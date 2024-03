El Parque Ghibli abre por completo con la inauguración del “Valle de las Brujas”

Japón en fotos

El Parque Ghibli inauguró el pasado 16 de marzo su quinta y última zona, el Valle de las Brujas.

Situado en el Parque Conmemorativo de la Exposición de Aichi, en Nagoya, el Parque Ghibli se compone de cinco zonas que han ido abriendo progresivamente desde noviembre de 2022: Seishun no Oka (La Colina de la Juventud), Ghibli no Daisōko (El Gran Almacen de Ghibli), Dondoko Mori (El Bosque Dondoko), Mononoke no Sato (La Tierra de Mononoke) y la última zona inaugurada el pasado 16 de marzo, Majo no Tani (Valle de las Brujas). Esta última es, de hecho, la más amplia de todas.



La habitación de Kiki (Nicky) en la reproducción de la residencia de Okino de Majo no Takkyūbin (Nicky, la aprendiz de bruja). © Studio Ghibli



La panadería Gūchokipanya vende pan y dulces, algunos directamente inspirados en especialidades regionales de la prefectura de Aichi. © Studio Ghibli



El castillo ambulante puede moverse un poco y expulsa vapor. © Studio Ghibli



El Valle de las Brujas cuenta también con un carrusel y otras atracciones para los más pequeños. © Studio Ghibli

El parque Ghibli ocupa una superficie de 7,1 hectáreas. El responsable de la planificación de las zonas de este parque es Miyazaki Gorō, hijo de Miyazaki Hayao y también director de cine de Studio Ghibli.

Entre los tres tipos de entrada disponibles, el pase premium Ōsanpo-day permite el acceso a las cinco zonas. De lunes a viernes, la entrada cuesta 7.300 yenes para los adultos y 3.650 yenes para los niños de entre 4 y 12 años. Durante el fin de semana el precio es respectivamente de 7.800 yenes y 3.900 yenes.

El gobierno de la prefectura espera recibir alrededor de 1,8 millones de visitantes al año.

(Todas las fotografías son cortesía de © Studio Ghibli)