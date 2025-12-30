Personalidades de Japón fallecidas en 2025

Noticias

“Míster Béisbol”, Nagashima Shigeo, el renombrado actor Nakadai Tatsuya, el maestro del té Sen Genshitsu, el ex primer ministro Murayama Tomiichi... Recordamos a las personas que nos dejaron en 2025.

5 de enero

Lee Hoesung (Ri Kaisei) (89 años), escritor

Fue un pionero de la literatura zainichi (de coreanos establecidos en Japón) y el primer extranjero en recibir el Premio Akutagawa; publicó numerosas obras sobre las experiencias y la historia de los zainichi. Obtuvo reconocimiento por obras como Mihatenu yume (Sueños inacabados) y Hyakunen no tabibitotachi (Viajeros de cien años). Nació en la antigua Karafuto (Sajalín) en 1935. Después de la guerra, se mudó a la ciudad de Sapporo y se graduó en la Facultad de Letras de la Universidad de Waseda. Trabajó como periodista en el Chōsen shinpō (Periódico coreano) y otros medios. Debutó como escritor en 1969 con la obra Mata futatabi no michi (Un camino, una vez más), que le valió el Premio de Literatura para Nuevos Escritores de la revista Gunzō. En 1972, ganó el Premio Akutagawa por Kinuta wo utsu onna (La mujer que golpea con el mazo). En sus últimos años se dedicó a su novela larga Chijō seikatsusha (Habitantes de la vida terrenal), una síntesis de su trayectoria personal.

3 de febrero

Yoshida Yoshio (91 años), jugador y entrenador de béisbol

Famoso campocorto de los Tigres de Hanshin, conocido como “Ima Ushiwakamaru” (“el Ushiwakamaru moderno”) por su juego elegante y ágil. Tras su retiro, dirigió a los Tigres de Hanshin en tres ocasiones. En 1985, lideró el potente trío ofensivo de Bass, Kakefu y Okada, logrando el primer campeonato de Japón en la historia del equipo. Nativo de la ciudad de Kioto. En 1953 dejó la Universidad de Ritsumeikan a mitad de sus estudios para convertirse en profesional. A lo largo de sus 17 años de carrera fue seleccionado nueve veces para los Best Nine (premio al mejor jugador en cada posición) y fue campeón de bases robadas en dos ocasiones. Entre 1989 y 1995 también contribuyó a la difusión y desarrollo del béisbol internacional como entrenador de la selección francesa. Su número de uniforme como jugador, el 23, se retiró de los Tigres de Hanshin. Ingresó al Salón de la Fama del Béisbol en 1992.



El entrenador de los Hanshin, Yoshida Yoshio (centro), es manteado tras la victoria contra Seibu, cuando el equipo logró el campeonato de Japón. 2 de noviembre de 1985, Estadio Seibu. (Jiji)

11 de marzo

Ishida Ayumi (76 años), cantante y actriz

Su sencillo de 1968, “Blue Light Yokohama”, fue un gran éxito que vendió más de 1,5 millones de copias. “Anata nara dō suru” (¿Qué harías tú?; 1970) también fue un éxito, con el que Ishida cautivó al público con su voz clara. También tuvo una amplia carrera como actriz. En 1987 ganó el Premio de la Academia Japonesa a la Mejor Actriz Principal por las películas Kataku no hito (La casa del fuego) y Tokei: Adieu l’Hiver (Reloj: adiós, invierno). Tuvo una gran presencia en dramas televisivos como Kin’yōbi no tsumatachi he (A las esposas de los viernes) y Kita no kuni kara (Desde el país del norte). Nacida en la ciudad de Ikeda, Osaka, se mudó a Tokio a los 14 años y estudió con el difunto compositor Izumi Taku. Como cantante, su álbum Our connection (1977), grabado con la banda Tin Pan Alley, es considerado un clásico del city pop.



