Campeones de recogida de basura: el equipo japonés gana la Copa Mundial de SpoGomi 2025

Limpiar la Tierra a través del deporte

Con el lema “Recoger basura es un deporte”, la Copa Mundial SpoGomi 2025, evento organizado por la Fundación Nippon, se celebró el 29 de octubre en el distrito de Shibuya, Tokio. En esta edición participaron equipos de 33 países de los seis continentes, superando los 21 del torneo inaugural de 2023. Los 99 participantes recorrieron el cruce de Shibuya y Ōmotesandō, compitiendo en equipos de tres por el mayor peso y puntuación según el tipo de residuo recogido.

El equipo japonés “Smile Story”, formado por dos mujeres y un hombre, se alzó con la victoria tras quedar segundo en la edición anterior. Habituales en las limpiezas costeras de su natal Niigata, habían dominado también la fase nacional por segunda vez consecutiva, donde participaron 47 equipos. Al recibir el trofeo mundial declararon, alabando a sus competidores:

“Los demás no son rivales, sino compañeros. Si aumenta la comunidad de aquellos que recogen basura, el planeta irá quedando un poco más limpio”.

En total participaron 8.502 personas en las fases clasificatorias nacionales y extranjeras, donde recogieron 22,5 toneladas de residuos.

La filosofía de SpoGomi es ofrecer “el deporte más amable con la Tierra”, abierto a todas las edades, géneros, capacidades físicas y orígenes. Cerca del 80 % de los desechos marinos proviene de áreas urbanas, por lo que el objetivo del torneo es conectar a las comunidades mediante la acción. El director de la Federación SpoGomi, Mamizuka Ken’ichi, afirmó:

“Todos compartimos el mismo mar y el mismo futuro. Si cada uno lleva esta experiencia a su país, la recogida de basura se convertirá en un movimiento global”.

La federación de SpoGomi ya prepara la tercera edición, prevista para dentro de dos años, con la meta de aumentar tanto el número de países como de participantes.



La competición entre los participantes, de diversas naciones, fue feroz.



En la ceremonia de apertura, los participantes desfilaron, liderados por cosplayers, al son de interpretaciones orquestales de música de anime y videojuegos.



Los campos de batalla fueron zonas muy concurridas, como los alrededores de la estación de Shibuya y Ōmotesandō. Los participantes se abrieron paso entre la multitud para recoger basura.



Recorrieron callejones, escudriñaron los bordes de las carreteras y descubrieron basura escondida en los puntos ciegos de la ciudad. La estrategia resultó crucial en esta competición.



Sonriendo a la cámara incluso en plena batalla.



El equipo japonés se alzó con la victoria con 74,76 kilómetros y 7.210 puntos.



El equipo alemán (izquierda) quedó en segundo lugar y el marroquí en tercero.



El peso total de la basura recogida en 90 minutos alcanzó los 878,98 kg.

Reportaje, texto y fotografías: departamento editorial de nippon.com.

(Traducido al español del original en japonés.)