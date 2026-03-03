Una exposición celebra los 30 años de la serie de animación ‘Detective Conan’
Un recorrido por el proceso de creación del anime
Desde que comenzó su emisión en enero de 1996, el anime de alcance nacional Detective Conan ha cautivado a públicos de todas las edades, desde niños hasta adultos. Para dar a conocer los entresijos de su producción, se celebra del 20 de febrero al 29 de marzo la ‘Exposición del 30.º aniversario de la emisión del anime Detective Conan’ en el Prism Hall de Tokyo Dome City, en el distrito de Bunkyō.
Esta obra de misterio gira en torno al detective Kudō Shin’ichi, un estudiante de instituto que es transformado en un niño de primaria por una organización enigmática y que resolverá numerosos casos bajo el seudónimo de Edogawa Conan. La muestra repasa escenas memorables seleccionadas entre sus más de 1.000 episodios, acompañadas de materiales de producción inéditos. Aoyama Gōshō, autor de la obra original, comentó a los asistentes en la ceremonia de inauguración: “El diseño de los personajes ha cambiado considerablemente desde los inicios hasta la actualidad, por lo que puede ser divertido observar esa transición”.
La exhibición se divide en cinco secciones que siguen el flujo de la producción de un anime: “Planificación”, “Guion gráfico”, “Dibujo”, “Doblaje” y “Temas musicales”. El contenido es irresistible para los seguidores, quienes pueden dejarse llevar por la nostalgia con la cronología de las canciones o fotografiarse con figuras a tamaño real de sus personajes favoritos. Además, la proyección de un vídeo especial y la venta de productos exclusivos son atractivos únicos de este evento. Tras su inicio en Tokio, la muestra recorrerá durante un año doce sedes en todo Japón, incluyendo Tottori, Osaka y Nagoya.
Exposición del 30.º aniversario del anime Detective Conan - Sede de Tokio
- Lugar: Tokyo Dome City Prism Hall
- Fechas: del 20 de febrero al 29 de marzo de 2026
- Horario: de 10:00 a 19:00 (última entrada a las 18:30)
- Entrada: Adultos 2.200 yenes (el mismo día), estudiantes (primaria, secundaria y bachillerato) 1.500 yenes
*Para más detalles, consulte el sitio web oficial
Reportaje, texto y fotos: Departamento editorial de nippon.com.
Imagen del encabezado: Con motivo del 30.º aniversario, 30 personajes con atuendos de gala dan la bienvenida a los visitantes. El propio Conan, presente en la inauguración, también posó para la foto del recuerdo. (© Aoyama Gōshō / Shōgakukan, Yomiuri TV, TMS 1996.)