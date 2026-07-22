Un nuevo manual ayuda a las comunidades japonesas con una creciente población extranjera

Noticias

La Fundación Sasakawa para la Paz ha elaborado el Manual para la convivencia con los residentes extranjeros. El objetivo es dar a conocer casos de buenas prácticas a las autoridades locales y organizaciones privadas que no cuentan con sistemas suficientes de acogida.

Compartir experiencias e iniciativas

A finales de 2025 Japón contaba con 4.125.395 residentes extranjeros, lo que supone un aumento del 9,5 % con respecto al año anterior, y la primera vez que esta comunidad superaba los cuatro millones. Casi todos los municipios del país acogen hoy día a residentes extranjeros, y su presencia se ha extendido no solo a los centros manufactureros, sino también a las zonas agrícolas, los grandes complejos turísticos y las zonas periféricas bien comunicadas con las ciudades.

En las zonas con una alta concentración de extranjeros se han ido poniendo en marcha diversas iniciativas relacionadas con la enseñanza del japonés, el asesoramiento sobre la vida cotidiana y el apoyo a la escolarización y el aprendizaje de los niños, entre otros temas. Por otro lado, en las zonas con una concentración de extranjeros menor, donde el número de residentes extranjeros ha aumentado en los últimos años, son frecuentes ciertas preocupaciones: “No sabemos cómo establecer contacto con los residentes extranjeros”, o “Carecemos de presupuesto, personal y experiencia”. El manual de la fundación presenta ejemplos de buenas prácticas, agrupados por retos y temas, con el fin de que los habitantes de los municipios en los que la población extranjera está empezando a crecer puedan poner en marcha con facilidad actividades adaptadas a la realidad local.

“Enseñanza del japonés”, “empleo”, “prevención de desastres”…

En concreto, se detallan los conocimientos necesarios para poner en marcha ciertas actividades: la creación de puntos de contacto para establecer vínculos con los residentes extranjeros, la creación de estructuras que conecten a los organismos pertinentes, la identificación de necesidades mediante encuestas y otros medios, la elaboración de medidas para la formulación de planes y la obtención de presupuesto, y el fomento de la participación en reuniones de vecinos y otros foros. En cuanto a las iniciativas pioneras en las zonas de concentración de población extranjera, se recogen 27 casos repartidos en siete ámbitos: vida cotidiana, enseñanza del japonés, educación escolar, empleo, asistencia sanitaria, salud mental, bienestar social y pensiones, y prevención de desastres.



El manual está repleto de casos prácticos.

En la sección dedicada a la enseñanza del japonés se presenta, como ejemplo de iniciativa que puede aplicarse en zonas con escasez de profesores de este idioma, el proyecto de la localidad de Kanda, en la prefectura de Fukuoka, que combina clases en línea impartidas por personal especializado con apoyo presencial por parte de funcionarios públicos. En el ámbito laboral se cuenta el caso de la ciudad de Akita, donde se impartieron “clases de preparación para el trabajo y la entrada en la guardería, impartidas en japonés sencillo y en idiomas extranjeros”, con el fin de facilitar la compatibilización del trabajo con la crianza de los hijos.

Todos los casos tienen en común una actitud que considera el desarrollo urbano como una colaboración horizontal entre organizaciones de la zona, una colaboración vertical con los sistemas de las prefecturas y del Estado, y una colaboración entre residentes japoneses y extranjeros. Según se indica, los casos se seleccionaron prestando especial atención a la idea de que pudieran servir de buen ejemplo a la hora de conectar los recursos humanos y las organizaciones ya existentes en la zona y poner en marcha iniciativas adaptadas a la realidad local.

También se programarán talleres

Sunami Atsushi, director representante de la Fundación Sasakawa para la Paz, declaró en la rueda de prensa celebrada con motivo de la finalización del manual: “Debido a la baja natalidad y al envejecimiento de la población, entre otros factores, está aumentando la necesidad de mano de obra extranjera y el papel de los residentes extranjeros en las comunidades locales. En estas circunstancias, es de suma importancia reflexionar sobre qué medidas son necesarias para evitar la fragmentación de la sociedad japonesa y ponerlas en práctica”.

La Fundación Sasakawa para la Paz tiene previsto organizar talleres para poner en contacto a las organizaciones que figuran en el manual con las comunidades que deseen iniciar nuevas actividades, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos.

El manual tiene 116 páginas. Se han imprimido 2.400 ejemplares en papel, y distribuido entre los municipios y las prefecturas de todo el país. La versión en PDF se puede descargar de forma gratuita desde la página web de la Fundación Sasakawa para la Paz.

Texto: Matsumoto Sōichi, comité editorial de nippon.com.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el Manual para la convivencia con los residentes extranjeros, distribuido a los ayuntamientos de todo el país, entre otros organismos.)