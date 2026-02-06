Una exposición de ‘Ghost in the Shell’ en Tokio: 30 años de una obra legendaria de animación
Anime Cultura
Una obra maestra del ciberpunk, nuevo referente en el mundo del anime
Basada en el manga de ciencia ficción de Shirow Masamune publicado por primera vez en 1989, Kōkaku kidōtai (Ghost in the Shell) sigue ampliando su base de seguidores a través de diversas adaptaciones visuales. La primera obra de animación, la película Ghost in the Shell / Kōkaku kidōtai (1995), dirigida por Oshii Mamoru, obtuvo un gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional por su belleza visual y sus temas profundamente filosóficos. Influyó en gran medida en varias películas de Hollywood, incluida la superproducción de ciencia ficción Matrix (1999), y fue adaptada a la película de imagen real Ghost in the Shell (2017).
La exposición “Kōkaku kidōtai: Ghost and the Shell”, que recorre todas las obras de anime, desde la película original de Oshii hasta la serie de televisión que se estrenará en julio de 2026, se inauguró el 30 de enero en Toranomon Hills, dentro de la Tokyo Node Gallery, en Tokio, y permanecerá abierta hasta el 5 de abril. En ella se exhiben más de 1.600 materiales de producción, entre los que se incluyen ilustraciones originales, junto con imágenes de entrevistas con los sucesivos directores y homenajes de diversos artistas contemporáneos.
Esta serie narra las batallas de una unidad de fuerzas especiales del Gobierno en un futuro próximo, en el que la tecnología cíborg ha avanzado de forma espectacular y el cerebro de las personas puede conectarse directamente a las redes de información. A través de la protagonista, Kusanagi Motoko, cíborg de cuerpo entero, y de una serie de inteligencias artificiales que parecen poseer verdadera personalidad, se plantea al espectador la cuestión de si es el espíritu (o alma) o el cuerpo (su envoltura exterior) lo que define a un ser humano. Para expresar esta visión del mundo, se utilizan tecnologías de vanguardia, como la IA y la RE (realidad extendida, una fusión de la realidad y el espacio virtual). A través de gafas de realidad aumentada (RA) y diversas instalaciones, los visitantes pueden disfrutar de experiencias simuladas en las que sumergen en el ciberespacio o nadan a través de océanos de información.
Durante el periodo de exposición se celebran charlas con creadores y artistas, así como actuaciones musicales en directo. Tras la clausura también está prevista una exposición itinerante en el extranjero. Los visitantes pueden sumergirse en el mundo de las obras de Shirow, y experimentar un futuro en el que los límites entre la humanidad y la tecnología se difuminan.
Kōkaku kidōtai Ghost and the Shell
- Lugar: Tokio Node Gallery A/B/C (Tokio, Minato-ku, Toranomon 2-6-2 Toranomon Hills Station Tower, piso 45)
- Abierto del 30 de enero al 5 de abril de 2026.
- Horario: lunes y viernes, de 12:00 a 18:00; de martes a jueves, de 12:00 a 21:00; sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 21:00 (se permite la entrada hasta 30 minutos antes del cierre). * Puede haber cambios en el horario de los eventos.
- Precio de admisión: normal, 2.700 yenes; estudiantes de secundaria e instituto, 1.900 yenes; estudiantes de primaria, 1.200 yenes. * Para más detalles, consulte la página web oficial de la exposición (en japonés e inglés).
© Shirow Masamune – Kodansha / Comité de producción de la exposición “Kōkaku kidōtai Ghost and the Shell”
Texto y fotografías: redacción de nippon.com.
(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: ambiente en la exposición de Kōkaku kidōtai.)