The Moveum Yokohama, el centro artístico de Toyota que trasciende el tiempo y el espacio
NoticiasTurismo Arte
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Una experiencia que conmovedora que despierta el deseo de viajar por el mundo
El 20 de diciembre abrió sus puertas en el muelle de Yamashita, Yokohama, el museo inmersivo The Moveum Yokohama, instalado en un antiguo almacén portuario de 60 años de antigüedad. La exposición podrá visitarse hasta el 31 de marzo de 2026.
La exposición principal, “La edad de oro de la belleza”, presenta obras maestras de los principales pintores austriacos Gustav Klimt y Egon Schiele en una experiencia inmersiva de mapping de poco menos de una hora de duración, que envuelve todo el recinto de más de 1.800 metros cuadrados. Mientras las deslumbrantes imágenes fusionan las obras maestras con diseños de art nouveau, resuenan las sinfonías de Wagner y Mahler; el conjunto permite a los visitantes experimentar el mundo artístico de la Viena de finales del siglo XIX.
Paralelamente, en una sala separada, la proyección “Listen.” condensa en 15 minutos músicas tradicionales de todo el mundo, recopiladas durante una década, en 26 países, por un equipo dirigido por la actriz Yamaguchi Tomoko. Con imágenes en las cuatro paredes, acompañadas de sonido envolvente, los visitantes pueden disfrutar de actuaciones y escenas de canto poco comunes: ritmos interpretados por un pueblo nómada, canciones tradicionales que celebran festivales nórdicos e instrumentos indígenas transmitidos de generación en generación en Sudamérica.
La exposición forma parte de las actividades de mecenazgo cultural del Grupo Toyota, empresa líder mundial en automoción. Con motivo de la inauguración, el presidente del directorio de Toyota Motor Corporation, Toyoda Akio, señaló: “El puerto de Yokohama fue el punto de partida de Toyoda Sakichi (fundador de Toyota) en su viaje de estudios a Europa y Estados Unidos, y también el lugar desde donde se exportó por primera vez el modelo Crown a Estados Unidos. Entrar aquí en contacto con culturas del mundo debería despertar en nosotros las ganas de recorrer el planeta”. Con estas palabras expresó el objetivo y lema de la exposición, “Move”: emocionar al visitante.
The Moveum Yokohama by Toyota Group
- Ubicación: 279-9 Yamashita-chō, distrito de Naka, ciudad de Yokohama (Almacén n.º 4 del muelle de Yamashita).
- Duración: del 20 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026.
- Horario: de 10:30 a 19:30 (hasta las 20:30 los viernes, sábados y vísperas de festivos).
- Abierto todos los días.
- Precio de la entrada: adultos, 3.800 yenes; estudiantes de instituto, 2.700 yenes; alumnos de primaria y secundaria, 1.900 yenes; niños en edad preescolar, gratis. *Se aplican descuentos para las entradas compradas por internet.
- Acceso: a 25 minutos a pie desde la estación Motomachi-Chūkagai de la línea Minatomirai. *Disponible un servicio de autobús lanzadera desde la parada del muelle de Yamashita.
- Página web oficial: https://global.toyota/info/themoveum/
Reportaje, texto y fotografías: departamento editorial de nippon.com.
(Artículo traducido al español del original en japonés.)