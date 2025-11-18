‘Demon Slayer: Infinity Castle’ rompe récords al rebasar los 100.000 millones de yenes en la taquilla mundial

Noticias

La película Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen – daiisshō Akaza sairai (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle), ahora en los cines, es todo un fenómeno nacional e internacional. Más de 89 millones de personas la han visto ya.

La recaudación mundial acumulada del último filme de la popular serie de anime Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen - daiisshō Akaza sairai (“Kimetsu no yaiba: arco de la fortaleza infinita – el regreso de Akaza”, distribuido en inglés como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle), ha superado los 100.000 millones de yenes (unos 644 millones de dólares). Es la primera vez en la historia del cine japonés que una película alcanza esta suma en la taquilla mundial. Así lo anunció el 17 de noviembre Aniplex, la empresa distribuidora de la obra.



Kimetsu no Yaiba (conocida también como Guardianes de la noche en español), una historia ambientada en el Japón de la era Taishō (1912-1926), narra la historia de Kamado Tanjirō, un joven que lucha contra demonios tras ver a su familia masacrada, para devolver su humanidad a su hermana Nezuko, convertida en uno de ellos. El manga se publicó en la revista Shōnen Jump de Shūeisha, y la serie de anime para televisión comenzó a emitirse en abril de 2019. La película Kimetsu no yaiba: mugen ressha-hen (“Guardianes de la noche: el tren infinito”), estrenada en octubre de 2020, logró la mayor recaudación nacional en la historia del cine japonés, con 40.750 millones de yenes.

Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen – daiisshō Akaza sairai se estrenó en Japón el 18 de julio. En 122 días desde su estreno, registró 26.045.587 espectadores y una recaudación de 37.927.589.200 yenes. En la taquilla nacional, se sitúa muy cerca de la anterior entrega en cines.

Desde agosto, el estreno mundial ha ido avanzando progresivamente y, a 16 de noviembre, el total acumulado ascendía a 89.177.796 espectadores y 106.370.568.950 yenes en taquilla, incluyendo Japón. En China se estrenó el 14 de noviembre y se espera que las cifras sigan aumentando.



Imagen del encabezado: © Gotōge Koyoharu / Shūeisha, Aniplex, ufotable.