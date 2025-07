El icónico hotel de Godzilla de Shinjuku celebra su décimo aniversario con una nueva ‘suite’

Japón en fotos

Noticias

El Hotel Gracery Shinjuku es ya conocido por su decoración de Godzilla, entre la que destaca una enorme cabeza del rey de los monstruos que se asoma a Kabukichō. Con motivo de su décimo aniversario, una nueva suite permite a los huéspedes recrear una batalla entre Godzilla y King Ghidorah, uno de sus enemigos clásicos.

La cabeza de Godzilla, un punto de referencia icónico situado a 50 metros sobre el vibrante barrio de Kabukichō, en Shinjuku, sigue atrayendo miradas diez años después de su debut. El rey de los monstruos, que surge desde la terraza del octavo piso del edificio Shinjuku Tōhō, ruge a los transeúntes y da la bienvenida a los huéspedes del Hotel Gracery Shinjuku. El hotel, que ocupa del octavo al trigésimo piso del edificio, cuenta con 970 habitaciones y recibe a viajeros de todo el mundo: alrededor del 90 % de sus huéspedes son turistas extranjeros.



El Hotel Gracery Shinjuku y su enorme cabeza de Godzilla. Los huéspedes pueden verla de cerca desde la recepción, en el octavo piso. (© Nippon.com; Por cortesía de TM & © Toho Co., Ltd.)



La recepción del hotel cuenta con una colección de carteles de las películas de Godzilla y un traje que fue utilizado en un rodaje. (© Nippon.com; Por cortesía de TM & © Toho Co., Ltd.)

Los huéspedes se sumergen en el mundo de Godzilla desde el momento en el que ponen un pie en el hotel. En los vestíbulos se pueden ver dioramas y carteles antiguos de las películas, lo que prepara a los visitantes para una estancia de cine. La famosa habitación de Godzilla está en la última planta, una suite repleta de decoración temática del rey de los monstruos, servicios y toques exclusivos que transportan a los huéspedes al corazón de la franquicia. Como único hotel temático de Godzilla del mundo, este es un destino muy demandado entre los entusiastas del cine de efectos especiales y las familias que adoran los kaijū.

El 1 de julio, con motivo de las celebraciones de su décimo aniversario, el hotel ha introducido una nueva experiencia: la habitación de Godzilla contra King Ghidorah. Inspirada en las clásicas películas de tokusatsu, esta habitación permite a los huéspedes tomar el control de la acción. Gracias a los controles de iluminación y sonido incorporados, los visitantes pueden recrear una escena de batalla entre estos dos kaijū legendarios. Es un montaje de ensueño para los aficionados que quieran convertirse en directores y filmar su propio enfrentamiento épico entre estos monstruos a escala 1:50.



Los vestíbulos de los ascensores y los pasillos en el piso superior están completamente decorados con temática de Godzilla. (© Nippon.com; Por cortesía de TM & © Toho Co., Ltd.)



En la nueva habitación de Godzilla contra King Ghidorah, se pueden activar efectos especiales como luces o rugidos con un botón. (© Nippon.com; Por cortesía de TM & © Toho Co., Ltd.)



La habitación de Godzilla original sigue siendo la favorita entre los fans. Incluso el baño está totalmente decorado. (© Nippon.com; Por cortesía de TM & © Toho Co., Ltd.)



En la recepción se pueden encontrar productos de edición limitada de Godzilla. (© Nippon.com; Por cortesía de TM & © Toho Co., Ltd.)



No hay que perderse el menú del café temático en el lounge del hotel. (© Nippon.com; Por cortesía de TM & © Toho Co., Ltd.)

Para reservas y otros detalles, se recomienda visitar el sitio web oficial del Hotel Gracery Shinjuku (en inglés).

(Fotografía del encabezado: la nueva habitación de Godzilla contra King Ghidorah durante la presentación ante los medios de comunicación. © Nippon.com; Por cortesía de TM & © Toho Co., Ltd.)