Exposición de Yoshitake Shinsuke: el mundo de las ilustraciones, de vuelta triunfal en Tokio

Noticias

El autor de cuentos ilustrados Yoshitake Shinsuke, conocido por éxitos como su libro Ringo kamo shirenai (Ser o no ser... una manzana), celebra una exposición individual a gran escala bajo el nombre Yoshitake Shinsuke-ten Kamo Shirenai (Ser o no ser… una exposición de Yoshitake Shinsuke).

Ahora con más bocetos y dibujos originales

La exposición itinerante comenzó su gira en el Museo Literario de Setagaya en abril de 2022, y a día de hoy ha atraído aproximadamente a 700.000 visitantes en 14 lugares de todo el país. Esta vez la exposición se celebra en el Creative Museum Tokyo, en Kyōbashi (distrito de Chuō), y contará aún con más bocetos e ilustraciones originales de las obras de Yoshitake que en otras ocasiones. También incluye nuevas atracciones interactivas.

Hablando justo antes de la apertura de la exposición, Yoshitake declaró sobre esta: “Hace tres años todavía estábamos sumidos en las medidas contra la COVID-19. Solo se podía entrar con reserva, y era difícil montar una exposición con la que se pudiera interactuar. En cambio, esta vez he podido realmente darle la forma que tenía en mente, con obras que se pueden tocar y con las que interactuar; en ese sentido, siento que [la exposición] por fin está completa”.



En la exposición se pueden ver 170 dibujos originales de Yoshitake.

Una mirada a la mente de un ilustrador de cuentos

Son 170 los dibujos originales de sus libros expuestos para el público. A las obras que ya se habían mostrado en versiones pasadas de la exposición, como Ringo kamo shirenai (Ser o no ser… una manzana), se le añaden esta vez los originales de cuatro libros ilustrados más, entre ellos Memen to Mori (Memen y Mori, juego de palabras en alusión al latín memento mori) y Boku wa ittai doko ni irunda (¿Dónde diantres estoy?). Por toda la galería hay pegadas notas adhesivas con comentarios de Yoshitake; también se pueden ver reproducciones en tres dimensiones de algunos personajes de sus libros.

Todo está planeado para ofrecer una mirada más amplia y profunda a la mente de Yoshitake y seguir el hilo de su viaje creativo. ¿Pero por qué ha diseñado una exposición así?

Yoshitake describe de la manera siguiente el proceso de prueba y error que supuso planificar la exposición: “Mis dibujos son pequeños, y los originales ni siquiera tienen color. Normalmente, en las exposiciones de cuentos ilustrados se suelen exhibir los originales para mostrar lo grandes que son los dibujos, o lo bonitos que son los colores que no se ven impresos, pero con mis obras es complicado hacer algo así. Dándole vueltas a qué podía hacer que fuera únicamente mío, se me ocurrió: ¿y si expongo lo que pasa por mi cabeza en el proceso de crear un libro?”

En esta exposición así centrada en el interior de la mente del dibujante, la joya de la corona es sin duda la pared cubierta con más de 7.500 pequeños bocetos que Yoshitake lleva dibujando desde antes de su debut. En versiones pasadas de la exposición se habían exhibido 2.500 piezas; esta vez hay mucho más material, llegando a triplicar la cantidad anterior. Los bocetos representan tanto escenas ordinarias de la vida cotidiana como ideas creadas en su mente, mostrando una visión del mundo de Yoshitake que deja entrever el punto de partida de sus creaciones.



Exposición de los bocetos que muestran el germen de las ideas de Yoshitake.

Siempre dispuesto a hacer reír, Yoshitake explica: “Suelo hacer bocetos cuando quiero distraerme; como cuando mi familia me regaña, por ejemplo. Si es que hay mucho estrés en el mundo”. Y añade: “Estos bocetos son una acumulación de dibujos que he venido haciendo un poco como quien se pone a limpiar la habitación cuando en realidad tiene otras cosas que hacer. Aunque bueno, a veces los bocetos de este tipo también acaban dando pie a un libro. Es este tipo de cosas las que espero poder compartir con el público. No creo que sea posible ver absolutamente todos los bocetos exhibidos, pero espero que causen todo tipo de emociones a los visitantes, que digan ‘¡qué asco!’ o lo que sea, y que los disfruten”.