Ishida Ayumi. Fotografía tomada en febrero de 1983. (Kyōdō)

25 de marzo

Shinoda Masahiro (94 años), director de cine

Creó una variedad de obras cinematográficas, incluyendo Shinjū Ten’no Amijima (Suicidios de amor en Amijima; 1969) y Setouchi shōnen yakyūdan (El equipo de béisbol infantil de Setouchi; 1984). En 1986, su gran obra Yari no Gonza (Gonza, el lancero), basada en un trabajo original de Chikamatsu Monzaemon, ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Nacido en la prefectura de Gifu. Durante sus estudios en la Universidad Waseda perteneció al equipo de atletismo y compitió en el Hakone Ekiden (la maratón por relevos de Hakone). Se unió a Shōchiku en 1953. Debutó como director en 1960 con Koi no katamichi kippu (Boleto de ida del amor), que narra la lucha de unos jóvenes músicos. Junto a Ōshima Nagisa y Yoshida Yoshishige, fue considerado un abanderado de la Nueva Ola de los estudios Shōchiku debido a su expresión vanguardista. Dejó la Shōchiku en 1965 y fundó la compañía Hyōgensha. Su adaptación de Shinjū Ten’no Amijima de Chikamatsu recibió grandes elogios. Se retiró de la dirección después de Supai sorge (Espía Sorge) en 2003. Estuvo casado con la actriz Iwashita Shima.

3 de junio

Nagashima Shigeo (89 años), jugador y entrenador de béisbol

Disfrutó de una inmensa popularidad como jugador estrella en la Liga de Béisbol de las Seis Universidades de Tokio (Universidad de Rikkyō) y con los Gigantes de Yomiuri (Kyojin). También se desempeñó como entrenador de los Gigantes y de la selección japonesa, lo que le valió el apodo de “Míster Béisbol”. Su homerun de despedida del campo en presencia del emperador en 1959 y su discurso de retirada como jugador, en el que declaró “Mi equipo de los Gigantes es eterno e inmortal” han quedado en el recuerdo. Fue amado por muchos fanáticos del béisbol como “El hombre que dejó recuerdos en lugar de récords”. Nacido en la ciudad de Sakura, prefectura de Chiba, durante sus años universitarios estableció un nuevo récord de 8 cuadrangulares en la liga de las Seis Universidades. Se unió a los Gigantes en 1958. Aunque fue eliminado cuatro veces consecutivas por el as de los Kokutetsu, Kaneda Masaichi, en su debut, se convirtió en el cuarto batedor de agosto, ese año. Su juego deslumbrante atrajo una gran popularidad. Junto con Ō Sadaharu fue un pilar de la era V9, bajo la dirección del entrenador Kawakami Tetsuharu. Sus méritos acumulados fueron una tasa de bateo del 30,5 %, 2.471 hits y 444 homeruns. Fue campeón de bateo seis veces, campeón de homeruns dos veces, campeón de carreras impulsadas cinco veces y MVP cinco veces.

El 3, un número de uniforme que permanece en la memoria

Tras retirarse como jugador en 1974, Nagashima se convirtió en entrenador de los Gigantes. Logró la victoria en campeonatos de liga consecutivos a partir de 1976, pero no ganó el campeonato de Japón. Dejó su puesto en 1980, e ingresó en el Salón de la Fama del Béisbol en 1988. Al regresar como entrenador, en 1993, logró su primer campeonato de Japón en 1994. Se retiró en 2001, convirtiéndose en mánager honorario vitalicio. En 2002 se convirtió en entrenador de la selección japonesa con el objetivo de clasificarla para los Juegos Olímpicos de Atenas. Aunque superó la fase de clasificación asiática, sufrió un infarto cerebral en marzo de 2004 y tuvo que renunciar a dirigir el equipo en los Juegos Olímpicos. Recibió la Orden de la Cultura en 2021. Su número de uniforme como jugador, el 3, fue retirado de los Gigantes.

