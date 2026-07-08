Una exposición en Yokohama celebra los 10 años de la serie ‘Bungō Stray Dogs’

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Con motivo del décimo aniversario de la emisión de la serie de animación Bungō Stray Dogs, el Museo de Literatura Moderna de Kanagawa acoge una muestra en la que los visitantes pueden adentrarse en la literatura japonesa a través de los personajes de la serie.

Personajes con superpoderes que comparten nombre con los grandes escritores

Bungō Stray Dogs (con guión original de Asagiri Kafka y dibujado por Harukawa 35) es un manga de acción y batallas sobrenaturales que se publica de forma serializada en la revista Young Ace. La obra fue adaptada al anime en 2016, y el estreno de su quinta temporada está programado para el mes de julio. La trama sigue al joven Nakajima Atsushi, quien, tras ser expulsado de su orfanato, conoce a miembros de la Agencia de Detectives Armados como Dazai Osamu y Kunikida Doppo, viéndose envuelto en diversos incidentes relacionados con personas que tienen habilidades especiales.



Los paneles a tamaño real de Bungō Stray Dogs reciben a los visitantes en la entrada del Museo de Literatura Moderna de Kanagawa.

Dichas habilidades consisten en la capacidad de provocar fenómenos que desafían el sentido común. Por ejemplo, Nakajima emplea el poder “Bestia bajo la luz de la luna” para transformarse en un gigantesco tigre blanco. Se trata de una referencia directa a Sangetsuki (traducido al español como El poeta que rugió a la luna y se convirtió en tigre), un relato corto de Nakajima Atsushi en el que un ser humano se transmuta en felino.

La exposición cuenta con secciones dedicadas a 30 literatos vinculados a los personajes de la obra, donde se exhiben 140 piezas de material literario real (120 de ellas pertenecientes a la colección del propio museo), además de un área exclusiva sobre el anime de Bungō Stray Dogs.



Sección de la exposición dedicada a autores como Nakajima Atsushi y Dazai Osamu.

En uno de los fragmentos del borrador manuscrito de Sangetsuki, expuesto en el espacio de Nakajima Atsushi, se puede leer la frase: “Esta vergüenza siempre va de la mano de mi orgullo”. Se considera que este pasaje sirvió de base para la célebre expresión del relato: “Un orgullo cobarde y una vergüenza arrogante”. Dicha idea resuena con el conflicto interno de Nakajima, el protagonista del manga y anime, quien sufre al ser incapaz de aceptarse a sí mismo. En la sala también se exhibe la pintura en rollo desplegable Mōko-zu (“Pintura de un tigre feroz”, obra de Nakajima Shunjō, 1935), que perteneció al propio Nakajima Atsushi, permitiendo al público disfrutar de la muestra mientras evoca la imagen del dinámico tigre blanco que cobra vida en el manga y el anime.



Mōko-zu (“Pintura de un tigre feroz”), obra de Nakajima Shunjō (1935), que perteneció a Nakajima Atsushi. (Cortesía del Museo de Literatura Moderna de Kanagawa)



Fragmento del manuscrito relacionado con Sangetsuki, de Nakajima Atsushi. (Cortesía del Museo de Literatura Moderna de Kanagawa).

Descubriendo la vida real de los grandes escritores

Entre los fondos dedicados a Dazai Osamu, destaca una tarjeta de visita que conserva anotaciones de su puño y letra. La pieza revela su faceta como autor real en sus interacciones con editores y editoriales para la creación de sus escritos.

Por su parte, en el espacio de Natsume Sōseki se muestra una plancha de madera utilizada para imprimir papel pautado para manuscritos (genkō yōshi). Este bloque se mandó confeccionar a medida para adaptarse al recuento de caracteres requerido por los folletines periodísticos de la época, ofreciendo un testimonio tangible del proceso creativo de aquel entonces.



Tarjeta de visita de Dazai Osamu con un mensaje manuscrito relativo a la publicación en una revista de su obra Kyōgen no kami. (Cortesía del Museo de Literatura Moderna de Kanagawa)

La exposición prosigue con secciones dedicadas a otros autores vinculados a los personajes de la ficción, tales como Kunikida Doppo, Edogawa Ranpo, Akutagawa Ryūnosuke, Nakahara Chūya, Tanizaki Jun’ichirō, Yosano Akiko, Miyazawa Kenji y Mori Ōgai, todos ellos organizados meticulosamente para que el visitante pueda imaginar la identidad de cada escritor.



