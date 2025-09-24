Los candidatos en las elecciones a la presidencia del PLD en 2025

Noticias

Después de que Ishiba Shigeru anunciara que renunciaría a su cargo como presidente del Partido Liberal Democrático, cinco miembros de la formación se han postulado como candidatos para sucederle. El 4 de octubre de 2025 el PLD decidirá quién es su nuevo líder.

El 7 de septiembre de 2025 Ishiba Shigeru anunció su intención de dejar tanto como su puesto de primer ministro como el de presidente del Partido Liberal Democrático. El 4 de octubre se celebrarán unas elecciones para decidir quién será el nuevo dirigente del partido, figura que también tendrá muchas posibilidades de servir como primer ministro. Un número de miembros del partido se han presentado ya como candidatos; a continuación presentamos los perfiles de cinco políticos que esperan poder dirigir el partido gobernante a medida que este navega por las turbulentas aguas de un Gobierno en minoría.

Candidatos (en orden alfabético)

Hayashi Yoshimasa



Hayashi habla con los medios como secretario en jefe del Gabinete el 4 de septiembre de 2025, en Tokio. (© Jiji)

Posición actual: secretario en jefe del Gabinete.

secretario en jefe del Gabinete. Fecha de nacimiento (edad): 19 de enero de 1961 (64 años).

19 de enero de 1961 (64 años). Carrera antes de entrar en la política nacional: Mitsui & Co.; secretario de política para su padre, el miembro de la Cámara de Representantes Hayashi Yoshirō.

Mitsui & Co.; secretario de política para su padre, el miembro de la Cámara de Representantes Hayashi Yoshirō. Circunscripción (número de veces elegido): Yamaguchi 3 (2) (Cámara de Representantes); anteriormente Yamaguchi (5) (Cámara de Consejeros).

Yamaguchi 3 (2) (Cámara de Representantes); anteriormente Yamaguchi (5) (Cámara de Consejeros). Alineación en el partido: fue miembro de la facción de Kishida.

fue miembro de la facción de Kishida. Experiencia principal: ministro de Asuntos Exteriores; ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología; ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca.

ministro de Asuntos Exteriores; ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología; ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Otras notas: terminó en el último puesto entre los cinco candidatos de las elecciones presidenciales del PLD en 2012, y el cuarto en las de 2024. Tras varios periodos en la Cámara Alta cambió a la Cámara Baja en 2021 con el objetivo de aumentar su caché, de cara a presentarse eventualmente al puesto de primer ministro. Goza de cierto apoyo por parte de miembros de la antigua facción de Abe.

Kobayashi Takayuki



Kobayashi Takayuki realiza declaraciones a la prensa el 11 de septiembre de 2025 en la Dieta Nacional. (© Jiji)

Posición actual: presidente de la Comisión de Investigación sobre Estrategias de Propiedad Intelectual del PLD; vicepresidente de la Comisión de Investigación sobre Seguridad del PLD; presidente de la Sede de Promoción para la Seguridad Económica del PLD.

presidente de la Comisión de Investigación sobre Estrategias de Propiedad Intelectual del PLD; vicepresidente de la Comisión de Investigación sobre Seguridad del PLD; presidente de la Sede de Promoción para la Seguridad Económica del PLD. Fecha de nacimiento (edad): 29 de noviembre de 1974 (50 años).

29 de noviembre de 1974 (50 años). Carrera antes de entrar en la política nacional: Ministerio de Finanzas.

Ministerio de Finanzas. Circunscripción (número de veces elegido): Chiba 2 (5).

Chiba 2 (5). Alineación en el partido: fue miembro de la facción de Nikai (Toshihiro) .

fue miembro de la facción de Nikai (Toshihiro) Experiencia principal: ministro de Seguridad Económica.

ministro de Seguridad Económica. Otras notas: Kobayashi refrendó a Takaichi Sanae en las elecciones presidenciales del partido de 2021, antes de presentarse él mismo en 2024 y quedar quinto entre nueve candidatos. Durante la campaña de ese año subrayó su apoyo a la revisión de la constitución japonesa para clarificar el papel de las Fuerzas de Autodefensa y preparar la nación para responder a situaciones de crisis.

Koizumi Shinjirō



El ministro de Agricultura, Koizumi Shinjirō, durante unas declaraciones el 12 de septiembre de 2025, en Tokio. (© Jiji)

Posición actual: ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca.

ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Fecha de nacimiento (edad): 14 de abril de 1981 (44) .