Uno de los bocetos de Yoshitake.

Levantando los pies del suelo

La exposición contará esta vez con una gran atracción interactiva en forma de bosque llamada “el bosque de los aros colgantes”. Los visitantes pueden colgarse de los aros, reproduciendo una escena del libro Atsukattara nugeba ii (Si tienes calor, quítate la chaqueta), que reza: “Si te cansas de ser adulto, levanta las plantas de los pies del suelo y ya está'’. También hay otra zona en la que aparecen adultos regañando y dando la lata proyectados en un panel, y hay que hacerlos callar lanzándoles a la boca unas pelotas rojas de esponja con forma de manzana. En todas las atracciones predomina el juego y la diversión, permitiendo disfrutar del mundo de los cuentos de Yoshitake.



Atracción que reproduce la escena de un libro de Yoshitake en la que el visitante se puede colgar de unos aros sujetos a ramas de árbol.



Montaje interactivo con la escena de otra obra, donde se pueden tirar pelotas con forma de manzana para hacer callar a “adultos que dan la lata”.

Traducido y celebrado en todo el mundo

Yoshitake Shinsuke nació en la prefectura de Kanagawa en 1973. Después de trabajar principalmente de ilustrador, debutó como autor de cuentos ilustrados en 2013 con Ser o no ser… una manzana. Sus obras combinan la accesibilidad de unos dibujos sencillos con historias contadas a menudo desde un ángulo inusual, y han conseguido capturar los corazones de niños y adultos de todas las edades.



Yoshitake habla sobre su segunda exposición individual a gran escala en Tokio.

Los libros de Yoshitake también han sido celebrados en el extranjero y se han traducido al inglés, chino, francés, español, coreano y holandés, entre otros idiomas. La versión en inglés de Tsumannai tsumannai (Me aburro, me aburro), traducida como The Boring Book, fue incluída en la lista de los mejores libros ilustrados del New York Times en 2019.



Cuentos ilustrados de Yoshitake Shinsuke.

En la tienda de la exposición también hay postales en inglés, chino y español a la venta.



En la tienda de regalos se pueden comprar postales en varios idiomas.

Yoshitake Shinsuke-ten kamo shirenai tappuri zōryō taipu

Lugar: Creative Museum Tokyo

Creative Museum Tokyo Dirección: 1-7-1 Toda Building (piso 6), Kyōbashi, Chuō-ku, Tokio

1-7-1 Toda Building (piso 6), Kyōbashi, Chuō-ku, Tokio Fechas: abierto todos los días hasta el 3 de junio de 2025.

abierto todos los días hasta el 3 de junio de 2025. Horario de apertura: 10:00-18:00. Fines de semana y festivos abierto a partir de las 9:00. Viernes, sábados, y 4-5 de mayo abierto hasta las 20:00.

10:00-18:00. Fines de semana y festivos abierto a partir de las 9:00. Viernes, sábados, y 4-5 de mayo abierto hasta las 20:00. Reserva requerida: es necesario reservar con antelación para los días 20-23 de marzo, 3-6 de mayo, 31 de mayo, 1 de junio.

es necesario reservar con antelación para los días 20-23 de marzo, 3-6 de mayo, 31 de mayo, 1 de junio. Entrada: 2.000 yenes para adultos; 1.500 yenes para estudiantes; 1.000 yenes para estudiantes de primaria y secundaria. Gratis para niños en edad preescolar. 200 yenes de descuento por compra anticipada.

2.000 yenes para adultos; 1.500 yenes para estudiantes; 1.000 yenes para estudiantes de primaria y secundaria. Gratis para niños en edad preescolar. 200 yenes de descuento por compra anticipada. Página web oficial (en japonés): https://yoshitake-ten.exhibit.jp/tokyo/

Texto y fotografías de Matsumoto Sōichi, redacción de nippon.com.

© Shinsuke Yoshitake

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: reproducción en tres dimensiones de un personaje de Yoshitake y diversas atracciones interactivas en la exposición “Ser o no ser… una exposición de Yoshitake Shinsuke”.)