La muestra se extiende a lo largo de galerías dedicadas a 30 autores reales vinculados a los personajes de Bungō Stray Dogs.



Plancha de impresión de madera para el papel de manuscrito especialmente diseñado para las publicaciones serializadas de Natsume Sōseki en la prensa. (Cortesía del Museo de Literatura Moderna de Kanagawa)

Un universo en expansión: del anime al teatro

El material enfocado en las adaptaciones de animación y teatro es igualmente generoso. En el vestíbulo se proyecta en una gran pantalla el vídeo promocional titulado “Bungō Stray Dogs en 300 segundos”, y el público puede fotografiarse junto a los paneles a tamaño real para sumergirse en la atmósfera de la serie. Las salas de exposición albergan unas 90 piezas que transportan al visitante a la estética particular de la franquicia, incluyendo dibujos originales del anime, guiones de doblaje, así como el vestuario y la utilería empleados en las funciones teatrales.



Guiones de doblaje utilizados en las sesiones de grabación de voz de la serie de anime Bungō Stray Dogs. (Cortesía del Museo de Literatura Moderna de Kanagawa)



Vestuario utilizado en las representaciones teatrales de Bungō Stray Dogs.

El Museo de Literatura Moderna de Kanagawa se emplaza en el parque Minato no Mieru Oka (Parque con vistas al puerto), desde donde se contempla la bahía de Yokohama. Dado que Yokohama constituye el modelo del escenario principal donde transcurre Bungō Stray Dogs, en el recinto también se exhiben fotogramas que retratan los paisajes urbanos que aparecen en la animación.



También se exhiben varias escenas representativas del anime.

El vínculo entre el Museo de Literatura Moderna de Kanagawa y Bungō Stray Dogs se remonta a largo tiempo atrás; la colaboración comenzó en 2014 con una exposición sobre Dazai Osamu y continuó de forma sucesiva en muestras dedicadas a Tanizaki Jun’ichirō, Yosano Akiko y Nakajima Atsushi, entre otros. Esta Exposición del 10.º Aniversario representa la culminación y evolución de toda esa trayectoria de proyectos conjuntos.



En la tienda del museo se pueden adquirir ediciones en formato de bolsillo (bunko) de obras clásicas con portadas ilustradas por los personajes de Bungō Stray Dogs.

La cafetería del recinto, “Sushi Kissa Sususu”, se ha sumado a la celebración con un menú temático por tiempo limitado. Los clientes pueden degustar platos como un tazón de arroz con mariscos (kaisendon) elaborado con ingredientes que evocan los mundos de las novelas o los sabores que entusiasmaban a los propios autores; un pudin de sésamo negro inspirado en Rashōmon, la célebre obra de Akutagawa Ryūnosuke; y un combinado de Denki Bran con soda, en alusión a un pasaje de Ningen shikkaku (Indigno de ser humano), de Dazai Osamu.



Opciones del menú especial de colaboración disponibles por tiempo limitado en la cafetería “Sushi Kissa Sususu” del Museo de Literatura Moderna de Kanagawa: combinado Ningen shikkaku (izquierda), Bungō-don (centro) y pudin de sésamo negro Rashōmon (derecha).

Exposición del 10.º aniversario del anime Bungō Stray Dogs

Lugar: Museo de Literatura Moderna de Kanagawa (Calle Yamate 110, distrito de Naka, ciudad de Yokohama)

Fechas: del sábado 6 de junio al domingo 12 de julio de 2026 (cerrado los lunes)

Horario: de 9:30 a 17:00 (última entrada a las 16:30)

Precio de la entrada: 800 yenes para el público general; 400 yenes para mayores de 65 años, menores de 20 años y estudiantes; 100 yenes para estudiantes de bachillerato; entrada gratuita para estudiantes de secundaria y menores

Modalidad de entrada: los sábados y domingos, con reserva previa de fecha y hora (para el público general, a través de Lawson Ticket; para el resto, en la página web oficial). Entre semana, hay entradas disponibles para el mismo día (con aforo limitado por franja horaria; se pueden reservar en la página web oficial)

Cómo llegar: A unos 10 minutos a pie desde la salida 6 de la estación Motomachi-Chūkagai de la línea Minatomirai

Página web oficial de la exposición

* Fotografías: A excepción de aquellas donde se indica procedencia, las imágenes fueron tomadas por Matsumoto Sōichi, miembro del Departamento Editorial de nippon.com.

Imagen del encabezado: Exposición del 10.º Aniversario del Anime Bungō Stray Dogs.

(Traducido al español del original en japonés.)