrata el conflicto, la rebelión y la amistad entre un guardia y antiguo kamikaze, interpretado por Tsuruta Kōji, y unos jóvenes nacidos después de la guerra; la serie fue emitida por la NHK con el subtítulo “Una serie de Yamada Taichi”. Yamada elevó el estatus social de los autores de guiones, que hasta entonces no habían gozado de mucha fama.

17 de diciembre

Terao (Fukuzono Yoshifumi, 60 años), luchador de sumo

Nacido en el seno de una familia de sumo, en la prefectura de Kagoshima, Terao era un luchador magro, de peso ligero, pero se alzó hasta el rango de sekiwake (el tercero de la clasificación) aprovechando su velocidad y su técnica de fuerte empuje. Fue un favorito entre los aficionados en los ochenta y los noventa, periodo en el que logró 860 victorias en la división superior del makunouchi, lo cual lo colocó en el décimo puesto de la lista mayores ganadores de todos los tiempos.

(Imagen del encabezado: Sakamoto Ryūichi dirigiendo su propia música durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 25 de julio de 1992 - Kyōdō News).