14 de julio

Inoue Manji (96 años), ceramista

Inoue se dedicó, dentro del ámbito de la colorida porcelana de Arita (Arita-yaki), a la investigación de la porcelana blanca (hakuji). Obtuvo un gran reconocimiento por la belleza translúcida de su porcelana blanca. En 1995, fue reconocido como Tesoro Nacional Viviente (Propiedad Cultural Inmaterial Importante) por su trabajo en hakuji, y una figura destacada en el mundo de la alfarería japonesa. Nació en el pueblo de Arita, en la prefectura de Saga, en 1929. Su padre era dueño de un taller de porcelana. Al final de la guerra sirvió como aviador naval. Posteriormente se formó en el taller de Sakaida Kakiemon XII. También estudió con el maestro de torno Okukawa Chūemon I. Fundó el Inoue Manji Kiln (Horno de Inoue Manji) a los 42 años, en 1971. Buscó formas elegantes y el blanco más puro, ganando numerosos premios en varias exposiciones. En 1969 fue invitado por la Universidad Estatal de Pensilvania, EE. UU., para enseñar alfarería a jóvenes. Su enseñanza en dicho país se extendió a más de 20 ocasiones, y tuvo un papel fundamental en la transmisión de la tradición del Inoue Manji Kiln a todo el mundo.

Referencia: página web oficial del Inoue Manji Kiln

18 de julio

Tamiya Shunsaku (98 años), presidente de la compañía de modelos Tamiya

Tamiya se unió en 1958 a la empresa de modelos de madera fundada por su padre. Poco después comenzó la fabricación de modelos de plástico (pura moderu). Asumió la presidencia de Tamiya Mokei, precursora de Tamiya, en 1977, e hizo de Tamiya una marca de renombre mundial. También creó el exitoso producto Mini 4WD (modelo de tracción a las cuatro ruedas). Nacido en la ciudad de Shizuoka en 1934, se aficionó a los modelos después de construir con éxito un modelo de avión en una clase de primaria. Tras entrar en el mercado de los modelos de plástico, reunió materiales sobre tanques, automóviles y aviones en librerías de segunda mano. Verificó los detalles comprando los objetos reales siempre que le fue posible, y dibujó los planos de los modelos él mismo. Los productos Tamiya son apreciados por aficionados de todo el mundo por su diseño preciso y su gran calidad.

10 de agosto

Kamamoto Kunishige (81 años), jugador y entrenador de fútbol

Un delantero japonés de nivel mundial. Contribuyó a la medalla de bronce de Japón en los Juegos Olímpicos de México 1968. Nacido en la ciudad de Kioto en 1944, ingresó en la Universidad Waseda. Debutó con la selección nacional a los 19 años, en 1964, y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio del mismo año. Después de graduarse, se unió a Yanmar Diesel. Registró un total de 202 goles en la Liga Japonesa, el máximo goleador en siete ocasiones. En los Juegos Olímpicos de México 1968 marcó 7 goles, lo que lo convirtió de nuevo en el máximo goleador. Anotó dos goles en el partido por la medalla de bronce contra México, siendo el principal motor de la victoria. Sus 75 goles en 76 partidos internacionales de Categoría A siguen siendo un récord histórico para el fútbol masculino.

Su contribución al éxito de la Copa Mundial Corea-Japón

Tras su retiro, se desempeñó como entrenador de Yanmar. Con el inicio de la J-League en 1993, fue el primer entrenador del Gamba Ōsaka. Como vicepresidente de la Asociación Japonesa de Fútbol también contribuyó al éxito de la Copa Mundial FIFA Corea-Japón 2002. Fue elegido miembro de la Cámara de Consejeros en 1995, tras lo que se fue involucrando también en actividades políticas. Ingresó en el Salón de la Fama del Fútbol Japonés en 2005.



Kamamoto Kunishige como jugador de Yanmar, en su partido de despedida; 25 de agosto de 1984, Estadio Nacional de Tokio. (Jiji)

14 de agosto

Sen Genshitsu (102 años), 15.º gran maestro de la escuela de ceremonia del té Urasenke

Se dedicó al intercambio internacional a través de la ceremonia del té (chadō). Abogó por la paz mundial organizando ceremonias del té en la sede de las Naciones Unidas, el Vaticano y numerosas universidades en el extranjero. Recibió la Orden de la Cultura en 1997. En sus últimos años, sirvió como Embajador de Buena Voluntad de Japón ante las Naciones Unidas y la UNESCO. Nacido en la ciudad de Kioto en 1923. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado en la Marina como estudiante-soldado, y se ofreció como voluntario para la Unidad Tokkōtai (de ataques suicidas). Sin embargo, la guerra terminó antes de que pudiera participar en ninguna misión. Asumió el nombre de Sen Sōshitsu XV en 1964, convirtiéndose en el líder de Urasenke. En 2002 cedió el título de gran maestro a su hijo mayor y cambió su nombre a Genshitsu. Como superviviente de la Tokkōtai, promovió el lema “Paz con un tazón”, basado en el espíritu que enseñara en su día su ancestro, Sen no Rikyū. A través de la “diplomacia del té” (chanoyu gaikō), visitó más de 70 países, difundiendo la cultura y tradición japonesa en el extranjero.



