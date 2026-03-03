Una exposición celebra los 30 años de la serie de animación ‘Detective Conan’

Japón en fotos

En 2026 se cumplen treinta años del comienzo de las emisiones de Detective Conan en la televisión japonesa. Con motivo de esta celebración, la capital nipona acoge una exposición sobre este popular anime.

Un recorrido por el proceso de creación del anime

Desde que comenzó su emisión en enero de 1996, el anime de alcance nacional Detective Conan ha cautivado a públicos de todas las edades, desde niños hasta adultos. Para dar a conocer los entresijos de su producción, se celebra del 20 de febrero al 29 de marzo la ‘Exposición del 30.º aniversario de la emisión del anime Detective Conan’ en el Prism Hall de Tokyo Dome City, en el distrito de Bunkyō.

Esta obra de misterio gira en torno al detective Kudō Shin’ichi, un estudiante de instituto que es transformado en un niño de primaria por una organización enigmática y que resolverá numerosos casos bajo el seudónimo de Edogawa Conan. La muestra repasa escenas memorables seleccionadas entre sus más de 1.000 episodios, acompañadas de materiales de producción inéditos. Aoyama Gōshō, autor de la obra original, comentó a los asistentes en la ceremonia de inauguración: “El diseño de los personajes ha cambiado considerablemente desde los inicios hasta la actualidad, por lo que puede ser divertido observar esa transición”.



Ceremonia conmemorativa de inauguración. De izquierda a derecha: la actriz de voz de Conan, Takayama Minami; el autor Aoyama; la cantante Kuraki Mai, quien ha interpretado la mayor cantidad de temas musicales; y Yamaguchi Kappei, la voz de Shin’ichi. (© Aoyama Gōshō / Shōgakukan, Yomiuri TV, TMS 1996.)

La exhibición se divide en cinco secciones que siguen el flujo de la producción de un anime: “Planificación”, “Guion gráfico”, “Dibujo”, “Doblaje” y “Temas musicales”. El contenido es irresistible para los seguidores, quienes pueden dejarse llevar por la nostalgia con la cronología de las canciones o fotografiarse con figuras a tamaño real de sus personajes favoritos. Además, la proyección de un vídeo especial y la venta de productos exclusivos son atractivos únicos de este evento. Tras su inicio en Tokio, la muestra recorrerá durante un año doce sedes en todo Japón, incluyendo Tottori, Osaka y Nagoya.



En el área de introducción, las pantallas de televisión proyectan las secuencias de apertura de estos 30 años. (© Aoyama Gōshō / Shōgakukan, Yomiuri TV, TMS 1996.)



Una hilera de fotografías de escenas famosas y guiones gráficos. También es posible tomarse fotos junto a las figuras de Shin’ichi y la heroína, Mōri Ran. (© Aoyama Gōshō / Shōgakukan, Yomiuri TV, TMS 1996.)



Resulta entretenido comparar los guiones gráficos y los dibujos originales con la animación finalizada. (© Aoyama Gōshō / Shōgakukan, Yomiuri TV, TMS 1996.)



El área de “Planificación” exhibe materiales de diseño. Destacan las maquetas de la residencia de Conan y de la agencia de detectives. (© Aoyama Gōshō / Shōgakukan, Yomiuri TV, TMS 1996.)



Una cronología con todos los temas musicales. Kuraki Mai, quien aportó 28 canciones, ostenta el récord Guinness por ser la artista que más temas ha interpretado para una misma serie de anime (en 2017, al recibir la certificación, eran 21 temas). (© Aoyama Gōshō / Shōgakukan, Yomiuri TV, TMS 1996.)



Una sección donde se pueden distinguir los diferentes matices emocionales en la actuación de voz. El público podrá apreciar de cerca la alta calidad técnica de los actores de doblaje. (© Aoyama Gōshō / Shōgakukan, Yomiuri TV, TMS 1996.)



Los artículos de personajes con el diseño principal de la exposición y los libros de ilustraciones recomendados por Aoyama son compras obligadas para los seguidores. (© Aoyama Gōshō / Shōgakukan, Yomiuri TV, TMS 1996.)

Exposición del 30.º aniversario del anime Detective Conan - Sede de Tokio

Lugar: Tokyo Dome City Prism Hall

Fechas: del 20 de febrero al 29 de marzo de 2026

del 20 de febrero al 29 de marzo de 2026 Horario: de 10:00 a 19:00 (última entrada a las 18:30)

de 10:00 a 19:00 (última entrada a las 18:30) Entrada: Adultos 2.200 yenes (el mismo día), estudiantes (primaria, secundaria y bachillerato) 1.500 yenes

*Para más detalles, consulte el sitio web oficial

Reportaje, texto y fotos: Departamento editorial de nippon.com.

Imagen del encabezado: Con motivo del 30.º aniversario, 30 personajes con atuendos de gala dan la bienvenida a los visitantes. El propio Conan, presente en la inauguración, también posó para la foto del recuerdo. (© Aoyama Gōshō / Shōgakukan, Yomiuri TV, TMS 1996.)