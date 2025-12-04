La tienda One Piece Base Shop de Shinjuku: los Piratas de Sombrero de Paja y sus tesoros
NoticiasManga Anime
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
La tienda oficial insignia de One Piece cuenta con muchos artículos exclusivos
El manga One Piece, con más de 510 millones de volúmenes individuales impresos a nivel mundial, cuyo anime se transmite y distribuye en más de 60 países y regiones, tiene una gran base de seguidores tanto en Japón como en el extranjero. Su tienda oficial insignia, la One Piece Base Shop, donde se pueden encontrar productos originales de los personajes y se centra en los Piratas de Sombrero de Paja liderados por el protagonista, Luffy, abre el 5 de diciembre en el edificio principal de Shinjuku Marui, en Tokio.
El espacio, de 1.185 metros cuadrados, está inspirado en la Grand Line, el recorrido por el que viaja Luffy con su tripulación para convertirse en el Rey de los Piratas. Está repleto de unos 800 artículos, la gran mayoría de los cuales son exclusivos de la tienda. También se ofrecen numerosas experiencias emocionantes: crear tu propia camiseta sobre tu personaje favorito o divertirte con máquinas de garra que simulan la extracción de tesoros desde las profundidades del mar. Además de las compras, se pueden admirar exposiciones, con figuras de diorama que recrean escenas famosas, materiales de referencia de producción y demás, e incluso ver una animación original en pantalla gigante.
Durante un tiempo tras la apertura, para evitar aglomeraciones será necesario solicitar la entrada previamente mediante una aplicación exclusiva. Según la disponibilidad, también será posible reservar con poca antelación. El visitante podrá adentrarse en la tienda sintiéndose un miembro más de los Piratas de Sombrero de Paja y conseguir tesoros que solo se pueden obtener en ella.
ONE PIECE BASE SHOP
- Dirección: Tōkyō-to, Shinjuku-ku, Shinjuku 3-30-13, Shinjuku Marui Honten 4F (5.ª planta del edificio principal de Shinjuku Marui).
- Horario de apertura: 11:00 a.m. a 8:00 p.m. (inicialmente se requiere una reserva previa por sorteo a través de la aplicación ONE PIECE BASE App).
- Página web oficial: https://baseshop.onepiece-base.com/
© Oda Eiichirō / Shūeisha • Fuji Television • Tōei Animation
Reportaje, texto y fotografía: redacción de nippon.com.
(Imagen del encabezado: Luffy, a tamaño real, sentado en el centro de la sala.)