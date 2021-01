Cronología de diciembre de 2020

Cronología de Japón

En diciembre de 2020 Japón vio cómo aumentó significativamente el número de infecciones por la COVID-19, y la cifra total de fallecidos a causa del coronavirus superó los 3.000.

El exministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca Yoshikawa Takamori dimite de su puesto dentro del Partido Liberal Democrático después de ser acusado de haber recibido dinero en efectivo del presidente de una gran empresa productora de huevos de gallina. El 22 de diciembre dimite como diputado alegando problemas de salud. Es interrogado por los fiscales públicos, que el 25 de diciembre registran sus oficinas en Sapporo.

NTT Docomo anuncia que pondrá en marcha un nuevo plan mensual de 20 gigabytes por 2.980 yenes a partir de marzo de 2021. El 22 de diciembre, Softbank anuncia su propio plan de 20 gigabytes por el mismo precio.

El Tribunal del Distrito de Osaka invalida la decisión alcanzada por la Autoridad Reguladora Nuclear por la que se considera que los dos reactores de la central nuclear de Ōi, situada en la prefectura de Fukui y operada por la Compañía Eléctrica de Kansai, cumplen con los niveles de seguridad necesarios para su reactivación. De esta forma se cancela el permiso para su puesta en funcionamiento.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) recupera una cápsula que se separó de la sonda espacial Hayabusa2 y aterrizó exitosamente en el sur de Australia. El 14 de diciembre anuncia que ha encontrado dentro de la cápsula arena negra que podría haber sido obtenida en la superficie del asteroide Ryūgū. El 17 de diciembre, el equipo de la Hayabusa2 recibe el Premio del Primer Ministro.



El jefe de proyecto de la Hayabusa2 Tsuda Yūichi (el segundo desde la derecha) habla durante una rueda de prensa en Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa, el 8 de diciembre. (© Jiji)

El físico nuclear y expresidente de la Universidad de Tokio Arima Akito fallece a la edad de 90 años.

El ministro de Defensa Kishi Nobuo anuncia que diez enfermeras de las Fuerzas de Autodefensa serán enviadas a Asahikawa, en Hokkaidō, donde los servicios médicos se han visto saturados. El 11 de diciembre el ministro anuncia que otras siete enfermeras serán enviadas a la prefectura de Osaka.



Una enfermera de las Fuerzas de Autodefensa (a la izquierda) habla con otros miembros del cuerpo militar en el Hospital Keiyūkai Yoshida en Asahikawa, en Hokkaidō. (Fotografía por cortesía de la Oficina del Estado Mayor, Ministerio de Defensa, © Jiji)

El Gobierno celebra una reunión de ministros del Gabinete para discutir la estrategia contra un estallido altamente virulento de la gripe aviar en el oeste de Japón. El Gobierno confirma que planea desinfectar todas las explotaciones avícolas del país lo antes posible y prepararse para responder con premura a cualquier brote.



Las gallinas de una granja de Kinokawa, en la prefectura de Wakayama, son sacrificadas. (Por cortesía del gobierno municipal de Wakayama. © Jiji)

El primer ministro Suga Yoshihide anuncia la suspensión de la campaña de promoción del turismo Go To Travel en todo el país del 28 de diciembre al 11 de enero de 2021.

El Gobierno presenta el informe final de un panel de deliberación sobre la seguridad social para todas las generaciones. Japón aumentará el porcentaje del gasto de la asistencia sanitaria hasta el 20 % para las personas de 75 años o más que ingresan anualmente al menos dos millones de yenes.

El Gobierno aprueba un tercer presupuesto adicional para el año fiscal 2020 con un gasto por cuenta corriente suplementario de 21,8 billones de yenes. Esta medida busca ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19 e impulsar la recuperación económica tras la pandemia. El gasto total aumenta hasta los 175,5 billones de yenes, alrededor de más del 70 % del presupuesto anual original.

Shiraishi Takahiro es condenado a muerte por la sede de Tachikawa del Tribunal del Distrito de Tokio bajo los cargos de robo, violación y asesinato. El reo asesinó a nueve jóvenes en un apartamento de Zama, en la prefectura de Kanagawa.

Unas intensas nevadas bloquean el tránsito en las carreteras de Niigata y otras prefecturas. El 17 de diciembre hay más de 2.000 vehículos atrapados en la autopista Kan-Etsu.

Los fiscales públicos acusan formalmente a Aoba Shinji por el ataque incendiario que acabó con la vida de 36 personas en el estudio principal de Kyoto Animation en 2019.

Un panel de la UNESCO decide incluir las destrezas, técnicas y sabiduría tradicional para la conservación y transmisión de la arquitectura en madera de Japón en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Pfizer solicita la autorización del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar para su vacuna contra la COVID-19. Es la primera vez que presenta esta solicitud en Japón.

La cifra total de muertes a causa de la COVID-19 sube por encima de los 3.000.

Los fiscales de Tokio acusan a Haikawa Hiroyuki, secretario del ex primer ministro Abe Shinzō, por no incluir los costes de unos banquetes celebrados antes de las fiestas de observación de los cerezos, cuyo montante asciende a unos 30 millones de yenes durante cuatro años, infringiendo así la Ley de Control de Fondos Políticos. La fiscalía concluye que no hay suficientes evidencias para acusar al propio Abe.



El ex primer ministro Abe Shinzō habla con la prensa después de que los fiscales decidieran no presentar cargos contra él. (© Jiji)

El Ministerio de Salud informa que un piloto que regresó a Japón desde el Reino Unido estaba infectado con la nueva variedad del coronavirus. Es la primera vez que una variedad nueva del virus se descubre fuera de los controles del aeropuerto, de los que el piloto está exento. El 28 de diciembre el Gobierno veta la entrada en Japón a todos los extranjeros.

La Bolsa de Tokio cierra el año con el índice Nikkei en 27.444,17 puntos, 123,98 menos que el día anterior. Es el mayor nivel registrado a final de año desde 1989.

(Fotografía del encabezado: varios vehículos se encuentran atrapados en la nieve en la autopista Kan-Etsu en Uozu, en la prefectura de Niigata. © Jiji.)