Sen Genshitsu instruyendo a estudiantes de la Academia Naval de EE. UU. en la ceremonia del té; abril de 2008, Annapolis, Maryland, Estados Unidos. (Jiji)

4 de septiembre

Hashi Yukio (82 años), cantante

Su dúo con Yoshinaga Sayuri, “Itsu demo yume wo” (Siempre soñando), fue un gran éxito en 1962 que le valió el Gran Premio de Japón del Disco a la edad de 19 años. Junto con Funaki Kazuo y Saigō Teruhiko, fue conocido como los Tres Grandes Cantantes (Gosanke) y forjó la edad de oro del seishun kayō (canciones de juventud). Nacido en Tokio en 1943, fue alumno del compositor Yoshida Tadashi. Se convirtió en estrella del momento con su canción debut de 1960, “Itako gasa” (El sombrero de Itako). Ganó el Gran Premio de Japón del Disco nuevamente en 1966 por la canción “Muhyō” (Escarcha), con un estilo llamado mood kayō (canción de ambiente). Produjo un éxito tras otro, como “Koi wo suru nara” (Si vas a enamorarte; 1964), pionera en la introducción del sonido eléctrico en la música japonesa. Otro gran éxito fue “Kozure ōkami” (El lobo solitario y su cachorro; 1971), tema musical del popular manga. Apareció un total de 19 veces en el concurso Kōhaku Uta Gassen de la NHK. En 2025, anunció que padecía la enfermedad de Alzheimer y había estado ingresando en el hospital.



Hashi Yukio (delante, izquierda), ganador del Gran Premio de Japón del Disco de 1966, Kayama Yūzō (delante, derecha), que recibió el Premio Especial, Katō Tokiko (detrás, izquierda), ganadora del Premio al Artista Revelación, e Araki Ichirō (detrás, derecha), también ganador del Premio al Artista Revelación; 2 de diciembre de 1966, Teatro Nissai de Tokio. (Jiji)

5 de septiembre

Narita Mayumi (55 años), nadadora paralímpica

Participó en cuatro Juegos Paralímpicos consecutivos, desde Atlanta 1996, Sídney, Atenas y Pekín. Compitió en una amplia gama de estilos, incluyendo crol, espalda, braza y combinado individual. Ganó un total de 20 medallas: 15 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Debido a su fuerza abrumadora, fue apodada la “reina del agua” y se convirtió en un símbolo del deporte paralímpico japonés. Nació en la ciudad de Kawasaki en 1970. Siendo estudiante de escuela secundaria quedó parapléjica debido a una mielitis, lo que la confinó a una silla de ruedas. Siempre le gustaron los deportes. Antes de comenzar a nadar, a los 23 años, había practicado atletismo y esquí en silla de ruedas. También compitió en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y en los Juegos de Tokio 2021. Tras retirarse se dedicó al desarrollo de los deportes paralímpicos a través de actividades como conferencias y comentarios deportivos. Fue diagnosticada con colangiocarcinoma intrahepático tres meses antes de su fallecimiento.



