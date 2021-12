Cronología de noviembre de 2021

Cronología de Japón

Ohtani Shōhei, la estrella japonesa del béisbol, fue elegido como Jugador Mejor Valorado de las Ligas Estadounidenses. Esta y otras noticias marcaron la actualidad en Japón en noviembre de 2021.

1

El Gobierno retira el límite máximo de 10.000 espectadores para los actos en Tokio y otras 26 prefecturas, aunque mantiene la restricción del 50 % del total del aforo.

7

No se registran nuevas muertes por la COVID-19 por primera vez desde el 2 de agosto de 2020.

8

El Gobierno adopta unos nuevos criterios para evaluar la propagación de la COVID-19 que serán utilizados en las decisiones relativas a los posibles estados de emergencia que se declaren en el futuro. Estos criterios consisten en cinco niveles definidos según la saturación de la sanidad.

9

El astronauta Hoshide Akihiko es uno de los cuatro pasajeros de la cápsula Crew Dragon que ameriza en la costa de Florida. El astronauta nipón regresa a la Tierra después de seis meses en la Estación Espacial Internacional.



Hoshide Akihiko después de abandonar la cápsula Crew Dragon el 9 de noviembre de 2021. (© AFP/Jiji)

Setouchi Jakuchō fallece a los 99 años. Conocida por su obra, entre la que se incluyen novelas, biografías e historia, Setouchi fue ordenada como monja budista en 1973 y recibió la Orden de la Cultura en 2006.



Setouchi Jakuchō en enero de 2018. (© Jiji)

10

Kishida Fumio nombra un nuevo Gabinete prácticamente similar al anterior después de ser investido como primer ministro tras su victoria en las elecciones a la Cámara de Representantes del 31 de octubre.



El primer ministro Kishida Fumio, en el centro, delante, posa junto a los miembros de su gabinete más reciente en el Kantei, en Tokio, el 10 de noviembre de 2021. (© Jiji)

Japón, los Estados Unidos, China y Alemania son algunos de los países que deciden no firmar un compromiso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), rubricado por 24 países, para eliminar gradualmente la venta de nuevos vehículos de gasolina y vender solo vehículos de cero emisiones para 2040. El 13 de noviembre, la conferencia termina con la adopción conjunta de una resolución para eliminar paulatinamente el uso del carbón como fuente de energía.

11

Abe Shinzō sustituye a Hosoda Hiroyuki como líder de lo que a partir de entonces pasa a conocerse como la “facción Abe” del Partido Liberal Democrático. Esta medida precede a la esperada retirada de Hosoda de la facción después de su nombramiento como portavoz de la Cámara de Representantes.

12

El Gobierno decide cuáles serán sus directrices generales para las medidas contra una posible sexta ola de la COVID-19. Entre ellas se incluye un plan para asegurar 37.000 camas de hospital, un 30 % más que durante el punto álgido de la quinta ola en verano de 2021, e importantes restricciones en los servicios de transporte público si la sanidad se ve gravemente saturada.

13

Fujii Sōta derrota a Toyoshima Masayuki y se convierte en el jugador más joven en ostentar los cuatro grandes títulos de shōgi a los 19 años y tres meses.



Fujii Sōta durante una rueda de prensa en Ube, en la prefectura de Yamaguchi, el 14 de noviembre de 2021. (© Jiji)

La diseñadora de vestuario ganadora de un Óscar Wada Emi fallece a los 84 años.

14

Komuro Mako, la sobrina del emperador Naruhito, abandona Japón junto a su marido Kei para comenzar una nueva vida en los Estados Unidos.

15

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar aprueba el uso de fondos públicos para cubrir el coste de las vacunas de Pfizer contra la COVID-19 que serán utilizadas en las terceras dosis de los residentes de 18 años en adelante. El Gobierno planea administrar estas dosis de refuerzo unos ocho meses después de la segunda dosis, aunque las autoridades locales podrían administrarlas en un mínimo de seis meses según su criterio.

17

Diplomáticos de Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur se reúnen en Washington D.C. y confirman que cooperarán estrechamente para lograr la completa desnuclearización de Corea del Norte. No obstante, debido a la visita de la policía surcoreana a Takeshima, un territorio en litigio con Japón, se cancela la rueda de prensa conjunta del 16 de noviembre.

18

Ohtani Shōhei, de Los Ángeles Angels, es elegido de forma unánime como ganador del premio al Jugador Mejor Valorado de las Ligas Estadounidenses (MVP, por sus siglas en inglés).

23

La reelección de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos provoca una subida del dólar por encima del nivel de los 115 yenes por primera vez desde marzo de 2017.

24

El Gobierno decide liberar parte de sus reservas de crudo para contribuir a una iniciativa internacional con la que se tratará de contrarrestar el aumento de los precios del petróleo. Es la primera vez que el Gobierno recurre a las reservas estatales.

25

El gobernador de Okinawa Tamaki Denny anuncia que no aprobará un cambio en el diseño de la construcción de la base militar estadounidense que será trasladada de Futenma al distrito de Henoko en Nago, y pide que se detengan las obras.

26

La Agencia de Servicios Financieros emite una segunda orden de mejora de los negocios para el banco Mizuho y su empresa matriz Mizuho Financial Group debido a una serie de fallos en el sistema de la institución. Sakai Tatsufumi, presidente de Mizuho Financial, y Fujiwara Kōji, presidente y director ejecutivo del banco Mizuho, dimitirán en abril de 2022. Satō Yasuhiro, presidente del consejo del Mizuho Financial, también renunciará a su cargo al mismo tiempo y a su puesto como miembro del directorio de la institución a finales de junio.

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones publica una orden administrativa para NTT Docomo después del fallo ocurrido en el sistema de la empresa en octubre. Se ordena a la empresa adoptar medidas para prevenir que un problema similar vuelva a ocurrir y mejorar su comunicación en dichas circunstancias.

29

El Gobierno anuncia que cerrará su frontera a los extranjeros no residentes a partir del 30 de noviembre y hasta el final del año debido a la información sobre la nueva variante ómicron del coronavirus descubierta en Sudáfrica. El 30 de noviembre se confirma el primer caso de dicha variante en Japón.

La fiscalía de Tokio arresta al presidente de la Universidad Nihon Tanaka Hidetoshi bajo la sospecha de que ha evadido unos 53 millones de yenes del impuesto sobre la renta.

30

El Partido Democrático Constitucional de Japón elige a Izumi Kenta como su nuevo líder.

(Fotografía del encabezado: Ohtani Shōhei, jugador de los Ángeles Angels, durante una rueda de prensa en Tokio el 15 de noviembre de 2021. © Reuters.)