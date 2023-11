Un periódico comestible de ‘soba’ para vender los encantos de Nagano

Japón en fotos

El 18 de octubre, el Shinano Mainichi Shimbun conmemoró el 150.º aniversario de su fundación lanzando Soba Shimbun, un periódico hecho con fideos deshidratados de soba (alforfón) de Shinshū de producción local, impreso con tinta comestible, que describe los atractivos de la prefectura de Nagano. Un ejemplar (180 g por bolsa), en un envoltorio que imita la portada del periódico, cuesta 2.000 yenes.

Por desgracia no contiene ninguna primicia, pero los 15 fideos deshidratados de cada unidad van acompañados de mensajes como: “El montañismo escolar se realiza a 3.000 metros de altura. Ya no tengo miedo a las montañas de la vida”, “En la ciudad, la gente compite por la altura de sus torres de pisos, pero yo tengo una casa a tanta altura que no tengo nada que envidiarles”, y otras alabanzas por el estilo ensalzando las virtudes de la prefectura de Nagano. Por supuesto, después de leer los mensajes, los fideos se pueden comer como soba normal. Han sido supervisados por la Cooperativa de Soba de Shinshū y son fideos aromáticos y firmes. El texto desaparece al hervirlos. Se venden en la sede del periódico, en la ciudad de Nagano, y en la tienda satélite de la prefectura de Nagano en Ginza, Tokio.



Los 15 fideos deshidratados que presentan los encantos de Nagano.

(Imagen del encabezado: Departamento Editorial de nippon.com)