Lo mejor de la escultura budista japonesa llega a Tokio en la exposición “Unkei: espacio de oración”

Siete estatuas budistas del periodo Kamakura, Tesoros Nacionales, en un solo lugar

Una exposición especial que recrea el Salón de los Tesoros Nacionales en el Museo Nacional de Tokio se celebra en Ueno bajo el título “Unkei: espacio de oración - el pabellón Hokuen de Kōfuku-ji”. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de noviembre.

Fundado al tiempo del traslado de la capital del país a Heijōkyō (la antigua Nara) en 710, el templo Kōfuku-ji de Nara es un tesoro de bienes culturales que trasciende las épocas. Entre sus tesoros, el pabellón Hokuen, reconstruido a principios del periodo Kamakura, alberga una colección de estatuas budistas creadas en el taller dirigido por el incomparable escultor Unkei (1150-1224).

Unkei alcanzó la cima del arte budista con sus esculturas de madera, rebosantes de realismo y fuerza, y todas las obras que se conservan de él están catalogadas como Tesoros Nacionales o Bienes Culturales Importantes. Esta exposición se centra en su obra maestra tardía, el Miroku Nyorai sentado, y presenta siete Tesoros Nacionales aclamados como “la culminación histórica de la escultura japonesa”.



La imagen principal del pabellón Hokuen: una estatua sedente de Maitreya Tathāgata. Las figuras que la flanquean son la estatua de pie del Bodhisattva Asaṅga (derecha) y la estatua de pie del Bodhisattva Vasubandhu (izquierda).



La reverencia en las estatuas budistas del periodo Nara es palpable en las flexibles yemas de los dedos que forman el mudra.



Incluso vistas desde atrás, las túnicas, con detalles como sus hermosas ondulaciones, muestran una confección exquisita.



Siete estatuas de Unkei, originalmente consagradas en el pabellón Hokuen durante el periodo Kamakura, se encuentran ahora reunidas en Ueno, Tokio, recreando la disposición original.

La imagen principal de Maitreya en el pabellón Hokuen, expuesta al público fuera de su templo sede por primera vez en cerca de 60 años, irradia una presencia serena pero abrumadora. Las estatuas de pie que la flanquean, que representan a los bodhisattvas Asanga y Vasubandhu, están inspiradas en los hermanos filósofos indios de antaño. Sus ojos, tallados en cristal, y los pliegues de sus túnicas están representados con extremo realismo.

Las estatuas de pie de los Cuatro Reyes Celestiales que custodian las cuatro direcciones son absolutamente fascinantes, con sus músculos tensos y sus dinámicas poses. Al hallarse dentro de este espacio de oración, perfectamente recreado después de 800 años, se puede sentir la esencia misma del arte de Unkei.



La técnica de los ojos de cristal incrustados, por la que destacó Unkei, brilla en las estatuas de Asanga y Vasubandhu.



Las cuatro estatuas erguidas de los Reyes Celestiales que actualmente se encuentran en el pabellón Chūkon son todas Tesoros Nacionales. De izquierda a derecha: Dharmapāla, Virupāka, Virūḍhaka y Mahāmaṇḍala.



La expresión del rostro de Virūḍhaka transmite su férrea determinación de impedir que los espíritus malignos se acerquen a la imagen principal.



Fotografía del pabellón Hokuen en la entrada del salón de exposiciones (derecha).

Exposición especial “Unkei: espacio de oración – el pabellón Hokuen de Kōfuku-ji”

Periodo de exposición: del 9 de septiembre al 30 de noviembre de 2025

del 9 de septiembre al 30 de noviembre de 2025 Lugar: Museo Nacional de Tokio, sala especial 5 del pabellón principal (Tōkyō-to, Taitō-ku, Ueno Kōen 13-9)

Museo Nacional de Tokio, sala especial 5 del pabellón principal (Tōkyō-to, Taitō-ku, Ueno Kōen 13-9) Horario: de 9:30 a 17:00 (última entrada 30 minutos antes del cierre) * Abierto hasta las 20:00 los viernes y sábados, y los días 14 de septiembre, 12 de octubre, 2 de noviembre y 23 de noviembre.

de 9:30 a 17:00 (última entrada 30 minutos antes del cierre) * Abierto hasta las 20:00 los viernes y sábados, y los días 14 de septiembre, 12 de octubre, 2 de noviembre y 23 de noviembre. Días festivos: 29 de septiembre, 6, 14, 20 y 27 de octubre, 4, 10, 17 y 25 de noviembre

29 de septiembre, 6, 14, 20 y 27 de octubre, 4, 10, 17 y 25 de noviembre Precio de entrada: Adultos, 1.700 yenes; universitarios, 900 yenes; estudiantes de instituto, 600 yenes *entrada gratuita para estudiantes de secundaria y niños más jóvenes

Adultos, 1.700 yenes; universitarios, 900 yenes; estudiantes de instituto, 600 yenes *entrada gratuita para estudiantes de secundaria y niños más jóvenes Página web oficial (en japonés): https://tsumugu.yomiuri.co.jp/unkei2025/

Texto y fotografías: comité editorial de nippon.com.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: la imagen principal del Buda Maitreya sentado en el pabellón Hokuen del templo Kōfuku-ji, flanqueado por las figuras de Asanga y Vasubandhu.)