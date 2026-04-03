Caminos que conducen a la paz: inauguran en Tokio un Centro de Apoyo a la Mediación

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El 1 de abril de 2026, la Fundación Sasakawa para la Paz puso en marcha el Centro de Apoyo a la Mediación, una plataforma del sector privado para la resolución de conflictos y las actividades posconflicto en Asia.

Un nuevo centro para afrontar un viejo problema

Hasta el momento, la participación de Japón en la consolidación de la paz se ha centrado principalmente en el apoyo a la reconstrucción en la fase posterior a los conflictos. Ahora, una nueva entidad, el Centro de Apoyo a la Mediación, ha tomado forma con la misión de intervenir en etapas más tempranas, ayudando a forjar acuerdos pacíficos incluso antes de que cesen los combates sobre el terreno.

Este centro, inaugurado oficialmente el 1 de abril de 2026 por la Fundación Sasakawa para la Paz, tiene como principal ámbito geográfico de actuación el Sudeste Asiático, el Sur de Asia y Asia Occidental. Con unos diez especialistas en mediación de conflictos ya incorporados, el centro pondrá su foco en áreas como la creación de oportunidades para el diálogo entre las partes en conflicto y otros actores implicados, así como su facilitación; la implementación de programas de desarrollo de capacidades para formar a quienes participarán en los procesos de consolidación de la paz; la organización de intercambios con especialistas en construcción de la paz de todo el mundo; y la prestación de apoyo práctico a la mediación adaptado a las regiones específicas donde se detecten conflictos.

Al frente del centro como su primera directora se encuentra Horiba Akiko, especialista en el Sudeste Asiático y alta responsable de programas de la Fundación Sasakawa para la Paz, que cuenta con una amplia experiencia en mediación y construcción de la paz en el extremo sur de Tailandia, donde las fuerzas gubernamentales y los separatistas islámicos malayos de carácter étnico se han enfrentado repetidamente.



Horiba Akiko, nombrada como primera directora del Centro de Apoyo a la Mediación, sentada en la parte superior izquierda, conversa con mujeres residentes del sur de Tailandia en el marco de una iniciativa de consolidación de la paz de la Fundación Sasakawa para la Paz en 2018. (Cortesía de la Fundación Sasakawa para la Paz.)

La creación de una red de contactos con expertos de todo el mundo

El 1 de abril, el nuevo centro celebró su lanzamiento con una rueda de prensa en la sede de la Fundación Sasakawa para la Paz, situada en el distrito de Minato, en Tokio. Sasakawa Yōhei, presidente honorario de la entidad, así como de la Fundación Nippon, declaró: “Queremos construir una red de especialistas de todo el mundo en el ámbito de la mediación de conflictos y hacer que la presencia de Japón se deje sentir en ella. Esperamos que el nuevo centro demuestre sus capacidades como actor del sector privado, capaz de expresarse con libertad sin las restricciones propias del ámbito gubernamental”. Asimismo, prometió que el centro pondría especial énfasis en el envío de jóvenes investigadores japoneses a distintas partes del mundo con el objetivo de reforzar los recursos humanos de Japón en este campo.

Por su parte, Sunami Atsushi, presidente de la Fundación Sasakawa para la Paz, señaló que no había habido conversaciones previas con el Ministerio de Asuntos Exteriores respecto a posibles vínculos con su propia Unidad de Mediación Internacional para la Paz, establecida en marzo de este año. El centro, subrayó Sunami, desarrollará sus actividades aprovechando al máximo su posición como entidad del sector privado.

Entretanto, la directora del centro, Horiba, afirmó: “Una de las ventajas de Japón en este ámbito es su posición neutral, que puede ser reconocida por ambas partes en un conflicto. Espero que nuestra organización sepa sacar el máximo partido de ello en sus actividades de mediación y apoyo a la construcción de la paz. También en lo que respecta a la formación de recursos humanos en este campo, queremos desarrollar un enfoque genuinamente asiático de esta labor, en lugar de limitarnos a seguir lo que se ha establecido en Occidente hasta la fecha”.

(Publicado originalmente en japonés el 2 de abril de 2026. Imagen del encabezado: desde la izquierda, la directora del Centro de Apoyo a la Mediación, Horiba Akiko, el presidente honorario de la Fundación Sasakawa para la Paz, Sasakawa Yōhei, y el presidente de la misma fundación, Sunami Atsushi, en la presentación del Centro de Apoyo a la Mediación en el distrito de Minato, Tokio, el 1 de abril de 2026. © Nippon.com.)