Narita Mayumi, sonriendo tras ganar un récord personal de 7 medallas de oro y 1 de bronce en natación en los Juegos Paralímpicos de Atenas; 28 de septiembre de 2004, Atenas, Grecia. (Jiji)

17 de octubre

Murayama Tomiichi (101 años), ex primer ministro

Asumió el cargo como 81.º primer ministro de Japón en 1994, tras un acuerdo de coalición integrado por el Partido Liberal Democrático, el Partido Socialista Japonés y el Nuevo Partido Sakigake. En 1995, emitió la “Declaración Murayama” para conmemorar el 50.º aniversario del fin de la guerra. En ella reconoció la dominación colonial y la agresión de Japón, expresando un “profundo remordimiento” y “una sincera disculpa”. Esta declaración se convirtió en la postura oficial del Gobierno sobre la percepción de la historia y fue continuada por los Gabinetes posteriores. Nacido en la ciudad de Ōita en 1924, después de graduarse en la escuela primaria superior su familia se mudó a Tokio. Trabajó en una fábrica mientras asistía a la escuela nocturna de la Escuela de Comercio de la Ciudad de Tokio y a la División Profesional de la Universidad de Meiji. Fue reclutado en el Ejército Imperial en 1944. Después de la guerra se unió al movimiento de democratización de su aldea pesquera natal y se afilió al Partido Socialista Japonés. Tras servir como concejal municipal y asambleísta prefectural, fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes en 1972. Ocupó otros cargos, como presidente del Comité de Asuntos de la Dieta y presidente de su partido.

El Gran Terremoto de Hanshin-Awaji y los atentados con gas sarín

Como primer ministro declaró la constitucionalidad de las Fuerzas de Autodefensa y el mantenimiento del Tratado de Seguridad entre Japón y EE. UU., con lo que marcó un giro significativo en la política tradicional de su partido. En 1995 su mandato se vio afectado por el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji y los atentados con gas sarín de la secta Aum Shinrikyō, y fue criticado por la lentitud de su respuesta inicial. Después de abandonar el cargo en 1996, se dedicó a la reconstrucción del Partido Socialdemócrata (que cambió su nombre) y siguió abogando por el pacifismo. Era conocido por su personalidad humilde y amable. En su localidad, era cariñosamente conocido por el apodo de “Ton-chan”.



El primer ministro Murayama Tomiichi pronunciando una declaración con motivo del 50.º aniversario del fin de la guerra; 15 de agosto de 1995, Oficina del Primer Ministro en Tokio. (Jiji)

8 de noviembre

Nakadai Tatsuya (92 años), actor

Un actor representativo del Japón moderno que obtuvo un gran reconocimiento internacional al aparecer en obras de Kurosawa Akira como Yōjinbō (1961), Tsubaki Sanjūrō (Sanjuro; 1962) o Kagemusha (1980). También fundó la escuela de actuación Mumeijuku (“sin nombre”) con su esposa, la actriz Miyazaki Yasuko, y se dedicó a la formación de jóvenes actores. Nacido en Tokio en 1932, tras pasar por la escuela de formación de Haiyūza, se unió a la compañía formalmente en 1955. En cine se hizo notar con la trilogía Ningen no jōken (La condición humana; 1959-1961) dirigida por Kobayashi Masaki. Ascendió al estrellato en la década de 1960 a través de sus colaboraciones con el director Kurosawa. Kagemusha, en la que fue protagonista, ganó el Premio a la Mejor Película Extranjera en el Festival Internacional de Cine de Cannes. También cautivó al público en el teatro con obras como Donzoko (Los bajos fondos), Ricardo III y Driving Miss Daisy (Paseando a Miss Daisy). Mumeijuku ha producido actores como Yakusho Kōji, Masuoka Tōru y Wakamura Mayumi. Fue director honorario del Noto Engekidō (Teatro Noto de Artes Escénicas) en la ciudad de Nanao, prefectura de Ishikawa. Participó en su fundación debido a los vínculos que estableció allí al usar el lugar como campamento de entrenamiento, y en dicho teatro continuó con sus representaciones. Fue reconocido como Persona de Mérito Cultural en 2007. Recibió la Orden de la Cultura en 2015.



El actor Nakadai Tatsuya en una rueda de prensa tras ser seleccionado para la Orden de la Cultura; 25 de octubre de 2015, Mumeijuku Nakadai Gekidō, en Setagaya, Tokio. (Jiji)

(Imagen del encabezado: el exentrenador de los Gigantes, Nagashima Shigeo, mira una foto de sí mismo en la que realiza un swing enérgico, en la Exposición de Fotos de Noticias Deportivas con la que se conmemoraba el 70 aniversario de la Asociación de Fotoperiodistas de Tokio; 3 de marzo de 2018 - Kyōdō.)