Construyendo la armonía: un evento en Tokio destaca las perspectivas asiáticas sobre la consolidación de la paz

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Líderes intelectuales asiáticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, se reunieron en un acto organizado por la Fundación Sasakawa para la Paz con el fin de debatir cuestiones relacionadas con la consolidación de la paz.

Estrategias para alcanzar la armonía

Los días 24 y 25 de marzo, la Fundación Sasakawa para la Paz celebró en Tokio el evento Harmony by Design: Asia Dialogue. Este laboratorio de ideas, que promueve el entendimiento y la cooperación internacionales, invitó a líderes de opinión que han contribuido a la paz y el desarrollo en Asia a reflexionar sobre cuestiones como las estrategias para fomentar la armonía en el convulso orden internacional.

Entre los participantes se encontraban el ex primer ministro de Tailandia Chuan Leekpai, el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus (ex asesor principal del Gobierno interino de Bangladés y fundador del Banco Grameen), el ex ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia Hassan Wirajuda, el presidente de la Fundación Sevalanka Harsha Kumara Navaratne y el profesor emérito Shiraishi Takashi del Instituto Nacional de Estudios Políticos Avanzados. Los participantes intercambiaron opiniones de manera franca en sesiones a puerta cerrada.



Un debate celebrado en el acto de Tokio el 24 de marzo de 2026. (© Fundación Sasakawa para la Paz)

Si bien la influencia global de Asia está en aumento, la región se enfrenta a problemas complejos cada vez más profundos, como las disparidades económicas, la inestabilidad social y las tensiones geopolíticas. Otro desafío común identificado fue la rápida expansión de las redes sociales, la inteligencia artificial y otras tecnologías, que ha facilitado que las inquietudes de los jóvenes se manifiesten como un descontento directo con los sistemas políticos y sociales existentes.

Los participantes reafirmaron la importancia del diálogo multinivel para fomentar la creación conjunta de armonía, y subrayaron la necesidad de promover el diálogo intergeneracional. Asimismo, se debatió con intensidad sobre el papel que pueden desempeñar Japón y la Fundación Sasakawa para la Paz.

Un diálogo con los jóvenes

En la mañana del 25 de marzo, Muhammad Yunus y Hassan Wirajuda participaron en el Foro de la Próxima Generación para la Consolidación de la Paz en Asia, una sesión de diálogo público. Intercambiaron opiniones con unos 35 jóvenes, entre ellos trabajadores de ONG dedicadas a actividades por la paz, así como estudiantes universitarios y de secundaria, sobre temas como qué tipo de “nueva paz” puede imaginarse desde Asia.

Yunus subrayó que la imaginación humana es más importante que nunca en un contexto en el que la información circula de forma instantánea por todo el mundo a través de internet. En lugar de tomar la realidad actual como punto de partida, animó a los jóvenes a pensar primero en cómo cambiar el mundo y, a continuación, salir a hacerlo realidad. Asimismo, expresó su convicción de que alcanzar los “tres ceros” (cero emisiones de carbono, cero concentración de la riqueza y cero desempleo) es clave para construir un futuro sostenible. También hizo un llamamiento a toda la generación joven para transformar su forma de actuar.



Muhammad Yunus (a la derecha) recibe un mensaje de una participante joven en el acto celebrado el 25 de marzo de 2026. (© Fundación Sasakawa para la Paz)

Wirajuda comenzó señalando que muchos países de Asia y África seguían siendo colonias en la década de 1950, subrayando el valor de la independencia y la paz. Destacó la importancia de que cada país trabaje en la construcción de la paz y en la mediación con sus vecinos y otros países de la región, ya que ello también resulta esencial para su propia seguridad nacional. Asimismo, recordó su implicación diplomática en las negociaciones de paz entre 1993 y 1996 para poner fin al conflicto moro en Mindanao, Filipinas, así como en el proceso de reconciliación entre Indonesia y Timor Oriental, compartiendo detalladas vivencias al respecto.

(Reportaje y texto de Ishii Masato, de nippon.com. Imagen del encabezado: Muhammad Yunus [primera fila, a la izquierda] y Hassan Wirajuda [primera fila, a la derecha] tras una sesión de diálogo con jóvenes en Tokio el 25 de marzo de 2026. © Fundación Sasakawa para la Paz.)