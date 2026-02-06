Una exposición de ‘Ghost in the Shell’ en Tokio: 30 años de una obra legendaria de animación

Japón en fotos

La exposición Kōkaku kidōtai: Ghost and the Shell abrió sus puertas el 30 de enero en la Tokyo Node Gallery de Toranomon Hills, en Tokio, y podrá visitarse hasta el 5 de abril.

Una obra maestra del ciberpunk, nuevo referente en el mundo del anime

Basada en el manga de ciencia ficción de Shirow Masamune publicado por primera vez en 1989, Kōkaku kidōtai (Ghost in the Shell) sigue ampliando su base de seguidores a través de diversas adaptaciones visuales. La primera obra de animación, la película Ghost in the Shell / Kōkaku kidōtai (1995), dirigida por Oshii Mamoru, obtuvo un gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional por su belleza visual y sus temas profundamente filosóficos. Influyó en gran medida en varias películas de Hollywood, incluida la superproducción de ciencia ficción Matrix (1999), y fue adaptada a la película de imagen real Ghost in the Shell (2017).

La exposición “Kōkaku kidōtai: Ghost and the Shell”, que recorre todas las obras de anime, desde la película original de Oshii hasta la serie de televisión que se estrenará en julio de 2026, se inauguró el 30 de enero en Toranomon Hills, dentro de la Tokyo Node Gallery, en Tokio, y permanecerá abierta hasta el 5 de abril. En ella se exhiben más de 1.600 materiales de producción, entre los que se incluyen ilustraciones originales, junto con imágenes de entrevistas con los sucesivos directores y homenajes de diversos artistas contemporáneos.



En la exposición se muestran obras de arte originales, ilustraciones en celulosa (cels), guiones gráficos, materiales de ambientación, fondos artísticos y otros recursos; algunos de ellos se exponen por primera vez.



Entrevista con cuatro creadores, entre ellos el director Oshii Mamoru, que trabajó en las adaptaciones cinematográficas de animación de 1995 y 2004 (Innocence).

Esta serie narra las batallas de una unidad de fuerzas especiales del Gobierno en un futuro próximo, en el que la tecnología cíborg ha avanzado de forma espectacular y el cerebro de las personas puede conectarse directamente a las redes de información. A través de la protagonista, Kusanagi Motoko, cíborg de cuerpo entero, y de una serie de inteligencias artificiales que parecen poseer verdadera personalidad, se plantea al espectador la cuestión de si es el espíritu (o alma) o el cuerpo (su envoltura exterior) lo que define a un ser humano. Para expresar esta visión del mundo, se utilizan tecnologías de vanguardia, como la IA y la RE (realidad extendida, una fusión de la realidad y el espacio virtual). A través de gafas de realidad aumentada (RA) y diversas instalaciones, los visitantes pueden disfrutar de experiencias simuladas en las que sumergen en el ciberespacio o nadan a través de océanos de información.

Durante el periodo de exposición se celebran charlas con creadores y artistas, así como actuaciones musicales en directo. Tras la clausura también está prevista una exposición itinerante en el extranjero. Los visitantes pueden sumergirse en el mundo de las obras de Shirow, y experimentar un futuro en el que los límites entre la humanidad y la tecnología se difuminan.



Envuelto en imágenes proyectadas, el visitante puede buscar por toda la serie de Ghost in the Shell con la sensación de haberse sumergido en el ciberespacio, y sentir de verdad el peso de la famosa frase de Kusanagi Motoko en la escena final de la obra original, hace ya 37 años: “La red es vasta e infinita”.



Maquetas a tamaño real de los populares Fuchikoma (en primer plano) y Tachikoma, tanques equipados con IA.



Con el Cyber Vision (servicio de pago), al ponerse las gafas de RA aparece un Tachikoma que narra la exposición. El dispositivo está fabricado por XREAL y el contenido ha sido producido por KDDI.



Una sección para explorar libremente los escritorios de los creadores del anime.



Una experiencia de pago en la que el visitante puede buscar y sacar sobres con reproducciones de obras de arte originales y llevárselas a casa.



Experiencia inspirada en tecnologías futuristas representadas en el anime, como camisetas especiales que evaden las cámaras de vigilancia con IA, o rostros pirateados con la apariencia del “Hombre que ríe” de la serie.



Nueva escultura de Sorayama Hajime inspirada en Kusanagi Motoko, Sexy Robot_The Ghost in the Shell type 1 © Hajime Sorayama. (Cortesía de Nanzuka ©Shirow Masamune / Kodansha)



Hay disponibles más de 80 artículos colaborativos con artistas y marcas nacionales e internacionales. La estatua a escala 1/1 de Motoko Kusanagi (arriba) que se presenta en el recinto tiene un precio de 1.320.000 yenes; se trata de una edición limitada de 50 unidades por encargo.

Kōkaku kidōtai Ghost and the Shell

Lugar: Tokio Node Gallery A/B/C (Tokio, Minato-ku, Toranomon 2-6-2 Toranomon Hills Station Tower, piso 45)

Tokio Node Gallery A/B/C (Tokio, Minato-ku, Toranomon 2-6-2 Toranomon Hills Station Tower, piso 45) Abierto del 30 de enero al 5 de abril de 2026.

Horario: lunes y viernes, de 12:00 a 18:00; de martes a jueves, de 12:00 a 21:00; sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 21:00 (se permite la entrada hasta 30 minutos antes del cierre). * Puede haber cambios en el horario de los eventos.

lunes y viernes, de 12:00 a 18:00; de martes a jueves, de 12:00 a 21:00; sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 21:00 (se permite la entrada hasta 30 minutos antes del cierre). * Puede haber cambios en el horario de los eventos. Precio de admisión: normal, 2.700 yenes; estudiantes de secundaria e instituto, 1.900 yenes; estudiantes de primaria, 1.200 yenes. * Para más detalles, consulte la página web oficial de la exposición (en japonés e inglés).

© Shirow Masamune – Kodansha / Comité de producción de la exposición “Kōkaku kidōtai Ghost and the Shell”

Texto y fotografías: redacción de nippon.com.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: ambiente en la exposición de Kōkaku kidōtai.)