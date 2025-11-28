40 años de ‘City Hunter’: su mayor exposición de dibujos originales llega a Ueno

Japón en fotos

El Museo Real de Ueno (Ueno-no-Mori) acoge la exposición ~FOREVER, CITY HUNTER!!~, donde se exhiben más de 400 ilustraciones de la famosa obra de Hōjō Tsukasa.

Más de 400 ilustraciones a color y originales dibujados a mano por Hōjō Tsukasa

Ambientada en Shinjuku, uno de los distritos más animados de Tokio, City Hunter cuenta las hazañas de Saeba Ryō, un “sweeper” (solucionador de problemas) extremadamente competente que resuelve numerosos incidentes en el submundo. La serie de manga comenzó su serialización en la revista Shūkan Shōnen Jump (Shūeisha) en 1985 y se hizo tan popular que fue adaptada al anime en televisión dos años después.

En 2025, con motivo del 40.º aniversario de la creación de esta obra, se han lanzado varios productos conmemorativos, mooks y artículos de colaboración. Desde el 22 de noviembre hasta finales de año se celebra la “Gran Exposición de Dibujos Originales de City Hunter ~FOREVER, CITY HUNTER!!~” en el Museo de Arte Ueno-no-Mori (Museo Real de Ueno), dentro del Parque de Ueno, en Tokio. Se exhiben más de 400 piezas, incluyendo ilustraciones a color originales dibujadas por el autor, Hōjō Tsukasa, y páginas originales de escenas famosas que los fans querrán ver. Es por ello una de las exposiciones más grandes de la historia de City Hunter.



El comienzo de la exposición emula el paisaje nocturno de Shinjuku, con las letras “XYZ” que aparecen en el tablón de anuncios.



La exposición continúa con las preciadas páginas originales del primer episodio y las ilustraciones a color de la pared.



Páginas originales con fotocomposición adherida, algo raro en la actualidad.



Un storyboard de antes de dibujar las páginas, irresistible para los fans de Hōjō Tsukasa.

Una exposición interactiva para sumergirnos en el mundo de City Hunter

El método para contactar con City Hunter, que trabajo tanto de guardaespaldas como de detective, y hasta de sicario, es escribir “XYZ” en el tablón de anuncios de la salida este de la estación de Shinjuku. Este código, formado por las tres últimas letras del alfabeto, encierra el sentimiento del cliente de que “ya no hay vuelta atrás” ante una situación que no se puede resolver por métodos convencionales.

A pesar de esta cruda ambientación, la serie también está repleta de humor: su compañera, Makimura Kaori, castiga al lascivo y mujeriego Ryō con un martillo gigante de 100 toneladas, un gag que ha hecho que este personaje sea popular entre niños y adultos.

En la exposición hay lugares para hacer fotos que recrean el tablón de anuncios de la estación de Shinjuku y la Cafetería Cat’s Eye, cuyo encargado es Ijūin Hayato (conocido en la serie como Falcon o Umibōzu), el pícaro amigo de Ryō, lo que permite a los visitantes sumergirse en el universo de la obra.



El gigantesco tablón de anuncios “XYZ” que apareció en la pared del museo.



El “Martillo de 100 toneladas” usado por Kaori, colocado en la entrada, es el primer lugar para hacer fotos.



Una exposición colorida y tridimensional.



En la Cafetería Cat’s Eye, el visitante puede tomarse una foto junto a Ryō y Umibōzu.



También aparecen en fila las hermosas clientas que vuelven loco a Ryō.

Saeba Ryō: amado también en el extranjero

La popularidad de City Hunter no se limita a Japón; Jackie Chan produjo una película de acción real protagonizada por él mismo en Hong Kong en 1993. En Europa, la serie de anime se emitió en los años 90, ganando numerosos fans, especialmente en Francia, bajo el título de Nicky Larson (el nuevo nombre de Saeba Ryō). Su popularidad no parece haber disminuido, como demuestra el éxito de la película de acción real con reparto francés que se estrenó en 2019. Más recientemente, una película japonesa protagonizada por Suzuki Ryōhei se lanzó globalmente en Netflix en 2024, generando gran expectación.

Aunque la historia principal del manga City Hunter concluyó en unos seis años y medio, por lo que no podría considerarse una obra de larga duración, el encanto de Ryō y Kaori, quienes continuamente rescatan a clientes en situaciones de “no hay vuelta atrás”, no se ha desvanecido en absoluto en 40 años. La exposición ofrece numerosos productos originales que solo se pueden comprar allí, por lo que se espera que acudan entusiastas fanáticos tanto de Japón como del extranjero.



(Arriba) Borrador del póster de la portada de un especial de anime. (Debajo, a la izquierda) Ilustración para el póster de City Hunter: Shinjuku Private Eyes. (Debajo, a la derecha) Dibujo original para el póster de la película de Netflix.



Un punto para hacer fotos que recrea el campo de tiro que está en el sótano del apartamento de Ryō.



El popular episodio Cenicienta urbana (Tokai no Cinderella), donde Kaori se disfraza y tiene una cita con Ryō, se muestra a través de tapices que expresan sus corazones vacilantes.



El rincón del Duelo en el cementerio con Umibōzu es impresionante.



El emotivo capítulo final, donde se prometen amor eterno, también se exhibe con las páginas originales.



(Arriba, a la izquierda) Copias de dibujos originales de tres páginas, por 4.620 yenes. (Arriba, a la derecha) “Globo de nieve del beso a través del cristal”. (Garasu-goshi no KISS Snow Dome) disponible solo en el lugar por 7.700 yenes. (Debajo) No olvide conseguir el catálogo ilustrado de la exposición.

Gran Exposición de Dibujos Originales de City Hunter ~FOREVER, CITY HUNTER!!~

Lugar : Museo de Arte Ueno-no-Mori (Ueno Kōen 1-2, distrito de Taitō, Tokio)

: Museo de Arte Ueno-no-Mori (Ueno Kōen 1-2, distrito de Taitō, Tokio) Período de exposición : Del sábado, 22 de noviembre, al domingo, 28 de diciembre de 2025

: Del sábado, 22 de noviembre, al domingo, 28 de diciembre de 2025 Horario de apertura : De 10:00 a 17:00 (última admisión 30 minutos antes del cierre)

: De 10:00 a 17:00 (última admisión 30 minutos antes del cierre) Precio de la entrada: General 2.900 yenes, Estudiantes de primaria y secundaria 1.100 yenes.

Entrevista, texto y fotos: redacción de nippon.com.

Imagen del encabezado: panel de la Gran Exposición de Dibujos Originales de City Hunter y el Museo de Arte de Ueno no Mori con un gigantesco tablón de anuncios en la pared.

(Traducido al español del original en japonés.)