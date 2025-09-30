El ‘otaku’ más rápido del mundo: fanáticos del ‘anime’ en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio

Japón en fotos

Noticias

Las populares poses de manga y anime que los atletas realizaron antes de las carreras y después de conseguir la victoria hicieron enloquecer al público en el Campeonato Mundial de Atletismo. Aunque Japón solo consiguió dos medallas de bronce, Luffy y Son Gokū realizaron actuaciones dignas de oro.

Antes de la final masculina de 200 metros del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, Noah Lyles (EE. UU.) levantó con fuerza ambas manos hacia el cielo. Lyles, un gran fanático del anime apodado “el otaku más rápido del mundo”, adoptó la pose genki dama de Son Gokū, del popular manga Bola de Dragón (Dragon Ball) para reunir fuerzas. Canalizó el apoyo del público y logró brillantemente la hazaña de una cuarta victoria consecutiva, igualando el récord de Usain Bolt.



Noah Lyles haciendo la genki dama antes de la final de los 200 metros. (Kyōdō Images)

Su característica celebración tras la victoria, imitando la pose de la técnica letal kamehameha de la misma serie de animación, se ha convertido en algo habitual.

Además, las redes sociales se revolucionaron cuando se vio una marca en forma de X en la muñeca de Lyles mientras celebraba la victoria en los 400 metros relevos masculinos el último día. Esto imitaba el uso de la X en el popular manga One Piece, un símbolo de camaradería. “One Piece es un lenguaje universal” y “Ahora me gusta aún más Lyles” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer al respecto.



Las redes sociales también fueron testigo de algunos comentarios perspicaces: “Técnicamente la marca está en su mano izquierda, pero bueno...” (Oliver Weiken/dpa vía Reuters Connect).

La tendencia de posar en la presentación se extendió a los atletas japoneses. Nakajima Hitomi, que compitió en los 100 metros vallas, imitó la pose de Akaza de la película de éxito mundial Kimetsu no yaiba.



Nakajima Hitomi hace la pose de Akaza durante la presentación de los atletas en la semifinal femenina de 100 metros vallas. (Kyōdō Images)

Antes de la final masculina de relevos de 400 metros, los cuatro atletas japoneses hicieron diferentes poses de Luffy, para gran alegría de Lyles.



Koike Yūki, el primer corredor de Japón en la final de 4 x 100 metros, hace la pose Gear 2 de Luffy. (Kyōdō Images)



Lyles tiene su propio momento Gear 2 antes de la semifinal masculina de 200 metros. (Kyōdō Images)

(Imagen del encabezado: Noah Lyles celebra su cuarta medalla de oro consecutiva en el Campeonato Mundial de Atletismo en la prueba masculina de 200 metros con una pose haciendo el kamehameha. Matrix Images / Nic Bothma vía Reuters Connect)