14 de abril de 1981 (44) Carrera antes de entrar en la política nacional: investigador en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank de Estados Unidos; secretario de su padre, el primer ministro Koizumi Jun’ichirō (2001-2006).

investigador en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank de Estados Unidos; secretario de su padre, el primer ministro Koizumi Jun’ichirō (2001-2006). Circunscripción (número de veces elegido): Kanagawa 11 (6)

Kanagawa 11 (6) Alineamiento en el partido: ninguno.

ninguno. Experiencia principal: ministro de Medioambiente; presidente de la Comisión de Investigación sobre Políticas de Pesca; presidente del Comité de Estrategias Electorales del PLD; presidente del Comité para Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

ministro de Medioambiente; presidente de la Comisión de Investigación sobre Políticas de Pesca; presidente del Comité de Estrategias Electorales del PLD; presidente del Comité para Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Otras notas: político de cuarta generación; ostentó el puesto en la prefectura de Kanagawa que ocupara previamente su padre, Koizumi Jun’ichirō, en 2009. En 2019, cuando Abe Shinzō lo nombró ministro de Medioambiente, se convirtió en el hombre más joven en ser miembro del Gabinete desde la guerra. Se considera que disfruta de apoyo por parte de miembros del PLD que ansían ver cambios generacionales, además de un apoyo relativamente amplio entre el público; quedó tercero en la primera ronda de votaciones en las elecciones presidenciales del PLD de 2024.

Motegi Toshimitsu



Motegi Toshimitsu anuncia que se presentará a la presidencia del PLD el 10 de septiembre de 2025, en Tokio. (© Kazuki Oishi/Sipa USA vía Reuters Connect)

Posición actual: miembro de la Cámara de Representantes; sin posición en el partido.

miembro de la Cámara de Representantes; sin posición en el partido. Fecha de nacimiento (edad): 7 de octubre de 1955 (69).

7 de octubre de 1955 (69). Carrera antes de entrar en la política nacional: Marubeni; periodista político para el Yomiuri Shimbun; asesor administrativo en McKinsey & Company.

Marubeni; periodista político para el Yomiuri Shimbun; asesor administrativo en McKinsey & Company. Circunscripción (número de veces elegido): Tochigi 5 (11).

Tochigi 5 (11). Alineación en el partido: dirigió la facción de Motegi hasta su disolución en 2024.

dirigió la facción de Motegi hasta su disolución en 2024. Experiencia principal: ministro de Asuntos Exteriores; ministro de Economía, Comercio e Industria; presidente del Consejo de Investigación de Políticas del PLD; secretario general del PLD.

ministro de Asuntos Exteriores; ministro de Economía, Comercio e Industria; presidente del Consejo de Investigación de Políticas del PLD; secretario general del PLD. Otras notas: anunció que se presentaría a la presidencia del PLD el 10 de septiembre, indicando su disposición a dialogar con el Nippon Ishin no Kai (el Partido de la Innovación de Japón) y el Partido Democrático para el Pueblo sobre cooperación política; ha comentado también sobre la necesidad de abandonar la promesa, realizada por el PLD durante las elecciones de julio de 2025 a la Cámara Alta, de regalar 20.000 yenes en efectivo a todos los residentes de Japón, y de implementar un nuevo esquema de reparto de los impuestos regionales para combatir el alza de los precios de consumo. Terminó en sexto lugar entre los nueve candidatos en la elección del PLD de 2024.

Takaichi Sanae



Takaichi Sanae realiza un discurso antes de la ronda final de votación en las elecciones presidenciales del PLD de 2024. (© Reuters)

Posición actual: presidenta de la Comisión de Investigación sobre Seguridad Pública y Antiterrorismo del PLD.

presidenta de la Comisión de Investigación sobre Seguridad Pública y Antiterrorismo del PLD. Fecha de nacimiento (edad): 7 de marzo de 1961 (64).

7 de marzo de 1961 (64). Carrera antes de entrar en la política nacional: graduada en el Instituto Matsushita de Política y Administración.

graduada en el Instituto Matsushita de Política y Administración. Circunscripción (número de veces elegido): Nara 2 (10).

Nara 2 (10). Alineación en el partido: ninguna.

ninguna. Experiencia principal: presidenta del Consejo de Investigación de Políticas del PLD; ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones; ministra de Estado para el Sistema de Número Fiscal y de Seguridad Social; ministra de Estado para Seguridad Económica.

presidenta del Consejo de Investigación de Políticas del PLD; ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones; ministra de Estado para el Sistema de Número Fiscal y de Seguridad Social; ministra de Estado para Seguridad Económica. Otras notas: con el apoyo de Abe Shinzō, terminó tercera en la primera ronda de las elecciones del PLD de 2021 que finalmente ganó Kishida Fumio. Terminó primera en la ronda inicial de votaciones de las elecciones presidenciales del PLD en 2024, pero perdió ante Ishiba Shigeru en la votación final.

(Traducido al español del original en inglés. Imágenes del encabezado, desde la izquierda: © Kazuki Oishi/Sipa USA vía Reuters Connect; © Jiji; © Reuters; © Jiji; © Jiji.)