The Moveum Yokohama, el centro artístico de Toyota que trasciende el tiempo y el espacio

Japón en fotos

Noticias

El museo inmersivo de Toyota abrió sus puertas el 20 de diciembre en un antiguo almacén portuario. Su exposición podrá visitarse hasta el 31 de marzo.

Una experiencia que conmovedora que despierta el deseo de viajar por el mundo

El 20 de diciembre abrió sus puertas en el muelle de Yamashita, Yokohama, el museo inmersivo The Moveum Yokohama, instalado en un antiguo almacén portuario de 60 años de antigüedad. La exposición podrá visitarse hasta el 31 de marzo de 2026.



El visitante puede sumergirse en el arte de finales del XIX a través de un video mapping realizado con 75 proyectores y una sinfonía de sonido procedente de 27 altavoces.

La exposición principal, “La edad de oro de la belleza”, presenta obras maestras de los principales pintores austriacos Gustav Klimt y Egon Schiele en una experiencia inmersiva de mapping de poco menos de una hora de duración, que envuelve todo el recinto de más de 1.800 metros cuadrados. Mientras las deslumbrantes imágenes fusionan las obras maestras con diseños de art nouveau, resuenan las sinfonías de Wagner y Mahler; el conjunto permite a los visitantes experimentar el mundo artístico de la Viena de finales del siglo XIX.

Paralelamente, en una sala separada, la proyección “Listen.” condensa en 15 minutos músicas tradicionales de todo el mundo, recopiladas durante una década, en 26 países, por un equipo dirigido por la actriz Yamaguchi Tomoko. Con imágenes en las cuatro paredes, acompañadas de sonido envolvente, los visitantes pueden disfrutar de actuaciones y escenas de canto poco comunes: ritmos interpretados por un pueblo nómada, canciones tradicionales que celebran festivales nórdicos e instrumentos indígenas transmitidos de generación en generación en Sudamérica.

La exposición forma parte de las actividades de mecenazgo cultural del Grupo Toyota, empresa líder mundial en automoción. Con motivo de la inauguración, el presidente del directorio de Toyota Motor Corporation, Toyoda Akio, señaló: “El puerto de Yokohama fue el punto de partida de Toyoda Sakichi (fundador de Toyota) en su viaje de estudios a Europa y Estados Unidos, y también el lugar desde donde se exportó por primera vez el modelo Crown a Estados Unidos. Entrar aquí en contacto con culturas del mundo debería despertar en nosotros las ganas de recorrer el planeta”. Con estas palabras expresó el objetivo y lema de la exposición, “Move”: emocionar al visitante.



Unas 170 obras maestras de Klimt se proyectan con gran nivel de detalle, permitiendo disfrutar durante 40 minutos de su sensualidad y riqueza decorativa.



Las obras de Schiele, que suman alrededor de 110 piezas, se presentan en una película de 12 minutos. Las inquietudes y esperanzas que impregnaban la Viena de finales del siglo XIX se expresan con ricos colores.



Una sala revestida de espejos crea la ilusión de una sucesión infinita de obras maestras.



Pese a que el espacio de “Listen.” es reducido, funciona como un auténtico “cofre del tesoro” de los sonidos del mundo.



Con proyección en las cuatro paredes y en el suelo, el visitante puede disfrutar de un pequeño viaje para explorar canciones populares e instrumentos étnicos.



En la recepción inaugural previa a la apertura participaron, entre otros, el presidente del directorio Toyoda (extremo izquierdo) y la productora de “Listen.”, Yamaguchi (segunda por la izquierda).



La tienda ofrece productos exclusivos de Moveum dedicados a Klimt y Schiele, además de artículos con diseños inspirados en modelos emblemáticos de Toyota.



La exposición se integra en el proyecto de remodelación del muelle de Yamashita y utiliza como sede una estructura portuaria de la era Shōwa (1926-1989). Para facilitar el acceso, un servicio de transporte con el vehículo autónomo Toyota e-Palette opera en el amplio recinto portuario.

The Moveum Yokohama by Toyota Group

Ubicación: 279-9 Yamashita-chō, distrito de Naka, ciudad de Yokohama (Almacén n.º 4 del muelle de Yamashita).

279-9 Yamashita-chō, distrito de Naka, ciudad de Yokohama (Almacén n.º 4 del muelle de Yamashita). Duración: del 20 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026.

del 20 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026. Horario: de 10:30 a 19:30 (hasta las 20:30 los viernes, sábados y vísperas de festivos).

de 10:30 a 19:30 (hasta las 20:30 los viernes, sábados y vísperas de festivos). Abierto todos los días.

Precio de la entrada: adultos, 3.800 yenes; estudiantes de instituto, 2.700 yenes; alumnos de primaria y secundaria, 1.900 yenes; niños en edad preescolar, gratis. *Se aplican descuentos para las entradas compradas por internet.

adultos, 3.800 yenes; estudiantes de instituto, 2.700 yenes; alumnos de primaria y secundaria, 1.900 yenes; niños en edad preescolar, gratis. *Se aplican descuentos para las entradas compradas por internet. Acceso: a 25 minutos a pie desde la estación Motomachi-Chūkagai de la línea Minatomirai. *Disponible un servicio de autobús lanzadera desde la parada del muelle de Yamashita.

a 25 minutos a pie desde la estación Motomachi-Chūkagai de la línea Minatomirai. *Disponible un servicio de autobús lanzadera desde la parada del muelle de Yamashita. Página web oficial: https://global.toyota/info/themoveum/

Reportaje, texto y fotografías: departamento editorial de nippon.com.

(Artículo traducido al español del original en japonés.)